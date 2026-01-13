'ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖ ଭିତରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବେ ହିତାଧିକାରୀ'- ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା
'ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆମ ଭାଷାରେ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ । ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ନିଷେଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ 100 ଦିନିଆ କ୍ୟାମ୍ପେନ ଲଞ୍ଚ୍ l
Published : January 13, 2026 at 5:15 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖ ଭିତରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ।
18 ତାରିଖ ଭିତରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା
18 ତାରିଖ ଭିତରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବେ ହିତାଧିକାରୀ । ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ 4 ଲକ୍ଷ 57 ହଜାର 681 ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ନୂଆ 1 ଲକ୍ଷ 78 ହଜାର 398 ଜଣ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ପାଇବେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି । ସେପଟେ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା 2 ଲକ୍ଷ 55 ହଜାର 265 ଜଣଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ସେମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପାଇବେ ଦୁଇଟି କିସ୍ତି । ସେହିପରି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ 24 ହଜାର 18 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । 250 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଖାତାକୁ ଯିବ । ସେହିଭଳି ଆସନ୍ତା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ମାର୍ଚ୍ଚ ୮ରେ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
ଜନଜାତୀୟ ମାତୃଭାଷାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପିଲା
ସେହିପରି ଆଜି 'ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆମ ଭାଷାରେ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା । 21ଟି ଜନଜାତୀୟ ମାତୃଭାଷାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପିଲା । ଏହାସହ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ନିବାରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ 100 ଦିନିଆ ଅଭିଯାନର ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ କିଶୋରୀ ମାନଙ୍କର ଗର୍ଭ ଧାରଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ବରପାଲି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓ ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳରେ ଷ୍ଟାପ କ୍ୱାଟର ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତି ପରିଡ଼ା । NEP 20 ଆଧାରରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିଜସ୍ୱ ଭାଷାରେ ପଢ଼ାଇବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି l ଯେଉଁ ଜନ ଜାତି ଭାଷା ଅଙ୍ଗନବାଡିରେ ପଢା ଯାଉନଥିଲା ତାହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି l
ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ନିଷେଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ 100 ଦିନିଆ କ୍ୟାମ୍ପେନ
ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ନିଷେଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ 100 ଦିନିଆ କ୍ୟାମ୍ପେନ ଲଞ୍ଚ୍ l OSLSA ପିରାମେଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସହ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ଆଜି ଏନେଇ ବୁଧାମଣା ସ୍ବାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ନିଷେଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ 100 ଦିନିଆ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଏଥିପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ମାଲକାନଗିରି ପରି ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାବେ ନିଆଯାଇଛି l ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ, ଏସଏଚଜି, ଅଙ୍ଗନବାଡିଙ୍କ ସହାୟତାରେ କଡାକଡ଼ି ହେବ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ l ପ୍ରଥମେ ଏନେଇ ଜନସଚେତନ କରାଯିବ ଓ ତାପରେ ଏନେଇ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର