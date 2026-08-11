ETV Bharat / state

ବେଗୁନିଆ ପୋଲିସକୁ ସଫଳତା: ୨୭୭ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ, ୨ ଗିରଫ

ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର ୩୨୩/୨୦୨୬ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ଖୋରଧା ଖୁବଶୀଘ୍ର ନିଶାମୁକ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଏସପି ପରମାର ସ୍ମିଥ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଦାସ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ।

BEGUNIA POLICE
ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ ସହ ୨ ଗିରଫ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 11, 2026 at 10:39 AM IST

|

Updated : August 11, 2026 at 10:59 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

KHORDHA BROWN SUGAR SEIZED , ଖୋରଧା: ନିଶା କାରବାର ବିରୋଧରେ ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ଥାନା ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ସଫଳତା । ଗତକାଲି(ସୋମବାର) ଗୋଲାପଟଣା ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନିକଟ ପଟାସ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ପୋଲିସ ୨୭୭ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ କରିବା ସହ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ।

ଖୋରଧା ଏସପି ପରମାର ସ୍ମିଥ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଦାସଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବ୍ରାଉନସୁଗର କାରବାର ସମ୍ପର୍କରେ ବେଗୁନିଆ ଥାନା ପୋଲିସକୁ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା । ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ପଟାସ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା । ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ପୋଲିସ କାବୁ କରି ତଲାସୀ ନେଇଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ୨୭୭ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗର ମିଳିଥିଲା । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ପାତ୍ରଦେବାଶିଷ ସାହୁ । ଉଭୟଙ୍କ ଘର ଜଟଣୀ ଥାନା ତିରିମଲ୍ଲ ।

ଖୋରଧା ଏସପିଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ (ETV Bharat Odisha)

ନିଶା କାରବାର ପଛରେ ଆଉ କାହା ହାତ, ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ:

ପୋଲିସ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କଠାରୁ ବ୍ରାଉନସୁଗର ସହ ନଗଦ ୩୦,୫୦୦ ଟଙ୍କା, ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବ୍ରିଜା କାର୍, ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ସୁନା ଚେନ୍ ଓ ମୁଦି, ଆଧାର କାର୍ଡ, ପାନ୍ କାର୍ଡ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛି । ଏନେଇ ବେଗୁନିଆ ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର ୩୨୩/୨୦୨୬ ରୁଜୁ ହୋଇଛି । NDPS ଆଇନର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଧାରାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । ଗିରଫ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ନିଶା କାରବାର ପଛରେ ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ସେନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ।

BEGUNIA POLICE
ଖୋରଧାରେ ଜବତ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଏବଂ ଟଙ୍କା (ETV Bharat Odisha)

‘ଖୁବଶୀଘ୍ର ନିଶା ମୁକ୍ତ ଖୋରଧା ଗଠନ’

ଏସପି ପରମାର ସ୍ମିଥ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଦାସ କହିଛନ୍ତି, ‘ନିଶା ମୁକ୍ତ ଭାରତ ତଥା ନିଶା ମୁକ୍ତ ଖୋରଧା ଅଭିଯାନରେ ଆମେ ନିଶା କାରବାରକୁ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତାରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ । ନିଶା କାରବାର ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ କାମ କରୁଛି । ବିଶେଷ ଭାବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନିଶା ବେପାରୀ ମାନେ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଆଣି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଟ କରି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ନିଶା ମୁକ୍ତ ଖୋରଧା ଗଠନ କରିବୁ ।’

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଧଳା ଜହର ଜାଲରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ! ଜାଣନ୍ତୁ;ବ୍ରାଉନସୁଗାର ନେଟୱର୍କର ଭିତିରି କାହାଣୀ

୨୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ, ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ୍ ପଞ୍ଝାରେ ବଙ୍ଗୀୟ ଯୁବକ



ଇଟିଭି ଭାରତ ଖୋରଧା

Last Updated : August 11, 2026 at 10:59 AM IST

TAGGED:

BROWN SUGAR SEIZED BEGUNIA
ODISHA CRIME
ଖୋରଧା ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ
ବେଗୁନିଆ ପୋଲିସ
KHORDHA BROWN SUGAR SEIZED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.