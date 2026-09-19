ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ, 30ରୁ ଅଧିକ ଆହତ
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ବସ୍ ଟି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ବଙ୍ଗୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ୬ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : September 19, 2026 at 7:13 PM IST
Beleswar Tourist Bus Accident, ବାଲେଶ୍ବର: ନୀଳଗିରି ଛତ୍ରପୁର ନିକଟରେ ଏକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ୍ ଓଲଟି ପଡ଼ିବାରୁ ୬ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୩୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ବସ୍ ଟି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ବଙ୍ଗୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଦେବକୁଣ୍ଡ ବୁଲାବୁଲି ସାରି ନୀଳଗିରିର ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଛତ୍ରପୁର ନିକଟରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ଗୋରୁଙ୍କୁ ବସ୍ଟି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଫଳରେ ଚାଳକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇବାରୁ ବସ୍ଟି ରାସ୍ତା ତଳକୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇଟି ଗୋରୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବା ସହ ବରହମପୁର ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୩୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବୋଳୋ ୬ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ଉଦ୍ଧାର ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ବରହମପୁର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
ତେବେ ବସ୍ଟି ଓଲଟି ପଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣା ଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ।
ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ମୁଁ ଛତ୍ରପୁର ଛକରେ ଥିବା ସମୟରେ ଖବର ପାଇଲି ଯେ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଓଲଟି ଯାଇଛି । ଖବର ପାଇବାର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଚାରି-ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ । ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବସ୍ ଭିତରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳି କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ । ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ । ଆମେ ଆହତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବସ୍ ଭିତରୁ ବାହାର କରିଥିଲୁ । ବସ୍ରେ ପ୍ରାୟ ୬୦ରୁ ୭୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୫ରୁ ୬ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ପରେ ଅନ୍ୟ ଆହତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇଥିଲା । ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବାରୁ କେତେକ ଆହତଙ୍କୁ ଘରୋଇ ଗାଡ଼ିରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ପଠାଯାଇଥିଲା । ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସହଯୋଗ କରିଥିଲା । ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲା । ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଆହତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛୁ । ଆମେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦୁଇଟି ଗୋରୁ ମରି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିଥିଲୁ । ଗୋରୁଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ବସ୍ଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଅନୁମାନ କରିଥିଲୁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ନାଳରେ ଭାସିଗଲା କାର୍: 3 ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ 7 ଓଡ଼ିଆ ମୃତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହାୟତା ଘୋଷଣା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ଉପରେ ମାଡିଗଲା ଟ୍ରକ୍: ଜଣେ ମୃତ, ଚାରି ଆହତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର