ETV Bharat / state

ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କ ନିଆରା କଳାକୃତି; କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ବୋତଲରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ୫.୫ ଇଞ୍ଚର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ

ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ମହାରଣା ମୃଦୁ ପାନୀୟ ବୋତଲ ବ୍ୟବହାର କରି 5.5 ଇଞ୍ଚର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

Odisha Artist Satya Narayan Creates Intricate 5.5-Inch Jagannath Chariot With A Soft Drink Can
କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କ୍ୟାନ୍‌ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଥ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 15, 2026 at 12:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Rath Yatra 2026 ବ୍ରହ୍ମପୁର: ରଥଯାତ୍ରା ପାଖେଇ ଆସିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ନିଜ ଅସୀମ ଭକ୍ତିର ନିଦର୍ଶନ ଦେଖାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ମହାରଣା । ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିଆରା ଶୈଳୀରେ ଛୋଟ ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେ ଅନେକ ରେକର୍ଡର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିଜର କଳାକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଭିନ୍ନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ । ତିନି ଦିନର କଠିନ ଉଦ୍ୟମରେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ କ୍ୟାନ୍ (ମୃଦ୍ୟୁପାନୀୟ ବୋତଲ) ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ସାଢେ ପାଞ୍ଚ ଇଞ୍ଚର ଅବିକଳ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଭଳି ପ୍ରତିକୃତି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ।

କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କ୍ୟାନ୍‌ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଥ (ETV Bharat)

କୋଲ୍ଡଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ କ୍ୟାନ୍‌ରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ:

ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଯୁବ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ମହାରଣା ନିଜର କଳାକୃତିରେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଅବିକଳ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ସ୍ଥାନୀତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି । କୋଲ୍ଡଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ କ୍ୟାନ ବ୍ୟବହାର କରି ମାତ୍ର ସାଢେ ପାଞ୍ଚ ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତାର ଅବିକଳ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ରଥର ଓସାର ରହିଛି ୪ ଇଞ୍ଚ୍ ।

Odisha Artist Satya Narayan Creates Intricate 5.5-Inch Jagannath Chariot Inside Soft Drink Bottle
କୋଲ୍ଡଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ କ୍ୟାନ୍‌ରେ ରଥ (ETV Bharat)

ସତ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଏହି ରଥରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏକ ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତାର ପ୍ରତିମା ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହାସହ ସାରଥୀଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟ ଏକ ଇଞ୍ଚ ରହିଛି । ସେହିପରି ରଥର ୧୬ଟି ଚକ, ଚାରୋଟି ଘୋଡ଼ା, ଦୁଇଟି ଓଲଟ ଶୁଆ, ସାରଥୀ, ପତିତପାବନ ବାନା, ଦଧନଉତି ରଥ ଓ ବାଡ ଭଳି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଏହି ରଥରେ ସ୍ଥାନୀତ କରାଇଛନ୍ତି । ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର କଳାକୃତିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ତିନି ଦିନରେ ପ୍ରାୟ 25 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ।

chariot made from cold drink cans
କୋଲ୍ଡଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ କ୍ୟାନ୍‌ରେ ରଥ (ETV Bharat)
କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ରଥ ନିର୍ମାଣ ଯାତ୍ରା:

ସତ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ୨୦୧୩ ମସିହାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ରଥ ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ଚକ୍‌ରେ ଖୋଦେଇ କରି ରଥ ନିର୍ମାଣ କରଥିଲେ । ପରେ ସେ ୪ ଇଞ୍ଚର ଏକ ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏକ ବଡ ଆକୃତ୍ତିର ଚକ୍ ମଡେଲ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଫଳରେ ଏହା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଚକ୍‌ ବଦଳରେ କାଠରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସହିତ ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ।

chariot made from cold drink cans
କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କ୍ୟାନ୍‌ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଥରେ ସତ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଦେଉଛନ୍ତି (ETV Bharat)

ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡସ୍‌:

୨୦୧୬ ମସିହାରେ, ସେ ତିନିଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ରଥ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଯାହା ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡସ୍‌ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱୀକୃତି ଥିଲା । ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ ଆହୁରି ଛୋଟ ଆକାରର ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ୨୦୧୭ ସୁଦ୍ଧା, ସେ ସଫଳତାର ସହ ମାତ୍ର ୧ ମିଲିମିଟର ଲମ୍ବର ଏକ ରଥ ଖୋଦିତ କରିଥିଲେ । ଏହାସହ ୧୬ଟି ଚକ ଥିବା ୫ ମିଲିମିଟର ଲମ୍ବ ଅନ୍ୟ ଏକ ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ଉକ୍ତ ରଥ ମଧ୍ୟ ଗଡିଥିଲା । ସେହି ବର୍ଷ, ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡସ୍‌ର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ଟି ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନେ ସତ୍ୟଙ୍କ ରଥକୁ ଦେଖି "ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ" ଧ୍ୱନି ଦେଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ରଥକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ । ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

