ସିଜିମାଳି ଉତ୍ତେଜନାକୁ ନେଇ ପରିବେଶବିତ୍‌ଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ? ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଆଦିବାସୀ ଗାଁକୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ

ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସିଜିମାଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣି ଖନନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ପରିବେଶବିତ୍ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମନ୍ତରା ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

Berhampur Environmentalist raise questions on armed police forces action in Kantamal tribal village at midnight
ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମରେ ପୋଲିସ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ପ୍ରବେଶକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ପରିବେଶବିତ୍ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 9, 2026 at 6:16 PM IST

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଳ ଭଳି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ କାହିଁକି ପୋଲିସ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଧରି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ? କାହିଁକି ସେଠାରେ ବନ୍ଧୁକ, ଲାଠି ଓ ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରାଗଲା ? ଏନେଇ ବରିଷ୍ଠ ପରିବେଶବିତ୍ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମନ୍ତରା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ସିଜିମାଳିରେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ବରିଷ୍ଠ ପରିବେଶବିତ୍ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ କରି ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସିଜିମାଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣି ଖନନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମରେ ପୋଲିସ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ପ୍ରବେଶକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ପରିବେଶବିତ୍ (ETV Bharat Odisha)

ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ପରିବେଶବିତ୍‌ଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ:
ଲୋକଶକ୍ତି ଅଭିଯାନର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆବାହକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମନ୍ତରା କହିଛନ୍ତି, "କଣ୍ଟାମାଳ ଗ୍ରାମରେ ଗଣହତ୍ୟା କରାଇ ସିଜିମାଳି ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଶେଷ କରିଦେବା ପାଇଁ ରାୟଗଡ଼ା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏକ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ରହିଥିଲା ।" ଏପରିକି ରାୟଗଡ଼ା ପୋଲିସ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ମିଛ କହୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍ । ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ କଣ୍ଟାମାଳ କାହିଁକି ଗଲା ଓ ସେଠାରେ ବନ୍ଧୁକ, ଲାଠି ଓ ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ ପ୍ରୟୋଗ କାହିଁକି କଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ।

ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଗ୍ରାମକୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲା ପୋଲିସ୍ ?

ପୋଲିସ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାରପିଟ୍ ଫଳରେ ତିକ୍ତତା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । ପୋଲିସ ବାହିନୀ ସତ ଲୁଚାଇବାକୁ ପୋଲିସକର୍ମୀଙ୍କ ଆହତ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍ ଜଣକ । ଏହା ସହିତ ଆହତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପୋଲିସ କାହିଁକି ନେଲା ନାହିଁ ? ରାତ୍ର ୩ ଟାରେ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ନାମରେ 3 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ ଏପରିକି ଘର, ଘର କବାଟ ବାଡେଇ କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକାଇଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ହସପିଟାଲ୍ ଯାଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ:
ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ଯୋଗୁଁ ପୋଲିସ ଲାଠି, ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ ଓ ବ୍ଲାଙ୍କ ଫାୟାରିଂ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲା । ଫଳରେ ଶତାଧିକ ମହିଳା ପୁରୁଷ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଏହି ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହେବା ସତ୍ତ୍ବେ ହସପିଟାଲ୍ ଯାଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ଚାରିଆଡ଼େ ପୋଲିସ ଛାଉଣୀ ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ପରିବେଶବିତ୍ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

ପରିବେଶବିତ୍‌ଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଦାବି:
ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଦୋଷୀ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତୁ । ଏହା ସହିତ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ।

  • ରାୟଗଡା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଧାରା ୧୬୩ (ବି.ଏନ୍.ଏସ୍) ଓ ଧାରା ୧୪୪ (ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡବିଧ ସଂହିତା)ଧାରାର ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର
  • ସିଜିମାଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଜଳ, ଜମି, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜୀବନ ଜୀବିକାର ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଉ
  • ଖଣି ଖନନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତିଲ କରାଯାଉ
  • ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରବ୍ଦ
  • ସିଜିମାଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ
  • ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ବନ୍ଦ କରାଯାଉ
  • ଜଳ, ଜମି ଓ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସମସ୍ତ ସାଥୀଙ୍କ ନାମରେ ମକଦ୍ଦମାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର
  • ଜେଲରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମୁକ୍ତ କରାଯାଉ
  • ଅନୁସୂଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପେଶା (PESA) ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ (FRA) କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

