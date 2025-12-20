ETV Bharat / state

ଇଂଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ 5ଜି ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲିମେଟ୍; ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତିବିଧି ଓ ତଥ୍ୟ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ହେବ ଉପଲ୍ଲବ୍ଧ

ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲିମେଟରେ ଗ୍ୟାସ ଡିଟେକସନ୍ , ସ୍ମୋକ ଡିଟେକସନ୍ ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ବିଜନେସ ଟୁ ବିଜସେନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତେକ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାରେ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।

ଇଂଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ 5ଜି ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲିମେଟ୍
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ହେଉ ବା ଖଣି ଅଞ୍ଚଳର ଗତିବିଧି ଓ ତଥ୍ୟ କିପରି ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବେ ତାହାକୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଇଂଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି 5ଜି ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲିମେଟ୍ । ଏହି 5ଜି ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲିମେଟ୍ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳର ଗତିବିଧି ଓ ତାହାର ତଥ୍ୟକୁ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ସିଧାସଳଖ ଉପଲ୍ଲବ୍ଧ କରିପାରିବା ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଥିରେ ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ନିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଙ୍ଗ୍ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଏଭଳି ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲିମେଟକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି । ଦେଖିନ୍ତୁ 'ଇଟିଭି ଭାରତ'ର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟରେ ...

ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ଉଠିଥାଏ ପ୍ରଶ୍ନ । ଖଣି ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଘଟିଯାଉଥିବା ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଧନଜୀବନ କ୍ଷତି ଘଟାଉଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଇଂଞ୍ଜିନିୟରିଙ୍ଗ୍ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି 5ଜି ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲିମେଟ୍ । ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ନିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଙ୍ଗ୍ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଏଭଳି ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲିମେଟ୍ ରେ ରହିଛି 5ଜି ଏନୋବଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଏହାକୁ ପରିଧାନ କରି ଖଣି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲିମେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳର ଗତିବିଧି ଓ ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଖଣି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟକୁ ସିଧାସଳଖ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଉପଲ୍ଲବ୍ଧ କରିପାରିବା ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଥିରେ ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଇଂଞ୍ଜିନିୟରିଙ୍ଗ୍ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲିମେଟକୁ ଓଡିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ. ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟିଙ୍କ ସମୁଖରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସଂପର୍କରେ ବାଖ୍ୟା କରିଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିବା ଏଭଳି ହେଲିମେଟ୍ ରାଜ୍ୟରେ କିପରି ଆବଶ୍ୟକ ଆସିବ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଓଡରାଫ୍ ଟିମ୍ ପାଇଁ କିପରି ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସେପଟେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏଭଳି ହେଲିମେଟ୍ କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି ।

ଇଂଞ୍ଜିନିୟରିଙ୍ଗ୍ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ 5ଜି ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲିମେଟ୍


ଏନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଟିମର ବିଟେକ୍ ଶେଷ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ଅବିନାଶ କେଶରୀ ସିଂଙ୍କ କହିବା କଥା, "ଆମ ରାଜ୍ୟର ତାଳଚେରର କୋଇଲା ଖଣି ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଯେପରି ଭାବରେ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଗଭୀର କୋଇଲା ଖଣିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବହୁତ କମ୍ ରହିଥାଏ । ଯାହାକି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶ୍ରମିକ ଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ସଂପର୍କ ରଖିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ । ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ୫ଜି ସ୍ମାର୍ଟ ନେଟୱାର୍କ ବେସଡ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲମେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନା ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଯାହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସଂପର୍କରେ ସିଧାସଳଖ ତଥ୍ୟ ସହିତ ଭିଡିଓ ଚିତ୍ରକୁ ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ । ଯାହାକି ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ଭଳି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ରାକିଂ କରାଯାଇପାରିବ ।"

ଇଂଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ 5ଜି ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲିମେଟ୍


ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲିମେଟ୍ ରେ ୫ଜି ବେସର୍ଡ୍ କ୍ୟାମେରା ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ସ୍ମଥ୍ ସେନସେର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଖପାଖରେ କୌଣସି ଗ୍ୟାସ ରହିଛି କି ତାହାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ସହିତ ଏକ ଜି.ପି.ଏସ୍ ଲୋକେସେନ୍ ଟ୍ରାକିଂ ପାଇଁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମାଟି ଅତଡା ଖସିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାହାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଜି.ପି.ଏସ୍ ଲୋକେସେନରେ ତାଙ୍କର ରହିଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଛାତ୍ର ଜଣଙ୍କ । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲିମେଟ୍ ରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ 5ଜି ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋ ଡିଟେନ୍ସି ଏବଂ ଅଧିକା ଏକ୍ୟୁରେସି ମିଳିପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

ଇଂଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ 5ଜି ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲିମେଟ୍


ସେହିପରି ସୁନ୍ଦରଗଡ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସି ନିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଛାତ୍ର ଇ.ଇଶ୍ୱର ରାଓ ଙ୍କ କହିବା କଥା, ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲିମେଟ୍ ରେ ଗ୍ୟାସ ଡିଟେକସନ୍ , ସ୍ମୋକ ଡିଟେକସନ୍ ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏହା ବି ଟୁ ବି ପାଇଁ ଉପଲ୍ଲବ୍ଧ । ବିଜନେସ ଟୁ ବିଜସେନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତେକ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାରେ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲିମେଟ୍ ର ଉପଲ୍ଲବ୍ଧ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟୁ ୱେ କମୁନିକେସନ୍ ଉପଲ୍ଲବ୍ଧ ନଥାଏ । ଯାହାକି ଆମେ ଏଥିରେ ଟୁ ୱେ କମୁନିକେସନ୍ ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲ୍ଲବ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ତାହାରି ପାଖରେ ତାହା ଉପଲ୍ଲବ୍ଧ ରହିବ ତାହାକୁ ନେଇ 5ଜିକୁ ନେଇ ଏହିପରି ହେଲିମେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ।


ଏପରି ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲିମେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଏଭଳି ଫିଚର ରହିଥିବା ବିଷୟକୁ ନେଇ ଓଡିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପରେ ସେ ଏହାକୁ ନେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହିତ ଦେଶରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୂର୍ବିପାକକୁ ସମୁଖିନ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଓଡିଶା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ କିପରି ତାହାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ।

ଇଂଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ 5ଜି ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲିମେଟ୍


ସେହିପରି ଆମ ରାଜ୍ୟର ରାଉଲକେଲା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏମ୍.ସି.ଏଲ୍ ଭଳି ମାଇନ୍ସ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଟୁ-ୱେ କମୁନିକେସନ୍ ପାଇଁ ଏଭଳି ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲିମେଟ୍ ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଯାହାକି ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ କେଉଁଠି କାର୍ବନ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ହେଲିମେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏନ୍.ଓ.ଟୁ ଗ୍ୟାସ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଲାଗିଥିବା ସେନସର୍ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ ।


ସେପଟେ ବିଟେକ୍ ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ଜି.ଓମ୍ ପ୍ରସାଦ ଦୋରା ଙ୍କ କହିବା କଥା ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି । ଏଣୁ ସେହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ଏଭଳି ହେଲିମେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା କହିବା ସହିତ ଆମେ 5ଜି ଏନେବୋଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲିମେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲିମେଟ୍ କୁ ପରିଧାନ କଲେ ତାରି ସମୁଖରେ ରହିଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ଲାଇଭ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବା ସହିତ ଜି.ପି.ଏସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଛି ତାହାକୁ ଜାଣିପାରିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ତାପମାତ୍ରା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହିମ୍ୟୁଡିଟି , ସ୍ନୋକ ଭଳି ଅନେକ ସେନସେର ଉପଲ୍ଲବ୍ଧ ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଏପରିକି ହେଲିମେଟରେ ବ୍ୟେଟେରୀ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଉପଲ୍ଲବ୍ଧ ରହିଥିବା କହିବା ସହିତ ଏହା 5 ଭୋଲର୍ଟ ପାୱାର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଯାହା ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଉପଲ୍ଲବ୍ଧ ରହିପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଓପେନ୍ ମାଇନିଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ ତାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ସଫଳତା ପରେ ଇନଡୋର୍ ଏଣ୍ଟିନା ସଂଯୋଗ କରାଯାଇ ଇନଡୋର ମଡ୍ୟୁଲ୍ ସଂଯୋଗ କରି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ 5ଜି ନେଟୱାର୍କ ପାଇପାରିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ଇଂଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ 5ଜି ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲିମେଟ୍



ସେପଟେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ରିଲେସନ୍ କୋଡିନେଟର୍ ଡ.ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ କହିବା କଥା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲିମେଟ ବଜାରରେ ଉପଲ୍ଲବ୍ଧ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଦର ଯାହା ରହିଛି ଏବଂ ତାହାକୁ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶରେ ତାହାକୁ ପ୍ରଚଳନ କରିବା ଏକ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।


ଯାହାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିବା ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲିମେଟ୍ ଠାରୁ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଏବଂ ତାଠାରୁ କମ୍ ଦରରେ ଏବହଂ ଯେପରି ଅଧିକ ଦିନ ଏହା ସଫଳତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏଭଳି ହେଲମେଟ୍ । ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ 5ଜି ନେଟୱାର୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାହାରି ମାଦ୍ୟମରେ ଏହି ହେଲିମେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଇଛି ।

ଇଂଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ 5ଜି ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲିମେଟ୍


ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଏହି ହେଲିମେଟ୍ କୁ ଆମେ ମାଇନିଙ୍ଗ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଡି ମରାମତି ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ରକ୍ଷଣାବିକ୍ଷଣା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି କିମ୍ୱା ଆମେ ଯେଉଁଠି ନଜର ରଖିବାକୁ ଚାହିଁଛେ ସେହିଠାରେ ସିସିଟିଭି ସହିତ ପ୍ରର୍ସନାଲ ପ୍ରଟାକ୍ଟିଭ୍ ଇକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମିଳିତ ଭାବରେ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମେ ସଭେର୍ଲାନ୍ସ ପାଇଁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ପ୍ରସନାଲ ପ୍ରଟେକସନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ତାହାଠାରୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକା ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଯାହାକି ଏଥିରେ 5ଜି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜି.ପି.ଏସ୍ , ବୋଥ୍ ସାଇଡ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ , ଭିଡିଓ ଫିଡ୍ , ଗ୍ୟାସ ସେନସର୍ , ବିଭିନ୍ନ କେମିକାଲ ମାନଙ୍କର ସେନସର୍ ଏଥିରେ ଉପଲ୍ଲବ୍ଧ ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଯାହାକି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ବାତାବରଣ ରହିଛି ତାହାକୁ ନଜର ରଖାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କହିବା ସହିତ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଏକ ଭଲ ପରିବେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

ଇଂଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ 5ଜି ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲିମେଟ୍


ପୂର୍ବରୁ ବଜାରରେ ଉପଲ୍ଲବ୍ଧ ରହିଥିବା ଏଭଳି ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲିମେଟ୍ ରେ ଏଭଳି ଫିଚର ନଥିବା ବେଳେ ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେପରି ବହୁତ ଶ୍ରୀଘ୍ର ଡାଟା ଟ୍ରାନ୍ସିମିସନ୍ ହୋଇପାରୁଛି ଏହା ଘଟଣା ଘଟିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ତୁରନ୍ତ ତାହାର ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏଥିସହିତ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣତଃ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପରିମାପ ଉପରେ ନଜର ରଖିପାରିବା ସହିତ ଏହାକୁ ଏ.ଆଇ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରି ଖଣି ଅଞ୍ଚଳର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଡେସ୍ ବୋର୍ଡରେ ଜଣାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଯାହାକି କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିବ ତାହାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ଇଂଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ 5ଜି ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲିମେଟ୍


ଏଭଳି ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲିମେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ଏହାର ବେସିକ୍ ମୋଡେଲ ୧୨ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ଉପଲ୍ଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଦୃଢତାର ସହିତ କହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦେଶ ବଜାରରେ ରହିଥିବା ଏହାର ଦର ପାଖାପଖି ୭୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ତାହାକୁ ଦେଖିଲେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲିମେଟ୍ ଗ୍ୟାମ୍ ଚେଞ୍ଜର ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଓଡରାଫ୍ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ରହିଥିବାରୁ ସେହି ଟିମ୍ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସେ ଉଦଦେଶ ଦେଇଥିବାରୁ ତାହାକୁ ନେଇ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ଇଂଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ 5ଜି ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲିମେଟ୍


ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

