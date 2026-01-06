ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ 28ଟି ରାଜ୍ୟର 806 ଜିଲ୍ଲା ଭ୍ରମଣରେ ବେଙ୍ଗଳୁରୁର ଯୁବକ
ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 2 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ଭ୍ରମଣକରି 28ଟି ରାଜ୍ୟର 806 ଜିଲ୍ଲାରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗଳୁରୁର ଯୁବକ ଦିବାକର ରେଡ୍ଡି ।
Published : January 6, 2026 at 1:20 PM IST
ଜଗତସିଂହପୁର: ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା ପାଇଁ 28 ରାଜ୍ୟର 806 ଜିଲ୍ଲା ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ବେଙ୍ଗଳୁରର ଯୁବକ ଦିବାକର ରେଡ୍ଡି । କର୍ଣ୍ଣାଟକ କୋଲାର ଜିଲ୍ଲାର ଦିବାକର ରେଡି ନାମକ ଏହି ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ କରି ନିଜ ବାଇକରେ ସାରା ଭାରତ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ।
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷିରେ ଦିବାକର ଜଗତସିଂହପୁରର ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ସେ ଗତକାଲି (ସୋମାବର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ସେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବଢୁଥିବା ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ କିଭଳି ରୋକାଯାଇ ପାରିବ ତାକୁନେଇ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ।
ଦିବାକର ଗତବର୍ଷ ନିଜ ବାଇକ ଯୋଗେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେ ସାରା ଦେଶର 28ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ 806ଟି ଜିଲ୍ଲା ଭ୍ରମଣ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, ବିହାର, ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀର, ଲଦାଖ, ମଣିପୁର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଦି 19ଟି ରାଜ୍ୟ ସେ ଭ୍ରମଣ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ 9ଟି ରାଜ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 2 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ଭ୍ରମଣକରି 28ଟି ରାଜ୍ୟର 806 ଜିଲ୍ଲାରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଦିବାକର ।
ଜଗତସିଂହପୁର ସହରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦିବାକରଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସଚେତନ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ବାଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ଯୁବକ ଦିବାକରଙ୍କ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଏହି ସଚେତନତା ଅଭିଯାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ସହରର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ । ଦିବାକର ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବଢୁଥିବା ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ କିଭଳି ରୋକାଯାଇ ପାରିବ ତାକୁନେଇ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବେଳେ ଦେଶବାସୀ ଯଦି ଏଦିଗରେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା କମିବା ସହ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ଅକଗାଳ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଆନ୍ତା ।
