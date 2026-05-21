ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା; ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆହତ
ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଗିରି ରୋଡରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ନିର୍ମମ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଫେରାର ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : May 21, 2026 at 7:54 AM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପୁଣି ଏକ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଛି । ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗିରି ରୋଡ ଅଞ୍ଚଳର ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ଯୁବକ ଓ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଘଟଣାରେ ଫେରାର ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୁକେଶ ସାହୁ ଓରଫ୍ ମୁକ୍ତେଶକୁ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମୁକ୍ତେଶକୁ MKCG ମାଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ:
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତ ସୋମବାର (18 ମେ') ରାତି ପ୍ରାୟ 8.30 ସମୟରେ ଗିରି ରୋଡ୍ ନିକଟରେ ଉମେଶ ରଥ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଉମେଶଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଉମେଶ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ବାଉଁଶ ଲାଠିରେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ । ଆକ୍ରମଣରେ ଉମେଶଙ୍କ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି । ସେପଟେ ବାନ୍ଧବୀ ଜଣଙ୍କ ଉମେଶଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଉଭୟେ MKCG ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ।
ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ପୋଲିସ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ଗିରଫମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଜପତି ନଗର ଚତୁର୍ଥ ଲେନର ରାଜ ମାଲହୋତ୍ରା ଓ ବଡ଼ବଜାର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ରୀରାମ ନଗର ଷଷ୍ଠ ଲେନର ଲିଙ୍ଗରାଜ ସାମଲ ଓରଫ ରିଙ୍କୁ । ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୁକେଶ ସାହୁ ଓରଫ ମୁକ୍ତେଶ ଫେରାର ଥିଲା । ପୋଲିସ ମୁକ୍ତେଶକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ।
ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର:
ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ବିଳମ୍ବିତରେ ପୋଲିସ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୁକ୍ତେଶ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଚା କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତର ଦୁଇ ଆଣ୍ଠୁରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲର ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ତେବେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ ।
ସାତ ଦିନରେ ଦୁଇଟି ଏନକାଉଣ୍ଟର:
ଗତ ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଏନକାଉଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି । ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ଭୋର ସକାଳ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଖୋଡାସିଙ୍ଗି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରୁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଯୋର ଜବରଦସ୍ତ ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁହାଯାଉଥିବା ସହରର ଲାଞ୍ଜିପଲ୍ଲୀ ଢିପସାହି ଅଞ୍ଚଳର ଦୁର୍ଦ୍ଦନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଦିପୁନ ନାୟକକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଛାନଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ।
ପୋଲିସ ଦିପୁନକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ଏହାର ଜବାବରେ ପୋଲିସ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ଦିପୁନ ଆହତ ହୋଇଥିଲା । ଏନକାଉଣ୍ଟର ଆହାତ ହୋଇଥିବା ଦିପୁନକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର