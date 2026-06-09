ମୋହନଙ୍କ ଚିଠିକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ; ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ‘ଧାମ’ ଶବ୍ଦ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ବିଶ୍ବର କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ‘ଧାମ’ ଶବ୍ଦ ହଟାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ।
Published : June 9, 2026 at 7:35 PM IST
'DHAM' WORD REMOVED FROM DIGHA, କୋଲକାତା: ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ହଟିବ ‘ଧାମ’ ଶବ୍ଦ । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଚିଠି ପରେ, ଏଭଳି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର । ପୂର୍ବ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସରକାର ଅମଳରେ ନିର୍ମିତ 'ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର'ରୁ 'ଧାମ' ଶବ୍ଦକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର । ଆଜି ପୁରୀର ବିଜେପି ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ନିଜେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ସମ୍ବଳିତ ଚିଠି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୂର୍ବ ସରକାର ଦୀଘାରେ ଏକ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସରକାରୀ ଭାବେ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଏକ ପବିତ୍ର ଶବ୍ଦ 'ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ୍'କୁ ସେହି ସରକାରୀ ନାମରେ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ତୀବ୍ର ଆପତ୍ତି ଉଠିଥିଲା । ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ସାଧାରଣ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ରର ନାମ ସହିତ ଏହି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅପମାନିତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ୪.୫ କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଅଗଣିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା । ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିବା ସମୟରେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ନିଜେ ଏହି ନାମକରଣକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ । ନୂତନ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ସେହି ପୁରୁଣା ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଅବସରରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ କହିଥିଲେ," ପୁରୀ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥିବା ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ମୁଁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ । ସରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଯଦିଓ ସରକାରୀ ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ବୈଷୟିକ ଭାବେ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା, ତଥାପି ଏଥିରେ 'ଧାମ' ଶବ୍ଦ ଯୋଡା ଯାଇଥିଲା । ଯାହା ପାରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଆମର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ସେହି ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ରର ନାମରୁ 'ଧାମ' ଶବ୍ଦକୁ ହଟାଇ ଦେଉଛୁ । ସେହି ମନ୍ଦିରର ଦୈନନ୍ଦିନ ପୂଜା ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ସେବା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ କରାଯିବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କୁ ମୋହନଙ୍କ ଚିଠି; ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ‘ଧାମ’ ଶବ୍ଦ ବାଦ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ମମତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନଙ୍କ ଚିଠି; ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ‘ଧାମ’ କୁହାନଯାଉ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