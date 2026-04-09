ସିଜିମାଳି ଉତ୍ତେଜନାକୁ ନେଇ ପରିବେଶବିତ୍ଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ? ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଆଦିବାସୀ ଗାଁକୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ
ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସିଜିମାଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣି ଖନନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ପରିବେଶବିତ୍ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମନ୍ତରା ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : April 9, 2026 at 6:16 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଳ ଭଳି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ କାହିଁକି ପୋଲିସ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଧରି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ? କାହିଁକି ସେଠାରେ ବନ୍ଧୁକ, ଲାଠି ଓ ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରାଗଲା ? ଏନେଇ ବରିଷ୍ଠ ପରିବେଶବିତ୍ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମନ୍ତରା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ସିଜିମାଳିରେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ବରିଷ୍ଠ ପରିବେଶବିତ୍ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ କରି ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସିଜିମାଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣି ଖନନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ପରିବେଶବିତ୍ଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ:
ଲୋକଶକ୍ତି ଅଭିଯାନର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆବାହକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମନ୍ତରା କହିଛନ୍ତି, "କଣ୍ଟାମାଳ ଗ୍ରାମରେ ଗଣହତ୍ୟା କରାଇ ସିଜିମାଳି ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଶେଷ କରିଦେବା ପାଇଁ ରାୟଗଡ଼ା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏକ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ରହିଥିଲା ।" ଏପରିକି ରାୟଗଡ଼ା ପୋଲିସ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ମିଛ କହୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍ । ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ କଣ୍ଟାମାଳ କାହିଁକି ଗଲା ଓ ସେଠାରେ ବନ୍ଧୁକ, ଲାଠି ଓ ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ ପ୍ରୟୋଗ କାହିଁକି କଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ।
ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଗ୍ରାମକୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲା ପୋଲିସ୍ ?
ପୋଲିସ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାରପିଟ୍ ଫଳରେ ତିକ୍ତତା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । ପୋଲିସ ବାହିନୀ ସତ ଲୁଚାଇବାକୁ ପୋଲିସକର୍ମୀଙ୍କ ଆହତ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍ ଜଣକ । ଏହା ସହିତ ଆହତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପୋଲିସ କାହିଁକି ନେଲା ନାହିଁ ? ରାତ୍ର ୩ ଟାରେ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ନାମରେ 3 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ ଏପରିକି ଘର, ଘର କବାଟ ବାଡେଇ କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକାଇଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ହସପିଟାଲ୍ ଯାଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ:
ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ଯୋଗୁଁ ପୋଲିସ ଲାଠି, ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ ଓ ବ୍ଲାଙ୍କ ଫାୟାରିଂ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲା । ଫଳରେ ଶତାଧିକ ମହିଳା ପୁରୁଷ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଏହି ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହେବା ସତ୍ତ୍ବେ ହସପିଟାଲ୍ ଯାଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ଚାରିଆଡ଼େ ପୋଲିସ ଛାଉଣୀ ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ପରିବେଶବିତ୍ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ପରିବେଶବିତ୍ଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଦାବି:
ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଦୋଷୀ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତୁ । ଏହା ସହିତ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ।
- ରାୟଗଡା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଧାରା ୧୬୩ (ବି.ଏନ୍.ଏସ୍) ଓ ଧାରା ୧୪୪ (ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡବିଧ ସଂହିତା)ଧାରାର ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର
- ସିଜିମାଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଜଳ, ଜମି, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜୀବନ ଜୀବିକାର ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଉ
- ଖଣି ଖନନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତିଲ କରାଯାଉ
- ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରବ୍ଦ
- ସିଜିମାଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ
- ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ବନ୍ଦ କରାଯାଉ
- ଜଳ, ଜମି ଓ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସମସ୍ତ ସାଥୀଙ୍କ ନାମରେ ମକଦ୍ଦମାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର
- ଜେଲରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମୁକ୍ତ କରାଯାଉ
- ଅନୁସୂଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପେଶା (PESA) ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ (FRA) କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର