ଜମି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡର ୨ୟ ଦିନ, ଅପହରଣର ହେଲା କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍-ରିକ୍ରିଏସନ୍

ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଧୀର ପାତ୍ର ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଧିରେ ଧିରେ ଖୁଲିଛି ଗୁମର । ଅଭିଯୁକ୍ତ କାଳୁକୁ ଆଣି ଭଲିବଲ ପଡିଆରେ ହେଲା କ୍ରାଇମ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ । ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

SUDHIR PATRA MURDER CASE
ଜମି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍-ରିକ୍ରିଏସନ୍ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 26, 2026 at 5:12 PM IST

ଗଞ୍ଜାମ: ଜିଲ୍ଲାର ଗୋପାଳପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜମି ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଧୀର ପାତ୍ର ଅପହରଣ ପରେ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗୋପାଳପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ତିନି ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ରିମାଣ୍ଡର ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନରେ କରାଯାଇଛି କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍-ରିକ୍ରିଏସନ୍ । ଅପହରଣ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ମୃତଦେହକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଅପରାଧୀମାନେ କିପରି ଅପରାଧ ଘଟାଇଥିଲେ ତାହାକୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ।


ଗୋପାଳପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଗ୍ରାମର ବିଶିଷ୍ଟ ଜମି ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଧୀର ପାତ୍ରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଗୋପାଳପୁର ପୋଲିସ ତିନି ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଛି । ରବିବାର ରିମାଣ୍ଡର ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନରେ ପୋଲିସ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍-ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରିଛି ।


ଗତ ଅପ୍ରେଲ ମାସର ୧୫ ତାରିଖ ସଂନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଭଲିବଲ ଖେଳି ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ କିଭଳି ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧୀର ପାତ୍ରଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ ତାହାକୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କାଳୁ ଚରଣ ପ୍ରଧାନ ଅପହରଣ କରିଥିବା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦେଖାଇଥିଲେ ।


ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡର ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନରେ ପୋଲିସ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ସହକାରେ କାଳୁକୁ ପ୍ରଥମେ ମାଣ୍ଡିଆପଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ଅପହରଣ ସ୍ଥଳ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି କ୍ରାଇମ ସିନ୍-ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରାଇଥିଲା । ପରେ ପୁଣି ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରତାପ ସିଂ, ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ, କାଳୁ ଚରଣ ପ୍ରଧାନ, ଜିତୁନ ପଲେଇ ଓ ଆଶିଷ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଅପହରଣ ପରେ କିପରି ପ୍ରଥମେ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ଦେଇ ବୁଗୁଡ଼ାର ରାମପାଦ ମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ ରାତ୍ର ସମୟରେ ନେବା ପରେ ସେଠାରେ ମାଡମାରିବା ସହିତ ଅକଥନୀୟ ଭାବରେ ନେଇ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଦେଇଥିଲେ । ପରେ ଅତ୍ୟାଧିକ ମାଡ ମାରାଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ପରେ ମୃତଦେହକୁ ରାସିପଙ୍କାଳ ଭଳି ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ସ୍ଥାନକୁ ଚୟନ କରି ଫୋପାଡା ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜି ସିନ୍-ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।


ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡର ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନରେ ଆଜି ସିନ୍-ରିକ୍ରିଏସନ୍ ସମୟରେ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ତଥା ସଦର ଏସ୍.ଡି.ପି.ଓ ସମେତ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍.ପି ସମେତ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

