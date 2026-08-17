ETV Bharat / state

ବ୍ରିଟେନରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହିଳା ସମ୍ମାନିତ; BCA-ଦି ପିପୁଲ୍ସ ଚଏସ୍ ପାଇଲେ ରେଖା ସେନାପତି, ପାଟଶାଢୀ ପିନ୍ଧି ଗ୍ରହଣ କଲେ ପୁରସ୍କାର

UKରେ ସମାଜସେବା ଅବଦାନ ପାଇଁ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟରରେ ରହୁଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁରର ରେଖା ସେନାପତିଙ୍କୁ ଲଣ୍ଡନରେ ବ୍ରିଟିଶ ନାଗରିକ ପୁରସ୍କାର (BCA) - ପିପୁଲ୍ସ ଚଏସ୍‌ରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

Berhampur Born Rekha Senapati Felicitated with British Citizen Award for Community Services IN UK
ରେଖା ସେନାପତି (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 17, 2026 at 11:51 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

British Citizen Award ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବ୍ରିଟେନରେ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ବ୍ରହ୍ମପୁରର ୫୯ ବର୍ଷୀୟା ରେଖା ସେନାପତିଙ୍କୁ ଲଣ୍ଡନରେ ସମ୍ମାନଜନକ ବ୍ରିଟିଶ୍ ସିଟିଜେନ୍ ଆୱାର୍ଡ-ଦି ପିପୁଲ୍ସ ଚଏସ୍‌ (British Citizen Award—the People’s Choice)ରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ଦୀର୍ଘ ୨୫ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି UKରେ ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିବା ରେଖାଙ୍କୁ ଏଭଳି ସମ୍ମାନଜନକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଓଡ଼ିଶାର ପାଟଶାଢୀ ପରିଧାନ କରି ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ସହିତ ବ୍ରିଟେନରେ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଗୌରବ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ରେଖା ସେନାପତି ।

Berhampur Born Rekha Senapati Felicitated with British Citizen Award for Community Services IN UK
ରେଖା ସେନାପତି (ETV Bharat)

ପୁରସ୍କାର ପାଇବାରେ ଏକମାତ୍ର ଭାରତରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ରିଟିଶ୍ ନାଗରିକ:

ଲଣ୍ଡନର ୱେଷ୍ଟମିନିଷ୍ଟର ପ୍ୟାଲେସର ହାଉସ ଅଫ୍ ଲର୍ଡସରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରେଖା ସେନାପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର ସହିତ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ସେଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ମୋଟ 26ଟି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ରେଖା ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଭାରତରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ରିଟିଶ୍ ନାଗରିକ, ଯାହାଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ବିଦେଶରେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି

ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଜନ୍ମିତ ରେଖା ସେନାପତି ଦୀର୍ଘ ତିନି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବ୍ରିଟେନରେ ରହୁଛନ୍ତି । ବିଦେଶରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରାକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି । ସ୍ୱାମୀ ଡାକ୍ତର ଶିବ ସେନାପତିଙ୍କ ସହ ମିଶି ଗତ ୮ ବର୍ଷ ଧରି ଲଣ୍ଡନର ମଞ୍ଚେଷ୍ଟରରେ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରି ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଗ୍ରେଟର ମଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଓ UKରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସହାୟତା, ମହିଳା ସଶକ୍ତୀକରଣ, ପଛୁଆବର୍ଗ ଓ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ଏଥିସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହିତ ଅନେକ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ।

Berhampur Born Rekha Senapati Felicitated with British Citizen Award for Community Services IN UK
ରେଖା ସେନାପତି (ETV Bharat)

ଏସବୁ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ:

ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମେୟର୍ସ ସିଟିଜେନ୍ ଆୱାର୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା ସୋସାଇଟି ନ୍ୟାସନାଲ କନଭେନସନ୍‌ର 2025ରେ ପିପୁଲ୍ସ ଚଏସ୍ ଆୱାର୍ଡ, ଲାଇଫ୍‌ ଟାଇମ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଆୱାର୍ଡ 2025 ସହିତ ଅନେକ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ରିଟିଶ୍ ସିଟିଜେନ୍ ଆୱାର୍ଡ ପାଇବା ପରେ ନିଜ ସେବାକୁ ମିଳିଥିବା ଏଭଳି ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍ୱୀକୃତିକୁ ନେଇ ସେ ରୋଗ ଓ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଏହି ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ରେଖା ସେନାପତି ରେଶମ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପାଟଶାଢ଼ି ପରିଧାନ କରିବା ନିଜ ମାଟିର ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଗଭୀର ଭଲପାଇବାର ଏକ ନିଆରା ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି ।

Berhampur Born Rekha Senapati Felicitated with British Citizen Award for Community Services IN UK
ରେଖା ସେନାପତି (ETV Bharat)

ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିବା ରେଖା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ୟୁକେରେ ରହି ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ କଠିନ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । UKରେ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ସମ୍ବଲପୁର ପୁଅ ଡ.ଶୁଭମ ସାହୁ ପାଇବେ 'ରିଚାର୍ଡ ଏମ୍. ବାସ୍ ଆୱାର୍ଡ-2026', ପାୱାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନ ପାଇବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

TAGGED:

ODIA WOMAN BRITISH CITIZEN AWARD
BERHAMPUR REKHA SENAPATI
ରେଖା ସେନାପତି
ବ୍ରିଟିଶ ସିଟିଜେନ ଆୱାର୍ଡ
BRITISH CITIZEN AWARD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.