India Book of Records certificate
ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡସ୍‌ ସାର୍ଟିଫିକେଟ (ETV Bharat)

ଶିଳ୍ପୀ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି, "ସେଠାରେ ଓଡିଶାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ନେଇ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ପଡିନଥିଲା ସମସ୍ତେ ରଥକୁ ଦେଖି "ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ" କହିଥିଲେ ।"

'ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ':

୨୦୨୦ ମସିହାରୁ, ସେ ବଟନ୍, ବାଉଁଶ, ବେତ, ଚକ୍ ଏବଂ ଦିଆସିଲି କାଠି ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରି କ୍ଷୁଦ୍ର ରଥ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି । ଏହି କଳାକୃତି ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଜାତୀୟ ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିବାରେ ସାହଯ୍ୟ କରିଛି । ସତ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କଳାତ୍ମକ ସଫଳତା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି ।

Asia Book of Records certificate
ଏସିଆ ବୁକ୍‌ ଅଫ୍‌ ରେକର୍ଡସ୍‌ (ETV Bharat)

ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଭଳି ନିଆରା ରଥ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ କରିବା ପରେ ETV ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ସତ୍ୟ ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି, "ଚଳିତ ବର୍ଷ, ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ, ମୃଦୁ ପାନୀୟ କ୍ୟାନ ବ୍ୟବହାର କରି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଏକ ଅବିକଳ ପ୍ରତିକୃତି ତିଆରି କରିଛି । ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଏହାର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସ୍ଥାନୀତ କରିଛି । ମୂଳ ରଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନକୁ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ରଚିତ୍ରରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହିଁ ମୁଁ କିଛି ନୂତନ ଧରଣର ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିଛି ।"

କୋଲ୍ଟଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ବୋତଲରେ ରଥ:

ସତ୍ୟ ମହାରଣା ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରେ କିଛି ଭିନ୍ନ କରିବ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥାନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "୨୦୨୦ ପରେ, କାଠରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍କେଲରେ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା । କାରଣ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ୧ ମିମି ରଥ ତିଆରି କରିସାରିଥିଲି ଯାହା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇସାରିଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ବୋତାମ, ବେତ, ବାଉଁଶ ଏବଂ କାଗଜ ସହିତ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଆସୁଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଲ୍ଟଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ବୋତଲରେ ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ।"

chariot made from cold drink cans
କୋଲ୍ଡଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ କ୍ୟାନ୍‌ରେ ରଥ (ETV Bharat)

ବୋତଲରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିବା କଥା କାହିଁକି ମନକୁ ଆସିଲା:

ମୃଦ୍ୟୁପାନୀୟ ବୋତଲ କଳାକୃତି ପଛରେ ପ୍ରେରଣା ବିଷୟରେ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ବସିଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଖରାଦିନ ଯୋଗୁଁ ଘରକୁ ଏକ ମୃଦୁ ପାନୀୟ ବୋତଲ ଆଣିଥିଲେ । ବୋତଲଟି ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା । ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ରଥ ତିଆରି କରିବାକୁ ସେ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ । ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ତିନି ଦିନ ଏବଂ ପାଖାପାଖି 24-25 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଲା । ସାଜସଜ୍ଜା ଶେଷ କରିବା ପରେ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଅବିକଳ ପ୍ରତିକୃତି ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ।

chariot made from cold drink cans
କୋଲ୍ଡଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ କ୍ୟାନ୍‌ରେ ରଥ (ETV Bharat)

ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ହେଉଛି, ଆମେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଗକୁ ନେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯୁବ କାରିଗର ସୁମିତ, ୨୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ତିଆରି କଲେଣି ୮୪ଟି ରଥ

କଳା ଠାକୁରଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ଲୀଳା: ବିତି ଗଲାଣି ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି.. ହେଲେ ଆଜି ବି ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏନି ରଥଯାତ୍ରା

ଇଟିଭି ଭାରତ ବ୍ରହ୍ମପୁର

TAGGED:

SATYA NARAYAN MAHARANA
JAGANNATH MINIATURE RATH
JAGANNATH RATH ON SOFT DRINK CAN
ରଥଯାତ୍ରା
BERHAMPUR ARTIST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.