ETV Bharat / state

18 ବର୍ଷର ସଉକ; ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ଘରେ ବିଦେଶୀ ଗ୍ରାମଫୋନ୍ ଭଣ୍ଡାର, ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଅଧିକ କଲେକସନ୍

ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିଆରା ନିଶା । ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଗରେ ଗ୍ରାମଫୋନ୍ ବଜାଇ ଶୁଣନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ । ଖରାପ ହେଲେ ନିଜେ କରନ୍ତି ମରାମତି । ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଗରେ ଗ୍ରାମଫୋନ୍ ବଜାଇ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସକ ଡା. ପ୍ରଭୁଦତ୍ତ ପଣ୍ଡା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 18, 2026 at 11:34 PM IST

|

Updated : April 18, 2026 at 11:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat


ବ୍ରହ୍ମପୁର: ପେଶାରେ ଜଣେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସକ । ହେଲେ ତାଙ୍କର ନିଆରା ନିଶା ହେଉଛି ଗ୍ରାମଫୋନ୍ ବଜାଇ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବା । ଦୀର୍ଘ ୧୮ ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମଫୋନକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଇତିମଧ୍ୟରେ ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି ୧୫ ବିଦେଶୀ ଗ୍ରାମଫୋନ୍ । ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଟିକିଏ ସମୟ ମିଳିଲେ ଘରେ ସାଇତି ରଖିଥିବା ଗ୍ରାମଫୋନ୍ ଗୁଡିକୁ ବାହାର କରି ତାହାର ଯତ୍ନ ନେବା ସହିତ ବହୁ ପୂରାତନ ପ୍ଲେୟାର ଗୁଡିକୁ ବଜାଇବାରେ ରୁଚି ରଖି ଆସୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଡା. ପ୍ରଭୁଦତ୍ତ ପଣ୍ଡା । ପିଲାଟି ଦିନରୁସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥିବା ଏହି ଚିକିତ୍ସଙ୍କ ଗ୍ରାମଫୋନ୍ କଲେକସନକୁ ଦେଖି ଯୁବବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ଗ୍ରାମଫୋନ୍ ସଂଗ୍ରହ ସଉକ ନେଇ ଦେଖିବା 'ଇଟିଭି ଭାରତ'ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ...

ଘରେ ବିଦେଶୀ ଗ୍ରାମଫୋନ୍ ଭଣ୍ଡାର !

ଏକଦା ମନୋରଞ୍ଜନର ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଥିବା ଗ୍ରାମଫୋନ୍ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ । ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆକଶବାଣୀ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କରେ ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିବା ଅନେକ ଗ୍ରାମଫୋନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେତକ କବାଡିଖାନାକୁ ଚାଲିଗଲାଣି ତ ଆଉ କେତେକ ସୋ-ପିସ୍ ଭାବରେ ସଂଗ୍ରାହଳୟରେ ସ୍ଥାନୀତ ହୋଇଥିବ । ହେଲେ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ଲଗାତର ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସକ ଗତ ୧୮ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଛନ୍ତି ୧୫ ଗୋଟି ବିଦେଶୀ ଗ୍ରାମଫୋନ୍ । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଡା. ପ୍ରଭୁଦତ୍ତ ପଣ୍ଡା ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ କ୍ରୟ କରି ଆଣି ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମଫୋନ୍ ।

ରାଜସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାମଫୋନ୍ ସଂଗ୍ରହ-

କେବଳ ଗ୍ରାମଫୋନ୍ ସଂଗ୍ରହ ନୁହେଁ ସେହି ପୂରାତନ ଉପକରଣଟି କିପରି ବାଜିବ ଏବଂ ତାହାର ସଙ୍ଗୀତ ସମସ୍ତେ କିପରି ଶୁଣିବେ ? ସେନେଇ ଲଗାତର ଭାବରେ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଡା. ପଣ୍ଡା । ଏହାସହିତ ଗ୍ରାମଫୋନରେ ବାଜିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥିବା ପ୍ଲେୟାର ଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ରୟ କରି ରଖିବା ସହିତ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି । ଚିକିତ୍ସକ ପଣ୍ଡା ୨୦୦୮ରେ ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁରରୁ କ୍ରୟ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାମଫୋନ୍ ଉପକରଣ । ଏହା ପରେ ଧିରେ ଧିରେ ବଜାରରୁ ହଜି ଯାଉଥିବା ଗ୍ରାମଫୋନ୍ ସଂଗ୍ରହକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହିତ ନିଜର ଗସ୍ତ ସମୟରେ କୋଲକାତା, ମୁମ୍ବାଇ ଓ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଭଳି ସ୍ଥାନରୁ ବିଭିନ୍ନ ପୁରାତନ ସଙ୍ଗୀତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉପକରଣ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜ ଘରେ ସଜେଇ ରଖିଛନ୍ତି ।

ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ସମୟର ରେକର୍ଡ ପ୍ଲେଟ-

ଡା.ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଘରେ ରହିଛି ଇଂଲଣ୍ଡରେ ନିର୍ମାଣ ହେଇଥିବା ଅନେକ ଗ୍ରାମଫୋନ୍ । ଏଥିସହିତ ୧୯୧୦ -୨୦ ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଅନେକ ରେକର୍ଡ ପ୍ଲେଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ତାହାକୁ ସେ ବଜାଇ ଶୁଣିଥାନ୍ତି ବୋଲି 'ଇଟିଭି ଭାରତ' ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମଯରେ କହିଛନ୍ତି ଡା. ପ୍ରଭୁଦତ୍ତ । ଏପରିକି ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ସମୟରେ ଗୋକୁଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ଅନେକ ସ୍ରୋତମ୍, କାଳଜୟୀ ସଂଗୀତ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସେହି ସମୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ସୂଚନା ଆଧାରିତ ରେକର୍ଡ ପ୍ଲେଟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି ।

ଆସୁଛି ଆହୁରି ଦୁଇଟି ବିଦେଶୀ ଗ୍ରାମଫୋନ୍-

ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଧୁନିକତା ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୁଗରେ ଗ୍ରାମଫୋନ୍ ପ୍ରାୟତଃ ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଉପକରଣ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶରେ ହାତଗଣତି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିଥିବା କୁହନ୍ତି ଡା. ପ୍ରଭୁଦତ୍ତ ପଣ୍ଡା । ଯାହାକି ନିଜ ପାଖରେ ଅଦ୍ୟାବଧି ୧୫ରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଓ ଦୁର୍ଲଭ ଗ୍ରାମଫୋନ୍ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ଦୁଇଟି ବିଦେଶୀ ଗ୍ରାମଫୋନ୍ ଖୁବଶ୍ରୀଘ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଗ୍ରାମଫୋନ୍ ସଂପର୍କରେ ଅନେକ ଯୁବବର୍ଗ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ପଚାରି ବୁଝୁଥିବା ବେଳେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏଥିପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନଲାଇନରେ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ କେତେକ କମ୍ପାନୀର ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ କ୍ରୟ କରିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏହାସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୀଢ଼ି ଏହାର ବିଶେଷତ୍ଵ ଓ ଉପାଦେୟତା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସେ ଅବଗତ କରାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ନିଜେ କରନ୍ତି ମରାମତି-

ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଅନନ୍ତ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଆସୁଥିବା ପିତା ଡା. ପ୍ରାଣଚାନ୍ଦ ପଣ୍ଡା ଓ ମାତା ମନିଷା ଦାଶଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁଦତ୍ତଙ୍କ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ରହିଥିଲା । ଟେଲିଭିଜନରେ ଏଭଳି ଗ୍ରାମଫୋନକୁ ଦେଖି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁଦତ୍ତ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଜୟପୁରରୁ ଏହାକୁ କ୍ରୟ କରିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଏହାରି ନିଶାରେ ରହିବା ସହିତ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କ୍ରୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହାର ମରାମତି କରିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ଏବଂ ସୀମିତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ କରିଥାନ୍ତି । କାରଣ ଏହା ଖରାପ ହେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଥବା ମେକାନିକ୍ ଏହାର ମରାମତି କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଗତ ୧୮ ବର୍ଷ ମଧରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହିତ ପୁରାତନ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଥିବା ଉପକରଣର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକା ରହୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଦତ୍ତ ।

"ଗ୍ରାମଫୋନ୍ ମରାମତି ପାଇଁ ସହରରେ କୌଣସି ମେକାନିକ୍ ନଥିବା ବେଳେ କାହାରି ପାଖକୁ ନେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ମରାମତ କରିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି । ନିଜେ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ପୂର୍ବରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭେରିଏଣ୍ଟର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ଗ୍ରାମଫୋନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଆର୍.ପି.ଏମ୍ ୩୩ ଏବଂ ୪୫ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଡା. ପଣ୍ଡା ।

ପୂର୍ବରୁ ଆସୁଥିଲା 4 ପ୍ରକାର ଆରପିଏମ୍ ରେକର୍ଡ-

ପୂର୍ବରୁ ଚାରି ପ୍ରକାର ଆର୍.ପି.ଏମ୍ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆର୍.ପି.ଏମ୍ ୧୬ ଠାରୁ ଆର୍.ପି.ଏମ୍ ୩୩ , ଆର୍.ପି.ଏମ୍ ୪୫ ଏବଂ ଆର୍.ପି.ଏମ୍ ୭୮ ରହିଥିଲା । ରେଡିଓ ଷ୍ଟେସନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରେକର୍ଡିଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଡା.ପଣ୍ଡା ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଗତ ୭୦ ମସିହାରୁ ଆସିଥିବା ଡ୍ରାଇଭ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଟୋନ୍ ଟେବୁଲ ଗ୍ରାମଫୋନ୍ ରହିଛି, ହେଲେ ତାର ଦରଦାମ୍ ଅଧିକା ରହିଛି । ୧୦ ଇଞ୍ଚ ଓ ୧୨ ଇଞ୍ଚର ଭିନାଇଲ୍‌ ସହ ରେକର୍ଡର ଓ ଟର୍ନ ଟେବୁଲ୍ ୧୦ ଇଞ୍ଚ ଓ ୧୨ ଇଞ୍ଚର ଭିନାଇଲ୍ ସହ ରେକର୍ଡର ଓ ଟର୍ନ ଟେବୁଲ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମଫୋନ୍ ସଂଗ୍ରାହକ ଡା.ପ୍ରଭୁଦତ୍ତ ପଣ୍ଡା ।


ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

TAGGED:

DR PRABHUDATTA PANDA
AYURVEDIC DOCTOR GRAMOPHONES
BERHAMPUR DOCTOR MUSIC LOVE
RARE RECORD PLAYERS
GRAMOPHONE COLLECTION BERHAMPUR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.