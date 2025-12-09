କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି IMD ଦ୍ବାରା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଯୁବ ଇଂଞ୍ଜିନିୟର ବିଜୟ
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର 150 ତମ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଯୁବ ଇଂଞ୍ଜିନିୟର ବିଜୟ କୁମାର । ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଦେଲେ ଆହ୍ବାନ ।
Published : December 9, 2025 at 1:15 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦ୍ବାରା ପ୍ରଶଂସିତ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଯୁବ ଇଂଞ୍ଜିନିୟର କେ.ବିଜୟ କୁମାର । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗକୁ 150 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅବସରରେ ଏକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଯୁବ ଇଂଞ୍ଜିନିୟର କେ.ବିଜୟ କୁମାର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି । ଏନେଇ ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ବିଜୟଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ବାରା ସମ୍ମାନୀତ କରାଯିବା ସହ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
IMD ଦ୍ବାରା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଲେ ଯୁବ ଇଂଞ୍ଜିନିୟର :
ଚଳିତବର୍ଷ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର (IMD) 150 ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବାର୍ଷିକୀ ଉପଲକ୍ଷେ MyGovt.in ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଏକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଯୁବ ଇଂଞ୍ଜିନିୟର କେ.ବିଜୟ କୁମାର । ସେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର IMD କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଐତିହାସିକ ଅବସରକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବା ସହ IMD ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ବିଜୟ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ବେସରକାରୀ କମ୍ପାନୀରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଇଂଞ୍ଜିନିୟର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେ ଜଣେ ଯୁବ କଳାକାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଭାବେ ପରିଚିତ । ସେ ପୂର୍ବରୁ ଗିନିଜ୍ ୱର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରି ରାଜ୍ୟକୁ ଗର୍ବିତ କରିଥିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅନେକ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଦେଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆହ୍ବାନ ଦେଲେ ବିଜୟ:
ଏହି ଅବସରରେ ବିଜୟ କହିଛନ୍ତି,"ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ 150 ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରିଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରତିଯୋଗିତ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଭାଗ ନେଇଥିଲି । ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଟି ବେଷ୍ଟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଭାବେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ମୋତେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଡ଼କରା ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ପାଇଁ ଯାଇପରିନଥିଲି । ତେଣୁ ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋତେ ମାନପତ୍ର ସହ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଛି । ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି । ଯୁବ ବର୍ଗଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ସବୁବେଳେ ଦେଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ । ଯହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର