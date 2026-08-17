ବ୍ରିଟେନରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହିଳା ସମ୍ମାନିତ; BCA-ଦି ପିପୁଲ୍ସ ଚଏସ୍ ପାଇଲେ ରେଖା ସେନାପତି, ପାଟଶାଢୀ ପିନ୍ଧି ଗ୍ରହଣ କଲେ ପୁରସ୍କାର
UKରେ ସମାଜସେବା ଅବଦାନ ପାଇଁ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟରରେ ରହୁଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁରର ରେଖା ସେନାପତିଙ୍କୁ ଲଣ୍ଡନରେ ବ୍ରିଟିଶ ନାଗରିକ ପୁରସ୍କାର (BCA) - ପିପୁଲ୍ସ ଚଏସ୍ରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : August 17, 2026 at 11:51 AM IST
British Citizen Award ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବ୍ରିଟେନରେ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ବ୍ରହ୍ମପୁରର ୫୯ ବର୍ଷୀୟା ରେଖା ସେନାପତିଙ୍କୁ ଲଣ୍ଡନରେ ସମ୍ମାନଜନକ ବ୍ରିଟିଶ୍ ସିଟିଜେନ୍ ଆୱାର୍ଡ-ଦି ପିପୁଲ୍ସ ଚଏସ୍ (British Citizen Award—the People’s Choice)ରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ଦୀର୍ଘ ୨୫ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି UKରେ ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିବା ରେଖାଙ୍କୁ ଏଭଳି ସମ୍ମାନଜନକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଓଡ଼ିଶାର ପାଟଶାଢୀ ପରିଧାନ କରି ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ସହିତ ବ୍ରିଟେନରେ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଗୌରବ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ରେଖା ସେନାପତି ।
ପୁରସ୍କାର ପାଇବାରେ ଏକମାତ୍ର ଭାରତରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ରିଟିଶ୍ ନାଗରିକ:
ଲଣ୍ଡନର ୱେଷ୍ଟମିନିଷ୍ଟର ପ୍ୟାଲେସର ହାଉସ ଅଫ୍ ଲର୍ଡସରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରେଖା ସେନାପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର ସହିତ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ସେଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ମୋଟ 26ଟି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ରେଖା ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଭାରତରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ରିଟିଶ୍ ନାଗରିକ, ଯାହାଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ବିଦେଶରେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି
ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଜନ୍ମିତ ରେଖା ସେନାପତି ଦୀର୍ଘ ତିନି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବ୍ରିଟେନରେ ରହୁଛନ୍ତି । ବିଦେଶରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରାକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି । ସ୍ୱାମୀ ଡାକ୍ତର ଶିବ ସେନାପତିଙ୍କ ସହ ମିଶି ଗତ ୮ ବର୍ଷ ଧରି ଲଣ୍ଡନର ମଞ୍ଚେଷ୍ଟରରେ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରି ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଗ୍ରେଟର ମଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଓ UKରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସହାୟତା, ମହିଳା ସଶକ୍ତୀକରଣ, ପଛୁଆବର୍ଗ ଓ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ଏଥିସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହିତ ଅନେକ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ।
ଏସବୁ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ:
ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମେୟର୍ସ ସିଟିଜେନ୍ ଆୱାର୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା ସୋସାଇଟି ନ୍ୟାସନାଲ କନଭେନସନ୍ର 2025ରେ ପିପୁଲ୍ସ ଚଏସ୍ ଆୱାର୍ଡ, ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଆୱାର୍ଡ 2025 ସହିତ ଅନେକ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ରିଟିଶ୍ ସିଟିଜେନ୍ ଆୱାର୍ଡ ପାଇବା ପରେ ନିଜ ସେବାକୁ ମିଳିଥିବା ଏଭଳି ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍ୱୀକୃତିକୁ ନେଇ ସେ ରୋଗ ଓ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଏହି ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ରେଖା ସେନାପତି ରେଶମ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପାଟଶାଢ଼ି ପରିଧାନ କରିବା ନିଜ ମାଟିର ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଗଭୀର ଭଲପାଇବାର ଏକ ନିଆରା ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି ।
ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିବା ରେଖା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ୟୁକେରେ ରହି ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ କଠିନ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । UKରେ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ସମ୍ବଲପୁର ପୁଅ ଡ.ଶୁଭମ ସାହୁ ପାଇବେ 'ରିଚାର୍ଡ ଏମ୍. ବାସ୍ ଆୱାର୍ଡ-2026', ପାୱାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନ ପାଇବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର