ETV Bharat / state

ଆମ ସରକାର ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡାଇବ ନାହିଁ, ଘଟଣାକୁ ରାଜନୈତିକ ରଙ୍ଗ ଦିଆନଯାଉ: ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା

ମୃତକ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶବ ବ୍ୟବଛେଦ ରିପୋର୍ଟରେ ଦୁଇ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା କଥାକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲେ ଏମକେସିଜି ଅଧକ୍ଷ । ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

GIRL STUDENT DEATH FOLLOW UP
ଆମ ସରକାର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡାଇବ ନାହିଁ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 22, 2026 at 10:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ENGINEERING COLLEGE STUDENT DEATH ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଆମ ସରକାର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡାଇବାର ନାହିଁ । ଆଇନ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କେହି ନୁହଁନ୍ତି । ଏଣୁ ଯାହା ନାମ ଆସୁଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ । ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ।


ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ଗୋଳନ୍ଥରାର ଏକ ଘରୋଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜର ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଜେନା । ଗତକାଲି ଏହି ଘଟଣାରେ ପୁତୁରା ବିଶ୍ୱଜିତ ଜେନା ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।



ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଠାରେ ବିଜେଡି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ନେଇ ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ । ବିଜେଡି କରିଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ମାମଲାରେ ଜଡିତ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ସେଠାରେ ବସିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ । ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବସିଥିବା ବିଜେଡି ନେତା ଅଜିତ ଦାସ ଗୋଳନ୍ଥରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଗଣେଶ ଡାକୁଆ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଥିବା କହିବା ସହ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ମଧ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତା ମହଲର ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ବୋଲି କହିବା ସହିତ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଷଡଯନ୍ତ୍ରକାରୀଙ୍କ ଗୁରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ହିଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ।

ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, "ଆଇନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କିଏ ନୁହଁନ୍ତି, ଯାହା ନାମ ଆସୁଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ।"


ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେପରି ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିବ ସେ ନେଇ ଲାପଟପ୍, ମୋବାଇଲ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି କହିବା ସହିତ ଏହି ସରକାର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡାଇବାର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଘଟଣାକୁ ରାଜନୀତିର ରଙ୍ଗ ଦିଆନଯାଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଅନେକ ଘଟଣାରେ ସଂପୃକ୍ତ ରହିଥିବା ଅନେକ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରଫ ହୋଇନଥିଲେ ବୋଲି କହିବା ସହିତ ଏହି ସରକାର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡାଇବାର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ।


ଅନ୍ୟପଟେ ମୃତକ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶବ ବ୍ୟବଛେଦ ରିପୋର୍ଟରେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଦୁଇ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ରହିଥିବା କଥାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସହ ଏହା ହତ୍ୟା ନୁହେଁ ବରଂ ଝୁଲିକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ଅଧକ୍ଷ ତଥା ଏଫ.ଏମ୍.ଟି ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ସୁଦୀପା ଦାସ ।

ଏହି ବି ପଢନ୍ତୁ- ଘରୋଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ହାରିବା ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ହେଲେ ପୁରୁଷବନ୍ଧୁ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

TAGGED:

ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା
BERHAMPUR ENGINEERING STUDENT DEATH
BF ARRESTED ENGINEERING STUDENT
BIBHUTI BHUSAN JENA
GIRL STUDENT DEATH FOLLOW UP

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.