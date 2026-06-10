ETV Bharat / state

ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ନପାଇ ହିନସ୍ତା ହିତାଧିକାରୀ; କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିବାଦ, ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ ଟଙ୍କା କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ

୩ ମାସ ଧରି ଭତ୍ତା ନମିଳିବାରୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ପଞ୍ଚାନନ ଦାଶ

Beneficiaries harassed for not receiving allowance money
ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ନପାଇ ହିନସ୍ତା ହିତାଧିକାରୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 10, 2026 at 3:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ମାଲକାନଗିରି: ୩ ମାସ ହେଲା ଭତ୍ତା ମିଳୁନି । ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ନପାଇ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ । ଜିଲ୍ଲାର ୪୦, ୫୦୫ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ମାସିକିଆ ସହାୟତା ରାଶି ନପାଇ ହନ୍ତସନ୍ତ । ଏପଟେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ନମିଳିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁନିସିପାଲଟି ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କଲା କଂଗ୍ରେସ । ସଫ୍ଟୱୟାର କାମ ଚାଲିଛି । ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ କରାଯାବ ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ ବକେୟା ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସଶକ୍ତି କରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ।

ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ନପାଇ ହିନସ୍ତା ହିତାଧିକାରୀ (ETV Bharat Odisha)


ଜିଲ୍ଲାରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଗତ ୩ ମାସ ହେଲା ଭତ୍ତା ଯୋଜନାରେ ମିଳୁଥିବା ଭତ୍ତା ପାଇନାହାନ୍ତି । ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦୌଡି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଉଥ‌ିବା ବେଳେ ଭତ୍ତା ମିଳିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥ‌ିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଡିଏଏସଏସଓ ନିର୍ମଳ ଧାରୁଆ ଏହାକୁ ସ୍ବୀକାର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ ୪୦,୫୦୫ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଭତ୍ତା ପାଇନାହାନ୍ତି । ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାରେ ୩୫୮୩ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ୧ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମାସିକ ଭତ୍ତା ପାଇନଥିବା ବେଳେ ୧୧୬୭ ଜଣ ମାସିକ ୧ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବିଧବା ଭତ୍ତା ଏବଂ ୬୫ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ବାବଦକୁ ମାସିକ ୩୫୦୦ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଇନଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।

Beneficiaries harassed for not receiving allowance money
ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ନପାଇ ହିନସ୍ତା ହିତାଧିକାରୀ (ETV Bharat Odisha)

ସେହିପରି କାଲିମେଳା ବ୍ଲକରେ ୬୭୨୫ ଜଣ ବାଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ୨୩୪୪୨ ଜଣ ବିଧବା ଭତ୍ତା ଓ ୨୨୬ ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକର ୨୭୯୮ ଜଣ ବାଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ୮୦୩ ଜଣ ବିଧବା ଭତ୍ତା ଓ ୭୪ ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ପାଇନଥିବା ବେଳେ କୋରକୋଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ ୩୫୩୭ ଜଣ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ୧୨୦୩ ଜଣ ବିଧବା ଭତ୍ତା ଓ ୧୧୪ ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା, ମାଲକାନଗିରି ବ୍ଲକରେ ବ୍ଲକରେ ୪୬୭୦ ଜଣ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ୧୭୮୫ ଜଣ ବିଧବା ଭତ୍ତା ୧୨୪ ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା, ମାଥିଲି ବ୍ଲକରେ ୪୮୨୦ ଜଣ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ୧୫୫୯ ଜଣ ବିଧବା ଭତ୍ତା ଓ ୧୧୯ ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ଏବଂ ପଡିଆ ବ୍ଲକରେ ୧୮୪୨ ଜଣ ବାଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ୪୩୪ ଜଣ ବିଧବା ଭତ୍ତା ଓ ୯୫ ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ପାଇନାହନ୍ତି ।

ସେହିପରି ବାଲିମେଳା ଏନଏସିରେ ୫୭୨ଜଣ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ୨୯୩ଜଣ ବିଧବା ଭତ୍ତା ଓ ୨୯ ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ପାଇନ ଥିବା ବେଳେ ମାଲକାନଗିରି ପୌର ପରିଷଦରେ ୮୧୪ଜଣ ବାଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ୬୪୨ଜଣ ବିଧବା ଭତ୍ତା ଓ ୫୮ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ପାଇନାହାନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାରେ ମୋଟ ୨୯୩୭୧ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଓ ୧୦,୨୩୦ ଜଣ ବିଧବା ହିତାଧିକାରୀ ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ୯୦୪ ହିତାଧିକାରୀ ୩ ମାସ ହେଲା ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି ।

ତେବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ୪୦, ୫୦୫ଜଣ ହିତାକାରୀ ୪୨, ୭୬, ୫୦୦ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ମାତ୍ର କେବେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳିବ କେହି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିପାରୁନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବହୁ ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ଟଙ୍କାରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିବା ବେଳେ ୩ ମାସ ଧରି ଭତ୍ତା ନମିଳିବାରୁ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡିଛି ।

Beneficiaries harassed for not receiving allowance money
ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ନପାଇ ହିନସ୍ତା ହିତାଧିକାରୀ (ETV Bharat Odisha)

ଏହାକୁ ନେଇ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ମାଲକାନଗିରି ପୌର ପରିଷଦ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପୌରପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିବା ସହ ଏହାର ୭ଦିନ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରାନଗଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଜି ଶ୍ରୀନିବାସ୍ ରାଓ ।


ଏହାର ଉତ୍ତର ରଖି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସଶକ୍ତି କରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ସମସ୍ୟା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶର ସମସ୍ୟା । ସଫ୍ଟୱୟାର କାମ ଚାଲିଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ କରାଯାବ ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ ବକେୟା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇବେ ।"

ଏହି ବି ପଢନ୍ତୁ- ତିନି ମାସ ହେଲା ମିଳୁନି ଭତ୍ତା, ଧାରଣାରେ ୩୭ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଶତାଧିକ ବୟସ୍କ ହିତାଧିକାରୀ



ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି

TAGGED:

ALLOWANCE MONEY ISSUE
CONGRESS PROTESTS MALKANAGIRI
MINISTER NITYANANDA GOND
ମିଳୁନି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା
BENEFICIARIES SUFFERING ALLOWANCE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.