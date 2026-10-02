ETV Bharat / state

ବେରବୋଇ ଗାନ୍ଧୀ ପୀଠ; ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ଜଳଜଳ, ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରେମୀଙ୍କ କ୍ଷୋଭ

ଜାତିର ଜନକଙ୍କ ସ୍ମୃତି ପୀଠର ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସମେତ ଗାନ୍ଧୀପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଦେଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ବିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ

beraboi gandhi pitha
ବେରବୋଇ ଗାନ୍ଧୀ ପୀଠ; ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ଜଳଜଳ, ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରେମୀଙ୍କ କ୍ଷୋଭ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 2, 2026 at 8:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନିମାପଡା: ଦିନ ଥିଲା, ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସାତ ଦିନ ଧରି ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ, ଆଜି ସେହି ଐତିହାସିକ ବେରବୋଇ ଗାନ୍ଧୀ ପୀଠ ଅବହେଳାର ଏକ କରୁଣ ଚିତ୍ର ପାଲଟିଛି । ଆଜି ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଏଠାରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତା, ସମାଜସେବୀ ଓ ଗାନ୍ଧୀପ୍ରେମୀମାନେ ଏହାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଗଭୀର ବ୍ୟଥିତ ଓ ମର୍ମାହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ବେରବୋଇ ଗାନ୍ଧୀ ପୀଠ; ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ଜଳଜଳ, ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରେମୀଙ୍କ କ୍ଷୋଭ (ETV Bharat Odisha)


ତତ୍କାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ପିପିଲି, ଡେଲାଙ୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେରବୋଇ ଗାନ୍ଧୀ ପୀଠର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି । ମାତ୍ର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଏକଦା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ । କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଠାକାର ବିକାଶ କାମ କେବଳ କାଗଜପତ୍ର କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛି ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।


ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ । ପରିସରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଆବର୍ଜନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ବ୍ରୋଞ୍ଚ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି । ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଯେତେବେଳେ ଶହ ଶହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ଗାନ୍ଧୀପ୍ରେମୀ ପୀଠକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।


ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ପରଦା ଆଢୁଆଳରେ କିଛି ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୂଳ ସମସ୍ୟାର ସମଧାନ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଜାତିର ଜନକଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଏହି ପୀଠର ଏଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କେବଳ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ଗାନ୍ଧୀପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଦେଇଛି।

ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିର ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରକୃତ ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି ।


ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବିଜେଡି ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଶୁଭାରମ୍ଭ; ବିଜେପି ସରକାର ଓଡିଶା ବିରୋଧୀ: ନବୀନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡା

TAGGED:

ବେରବୋଇ ଗାନ୍ଧୀ ପୀଠ
BJD PADAYATRA
ବିଜେଡି ପଦଯାତ୍ରା
BERABOI GANDHI PITHA
JANASAMPARKA PADAYATRA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.