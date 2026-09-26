Ground Report: ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଡ୍ରେନେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରାସ୍ତା ଘାଟ ଜଳମଗ୍ନ, ଘରେ ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି
ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ସ୍ମାର୍ଟସିଟି କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି, ହେଲେ ଗଭୀର ଅବପାତ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ସହର ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : September 26, 2026 at 1:20 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଆକାଶରେ କଳାମେଘ ଦେଖିଲେ ଅଧିକ ଛାନିଆ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରତଳି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ । ଦୁଲୁକାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛି ରେଶମ ସହର ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ଯବସ୍ଥା । ରାସ୍ତା ଉପରେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗେ ପାଣି । ଘରେ ପଶୁଛି ନାଳର ଅଳିଆ ପାଣି। ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସହରବାସୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ିଯାଇଛି ।
ଏ ସମସ୍ୟା କେବଳ ଚଳିତ ବର୍ଷର ନୁହେଁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷାଋତୁ ଆସିଲେ ସହରତଳି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଏ । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସମାନ ସମସ୍ୟାରେ ଯୁଝି ହୋଇଆସୁଛନ୍ତି ସହର ବାସିନ୍ଦା । ବର୍ଷା ସମୟରେ ରେଶମ ସହରର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି ରହିଛି ସ୍ଥିତି ? ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କି ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲୋକେ ? ETV Bharatର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ....
ବର୍ଷା ସମୟରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ସ୍ଥିତି:
ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରେ ରେଶମ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ସ୍ମାର୍ଟସିଟି କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି । ହେଲେ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଦୁଇରୁ ତିନି ଦିନ ଧରି ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି । ସହରର ମୁଖ୍ୟରାସ୍ତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାହି ଗଳି କନ୍ଧି ... ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ଖାଲି ପାଣି ଆଉ ପାଣି । ବ୍ରହ୍ମପୁର 'ଶକ୍ତି ନଗର' ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଇଟିଭି ଭାରତ ପ୍ରତିନିଧି ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ । ଆଉ ବର୍ଷା ପରର ରେଶମ ସହରର ସ୍ଥିିତିକୁ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରିଥିଲେ । ଶକ୍ତି ନଗରରେ ସବୁ ଘର ଚକାଚକ୍, ହେଲେ ଘର ଚାରି ପାଖରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି । କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ଉପରେ ନାଳ ପାଣି ଲହଡି଼ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପାଣିରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଭାସି ଆସି ଘର ସାମ୍ନାରେ ଲାଗିଛି । ପୁଣି କେଉଁଠି ଡ୍ରେନ୍ ନଥିବାରୁ ପାଣି ଘରେ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଛି ।
ଶକ୍ତି ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଅଧ୍ୟାପକ କାଳୁଚରଣ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଶକ୍ତିନଗରର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଡ୍ରେନେଜ୍ । ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ବର୍ଷା ପାଣି ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇ ପାରୁନଥିବାରୁ ଘରେ ପଶୁଛି । ବର୍ଷା ପାଣି ଧୋବା ନାଳକୁ ଯିବା କଥା, ମାତ୍ର ତାହା ହୋଇପାରୁନାହିଁ । ରାସ୍ତାରେ ବର୍ଷ ସାରା ପାଣି ଜମି ରହୁଛି । ମ୍ୟାଲେରିଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ । ୧୦-୧୫ ବର୍ଷ ତଳେ ଶକ୍ତିନଗର ସ୍ଥାପନ ହେବା ସମୟରେ ତତକାଳୀନ ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କିଛି ରାସ୍ତା କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନାଙ୍କଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ତୁରନ୍ତ ଶକ୍ତିନଗରର ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ।"
ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସମସ୍ୟା, ଲୋକେ ଜଳବନ୍ଦୀ:
ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଗୋଟିଏ ପଟେ ବାହାନା ନାଳ ଓ ଅନ୍ୟପଟେ ସାପୁଆ ନାଳ ରହିଛି । ସହର ମଧ୍ୟରେ ଧୋବା ନାଳ ଦେଇ ସହରର ବଜ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହୁଏ । ମାତ୍ର ନାଳ ନିୟମିତ ସଫେଇ ହୋଇ ପାରୁନାହିଁ । ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ ତଥା ସାହିଗୁଡ଼ିକର ନାଳଗୁଡିକୁ ମୁଖ୍ୟ ନାଳ ସହିତ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇନାହିଁ। ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ନାଳଗୁଡିକୁ ଜବରଦଖଲ କରି ରଖାଯାଇଛି । ଏହାସହ ପ୍ରମୁଖ ନାଳରେ ଦଳ ଜମି ରହିଥିବାରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ।
ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ସ୍ଥିତି ସାଙ୍ଘାତିକ :
ଚଳିତବର୍ଷ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ କେବଳ ଶକ୍ତିନଗର ନୁହେଁ, ଆମ୍ୱପୁଆଠାରୁ ଡୁଡୁମା କଲୋନୀ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବିହାର, ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନଗର, ଅନସୂୟା ବିହାର, ଆଦିଶକ୍ତି ନଗର, ଶ୍ରୀମା ନଗର, ଗୋବିନ୍ଦ ବିହାର ଓ ବସନ୍ତ ବିହାର ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳମଗ୍ନ ସ୍ଥିତି ସାଙ୍ଘାତିକ । ଏସବୁକୁ ବଳି ଯାଇଛି ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ବ୍ରହ୍ମାପଲ୍ଲୀର ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ନଗର । ବ୍ରହ୍ମାପଲ୍ଲୀର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ ପାଣି ଘେରି ରହିଥିଲା । ଅଞ୍ଚଳ ବସିନ୍ଦା ଏକ ପ୍ରକାର ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିଲେ । ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଓ ଡ୍ରେନେଜ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସଫେଇ କରାଯାଇ ଜଳ ନିଷ୍ପାସନ କରାଯିବା ପରେ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିଥିଲା ।
ବ୍ରହ୍ମାପଲ୍ଲୀ ବାସିନ୍ଦା ଲଡୁକିଶୋର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇରୁ ତିନି ଦିନ ହେବ ଅନେକ ପରିବାର ପାଣି ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସୁବିଧା ନାହିଁ । ବାହାନା ନାଳ ଅବରୋଧ ପାଣି ଉପରକୁ ଫୁଲି ରହୁଛି । ଏହା କେତେବେଳେ ଖାଲି ହେବ କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ ।"
ସମସ୍ୟା ସମୟରେ ଦୁଇ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ନେଇ ଉଠେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ:
ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଜଳମଗ୍ନ ସ୍ଥିତି ନେଇ ଯେତେବେଳେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ସେତେବେଳେ ମହାନଗର ନିଗମ ଏବଂ ଡ୍ରେନଜ୍ ବିଭାଗ ପରସ୍ପରକୁ ଦୋଷ ଦେଇଥାନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ବୈଠକରେ ସହରରେ ମୌସୁମୀ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ବାହାନା ନାଳ, ସାପୁଆ ନାଳ ସହିତ ଏହାକୁ ନେଇ ସଂଯୋଗ ରହିଥିବା ପ୍ରମୁଖ ନାଳ ଗୁଡିକ ସଫେଇ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୫୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଥିଲା । ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷାରେ କିପରି ସହରର ନର୍ଦ୍ଧମାର ଜଳ ସହିତ ଆବର୍ଜନା ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସହର ବାସିନ୍ଦା ।
ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାସିନ୍ଦା ସଦାନନ୍ଦ ସାବତଙ୍କ କହିବା କଥା "ବର୍ଷା ହେଲେ ଘର ମଧ୍ୟରେ ପାଣି ପଶି ଯାଉଛି । ଡ୍ରେନ୍ ପୂରା ଉଛୁଳି ପଡୁଛି । ଡ୍ରେନ୍ ସଫା ହେଉନାହିଁ । ସରକାରଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । "ଆମ ସାହିର ନାଳ ଧୋବା ନାଳ ସହିତ କିଛି ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ୧୬ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ସମସ୍ୟା ଦେଖି ଆସୁଛି । ଡ୍ରେନ୍ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା ହେଲେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଧମା ପାଣି ଘର ଭିତରେ ପଶୁଛି ।"
ସହରର ଅନ୍ୟଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ଭବାନୀ କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଜମିଯାଉଛି । ଯିବା ଆସିବା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି । ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ମଧ୍ୟ ଯାତାୟତ କରିବା ନେଇ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି ।"
୮୦ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମରେ ରହିଛି ୪୨ ଗୋଟି ୱାର୍ଡ । ସହରର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଧମାର ପରିଧି ପ୍ରାୟ ୫୩୪.୫ କି.ମି । ସହରତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ପ୍ରାୟ ୩୪ଟି ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ସହର ଆହୁରି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେବାକୁ ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବାହାନା ନାଳର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ସହିତ, ଏଥିରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବରୋଧ ହଟାଯିବାକୁ ତୁରନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ....
Ground Report: ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଗଞ୍ଜାମରେ 377 ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଉଦ୍ଧାର, 195 ଜଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରସବ, ସମସ୍ତ ମାଆ ଓ ନବଜାତ ସୁସ୍ଥ
Ground Report: 25ଦିନ ଧରି ପାଣି ଘେରରେ ଜୀବନ, ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ 10ହଜାର ଲୋକ, ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର