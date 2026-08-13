ETV Bharat / state

୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ

ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ । ରିପୋର୍ଟ ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

agriculture officer byomkesh mishra
ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ ବ୍ୟୋମକେଶ ମିଶ୍ର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 13, 2026 at 8:04 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସବସିଡି ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରାଇବା ପାଇଁ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ସହରର ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ । ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଧରିବା ପରେ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରିବା ସହିତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ଯୋଜନା (MKUY) ଅଧୀନରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଫାର୍ମିଂ ସିଷ୍ଟମ୍‌ର ଫାଇଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସବସିଡି ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରାଇବା ପାଇଁ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ ବ୍ୟୋମକେଶ ମିଶ୍ର ।

15 ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡିଲେ କୃଷି ଅଧିକାରୀ

ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ନମ୍ବର ୦୮/ ୧୨.୦୮.୨୦୨୬ U/s 7PC (Amendment )Act ,2018 ଅନୁଯାୟୀ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ନିବାରଣ ଆଇନ (ସଂଶୋଧନ) ୨୦୧୮ର ଧାରା ୭ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ।

ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ । ମୁଖ୍ୟତଃ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ କୃଷି ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିବେଶ ରାଶିର ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ସବସିଡି ଭାବେ ପାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ହେଲେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଗତ ଦୁଇ ମାସ ଧରି ତାଙ୍କ ଫାଇଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଆସୁଥିଲେ। ତେବେ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ବଦଳରେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ପ୍ରାୟ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସବସିଡି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ସମୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

ଏଥିରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ କରି କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଧରିଥିଲା । ଏପରିକି ଲାଞ୍ଚ ନେବା ପରେ ଧରାପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆୟ ଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ ରହିଛି ସେ‌ ସମ୍ପର୍କିତ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକକାଳୀନ ଭାବେ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପେକ୍ସରୁ 22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗାଏବ; ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗରେ ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଚଳୁ କରିଥିଲେ ଟଙ୍କା, 64 ଲକ୍ଷ ହେରଫେର ମାମଲାରେ ଦୁଇ ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଗିରଫ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

TAGGED:

BERHAMPUR AGRICULTURE OFFICER NAB
AGRICULTURE OFFICER TAKING BRIBE
MKUY CORRUPTION BERHAMPUR
ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢାଉ
BERHAMPUR VIGILANCE RAID

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.