କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କ ଉନ୍ନତିକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମବାୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ବ

ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମବାୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ‌ବୈଠକରେ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।

Berhampur Cooperative Central Bank
ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମବାୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ‌ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 15, 2025 at 2:34 PM IST

3 Min Read
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଶହେ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମବାୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଏହି ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ରହ୍ମପୁର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ (ବିସିସି) କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ବ୍ୟାଙ୍କ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଧାରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିପରି ଜାରି ରହିବ, ତାହାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧେଶକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କରାଯାଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ।

ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ୩୧୯ଟି ସୋସାଇଟି ଓ ୧୭ ଟି କୃଷିଭିତ୍ତିିକ ଶାଖା ସାଙ୍ଗକୁ ମୋଟ ୨୩ଟି ଶାଖାକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ । ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖରିଫ ଓ ରବି ଋତୁ ଦୁଇଟି କୃଷି ଋଣ ପ୍ରଦାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସାଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି ରାଜ୍ୟର ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବିସିସି ବ୍ୟାଙ୍କ ।

ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମବାୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ‌ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)

ଶହେ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି ବ୍ୟାଙ୍କ :

୧୯୧୬ ମସିହାର ଅକ୍ଟୋବର ୮ ତାରିଖରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମବାୟ କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ । ଦୀର୍ଘ 109 ବର୍ଷରୁ ଅଧ‌ିକ ସମୟ ଧରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଅର୍ଥନୀତିର ବିକାଶ ସହିତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର କୃଷି ଓ କୃଷକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଅଛି । ସବୁଠାରେ ପରିଚିତ ଏହି ବିସିସି ବ୍ୟାଙ୍କ । ଭାରତୀୟ ଭିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜର ସମ୍ମାନ ଲଗାତାର ବଜାୟ ରଖିଥିବା କୁହାଯାଉଛି।

ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ :

ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଖରିଫ, ରବି ଫସଲ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟ୍ରାକ୍ଟର, ପାଣପମ୍ପ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃଷି ଉପକରଣ ସହିତ ଗାଈ, ମଇଁଷି, ଛେଳି, କୁକୁଡ଼ା, ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ ଇତ୍ୟାଦି ରଣ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ଆସୁଅଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବିସିସି ବ୍ୟାଙ୍କ । ଏତତ୍ ବ୍ୟତୀତ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କୁ ରଣ ପ୍ରଦାନ, ନୂତନ ବାସଗୃହ ଓ ବାସଗୃହ ମରାମତି ରଣ ଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସ୍କୁଟର, ମୋ ଘର ଓ ବଳରାମ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରଣ ଯୋଗାଇ ଦେଇଆସୁଛି ।

ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ପରିବାରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସମିତି ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ମିଳିତ ଦେୟ ଗୋଷ୍ଠି ମାନଙ୍କୁ ରଣ ପ୍ରଦାନ କରି ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରି ଆସୁଛି ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ।

ଅଦ୍ୟାବଧି ବ୍ୟାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଶାଖା ଓ ସମିତି :

ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିସିସି ବ୍ୟାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମପୁର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମେତ ୨୩ଟି ଶାଖା ଏବଂ ମୋଟ ୧୨୪ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି । ଏହାର ୨୬୯ଟି ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ଓ ୫୦ ଗୋଟି ଲ୍ୟାମ୍ପ୍ସ ସମିତି ଏହିପରି ମୋଟ ୩୧୯ ଗୋଟି ସମିତି ଓ ଗୋଷ୍ଠ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ୨୦୨୪-୨୫ ସୁଧା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୩ ଟି ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ୨ ଗୋଟି ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ଏବଂ ୪୭ ଗୋଟି ଲ୍ୟାମ୍ପ ସମିତି ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ଅନୁବନ୍ଧିତ ହୋଇଛି ।

ବ୍ୟାଙ୍କ ସଫଳତା :

ଗତ ଶହେ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏହି ବିସିସି ବ୍ୟାଙ୍କର ଗତ ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷର କାରବାରକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାପଡେ ଗତ ୨୦୨୨ - ୨୩ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ନିଟ୍ ଲାଭ - ୪ କୋଟି ୧୨ ଲକ୍ଷ ୮୧ ହଜାର ଟଙ୍କା ଥିଲା । ୨୦୨୩ - ୨୪ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହା ୪ କୋଟି ୭୮ ଲକ୍ଷ ୯୧ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୪ -୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହା ଖସି ଆସି ୧ କୋଟି ୫୪ ଲକ୍ଷ ୦୬ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

୨୦୨୪ - ୨୫ ବ୍ୟାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠି ୧୩୦ କୋଟି ୭୪ ଲକ୍ଷ ୭୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୪ - ୨୫ ଜମା ସଂଗ୍ରହ ଅମାନତ- ୬୬୫ କୋଟି ୭୦ ଲକ୍ଷ ୧୭ ହଜାର ଟଙ୍କା ଏବଂ ୨୦୨୪- ୨୫ ରଣ ଆଦାୟ ୫୯୮ କୋଟି ୨୪ ଲକ୍ଷ ୯୧ ହଜାର ଟଙ୍କା ଏବଂ ୨୦୨୪ - ୨୫ ରଣ ଲଗାଣ -୬୪୭ କୋଟି ୯୬ ଲକ୍ଷ ୭୯ ହଜାର ଟଙ୍କା ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।

ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିସିସି ବ୍ୟାଙ୍କ, ସଭାପତି ଶିବରାମ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି," ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୃଷି ଓ କୃଷକର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। କୃଷି ଉପକରଣ ସହିତ ରଣ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ । ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିନରେ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତିରେ ୨୪ଟି ଶାଖା ରହିଥିବା ବେଳେ ୩୧୯ ଟି ପାକ୍ସ ରହିଛି । କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ ରହିଥିବା ନେଇ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛି । ୨୭୫ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ରହିବା ସ୍ଥାନରେ ୧୨୮ ଜଣ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି । "

ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଷାଣି ବ୍ଲକର ଆର୍. ସୀତାପୁର ସୋସାଇଟିର ସଭାପତି ଏସ୍.ବାଲରାଜୁ କହିଛନ୍ତି," ଚାଷୀଙ୍କ ଚାଷ ଜମି କାଗଜପତ୍ରକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବନ୍ଧକ ରଖି ରଣ ନେଇ ଥାଆନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିବା ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ(RBI) ଗାଇଡ ଲାଇନରେ ତାହା ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବା ଦର୍ଶାଇଥିବା ବେଳେ, ତାହାକୁ ଖାତିର ନକରି ନୂଆ ନିୟମ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ ପରିଶୋଧ ନକରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

