ରାଜଧାନୀରେ ବର୍ବର କାଣ୍ଡ; ଷ୍ଟେସନରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆଳରେ ବଙ୍ଗୀୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ, ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ

ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

Bengali woman gang raped in capital two accused arrested
ଷ୍ଟେସନରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆଳରେ ବଙ୍ଗୀୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ, ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 30, 2026 at 2:05 PM IST

Updated : March 30, 2026 at 3:06 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା। ଜଣେ ବଙ୍ଗୀୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ପୀଡିତା ତମାଣ୍ଡୋ ମହିଳା ଥାନାରେ ରବିବାର ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ କେସ ନଂ ୧୦୨/୨୦୨୬ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ୨ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଆଜି ଅର୍ଥାତ ସୋମବାର ଅଟକ ରଖିଛି। ତମାଣ୍ଡୋ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରଣସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ବର୍ବର କାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଏତଲାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି।। ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍‌ରେ ଛାଡ଼ି ଦେବାକୁ କହି ୨ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ବଳପୂର୍ବକ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ। ପୀଡିତାଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଛି ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରି ଘଟଣାର ଅଧିକ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି।

ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପୀଡିତା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଚନ୍ଦକା ଅଞ୍ଚଳରେ ରୁହନ୍ତି । ପୀଡିତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରନ୍ତି । ସେଠାରେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସହ ବଙ୍ଗୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହୋଇଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା। ଏଥିରେ ମହିଳା ଜଣକ ରାଗି ଯାଇ ଘରକୁ ପଳାଇଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।

ସେହିଦିନ ଅର୍ଥାତ ଶୁକ୍ରବାର ପାଖରେ ରହୁଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ମହିଳା ଜଣକ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ ଷ୍ଟେସନରେ ଛାଡିଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ବଙ୍ଗୀୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏମ୍ସ ନିକଟ ନରସିଂହପୁରସ୍ଥିତ ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତର ଘରକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱୟ ବଳପୂର୍ବକ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ । ଏପରିକି ଘଟଣା ପ୍ରଘଟ ନକରିବାକୁ ସେମାନେ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ।

ତମାଣ୍ତୋ ଥାନା ଆଇଆଇସି ବସନ୍ତ କୁମାର ଦଳାଇଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ଘଟଣା ଶୁକ୍ରବାର ଘଟିଥିଲା । ପୀଡିତା ମାନସିକ ଚାପ ତଥା ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବବେଳେ 29 ତାରିଖ ତମାଣ୍ଡୋ ଥାନାରେ ଏ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା । ସୋମବାର ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ନୟାଗଡର ବିଚିତ୍ର ସାହୁ ଓ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାଇଁ। ଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।'

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

Last Updated : March 30, 2026 at 3:06 PM IST

