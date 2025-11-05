ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲା; କ୍ରାଇମ ସିନ ରିକ୍ରିଏସନ, ଡେମୋ ଦେଖାଇଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ
ବ୍ରହ୍ମପୁର ବୈକୁଣ୍ଠନଗର ଛକରେ ପୀତବାସ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର କ୍ରାଇମ ସିନ ରିକ୍ରିଏସନ । ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଡେମୋ ଦେଖାଇଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ।
Published : November 5, 2025 at 9:00 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ଘଟଣାର କ୍ରାଇମ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କିଭଳି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ସେନେଇ ଆଜି (ବୁଧବାର) ପୋଲିସକୁ ଡେମୋ ଦେଖାଇଛନ୍ତି 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁରୁପତି ଭୂୟାଁ ଓ ଚିଣ୍ଟୁ ପ୍ରଧାନ ।
ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ଘଟଣାର କ୍ରାଇମ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ:
ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ବିଜେପି ନେତା ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଅକ୍ଟୋବର 6 ତାରିଖରେ ଗୁଳି ମାରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ । ଘଟଣା ଦିନ କିଏ କେଉଁଠୁ ପୀତବାସଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ସହଯୋଗୀ ଜଣକ କେଉଁଠି କଣ କରୁଥିଲା ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ଆଜି (ବୁଧବାର) କ୍ରାଇମ ସିନ ରିକ୍ରିଏସନ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଥିବା 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁରୁପତି ଭୂୟାଁ ଓ ଚିଣ୍ଟୁ ପ୍ରଧାନ । ପୋଲିସ ଉଭୟଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସିନ ରିକ୍ରିଏସନ କରିଛି ।
ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ପୋଲିସର ପଚରାଉଚରା:
ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସାର୍ପସୁଟର କୁରୁପତି ସମେତ ହତ୍ୟାର ପ୍ଳାନର କୁହାଯାଉଥିବା ଉମା ଶଙ୍କର ବିଷୋୟୀଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର (ନଭେମ୍ବର 4) ଦିନ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ବ୍ରହ୍ମପୁର କୋର୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହାଜର କରାଯିବା ପରେ ଦୁଇ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବାପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲା ପୋଲିସ । ଆଜି ଏହି ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ୪ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଛି ପୋଲିସ । ମଙ୍ଗଳବାର (ନଭେମ୍ବର 4) ରାତିରେ କୁରୁପତି ଭୂୟାଁ ଓ ଉମା ବିଷୋୟୀକୁ ପୋଲିସ ଦୁଇ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ଜେରା କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମଣ୍ତଳ କାରାଗାରରେ ରହିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ କର୍ପୋରେଟର ମଳୟ ବିଷୋୟୀ, ମଦନ ଦଳାଇ, ଚିଣ୍ଟୁ ପ୍ରଧାନ ଓ ଯୋଗୀ ରାଉତକୁ ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଛି । ପୋଲିସ ମୋଟ 6 ଜଣଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ଏହି ଘଟଣାର ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ କରୁଛି ।
ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେରା କରିବା ପରେ ଆଜି (ବୁଧବାର) ଅପରାହ୍ନରେ କୁରୁପତି ଓ ଚିଣ୍ଟୁକୁ ନେଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ବୈକୁଣ୍ଠନଗର ଛକରେ ଘଟଣାର କ୍ରାଇମ୍ ସିନ ରିକ୍ରିଏସନ କରାଇଛି । ଏହି ସମୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସଡିପିଓ ପିୟୁଷ ରଞ୍ଜନ ଛୋଟରାୟଙ୍କ ସମେତ ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଆଲୋକ ଜେନାଙ୍କ ସମେତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର