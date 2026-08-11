ବେଗୁନିଆ ପୋଲିସକୁ ସଫଳତା: ୨୭୭ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ, ୨ ଗିରଫ
ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର ୩୨୩/୨୦୨୬ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ଖୋରଧା ଖୁବଶୀଘ୍ର ନିଶାମୁକ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଏସପି ପରମାର ସ୍ମିଥ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଦାସ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ।
Published : August 11, 2026 at 10:39 AM IST|
Updated : August 11, 2026 at 10:59 AM IST
KHORDHA BROWN SUGAR SEIZED , ଖୋରଧା: ନିଶା କାରବାର ବିରୋଧରେ ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ଥାନା ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ସଫଳତା । ଗତକାଲି(ସୋମବାର) ଗୋଲାପଟଣା ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନିକଟ ପଟାସ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ପୋଲିସ ୨୭୭ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ କରିବା ସହ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ।
ଖୋରଧା ଏସପି ପରମାର ସ୍ମିଥ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଦାସଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବ୍ରାଉନସୁଗର କାରବାର ସମ୍ପର୍କରେ ବେଗୁନିଆ ଥାନା ପୋଲିସକୁ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା । ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ପଟାସ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା । ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ପୋଲିସ କାବୁ କରି ତଲାସୀ ନେଇଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ୨୭୭ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗର ମିଳିଥିଲା । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର ଓ ଦେବାଶିଷ ସାହୁ । ଉଭୟଙ୍କ ଘର ଜଟଣୀ ଥାନା ତିରିମଲ୍ଲ ।
ନିଶା କାରବାର ପଛରେ ଆଉ କାହା ହାତ, ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ:
ପୋଲିସ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କଠାରୁ ବ୍ରାଉନସୁଗର ସହ ନଗଦ ୩୦,୫୦୦ ଟଙ୍କା, ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବ୍ରିଜା କାର୍, ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ସୁନା ଚେନ୍ ଓ ମୁଦି, ଆଧାର କାର୍ଡ, ପାନ୍ କାର୍ଡ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛି । ଏନେଇ ବେଗୁନିଆ ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର ୩୨୩/୨୦୨୬ ରୁଜୁ ହୋଇଛି । NDPS ଆଇନର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଧାରାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । ଗିରଫ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ନିଶା କାରବାର ପଛରେ ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ସେନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ।
‘ଖୁବଶୀଘ୍ର ନିଶା ମୁକ୍ତ ଖୋରଧା ଗଠନ’
ଏସପି ପରମାର ସ୍ମିଥ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଦାସ କହିଛନ୍ତି, ‘ନିଶା ମୁକ୍ତ ଭାରତ ତଥା ନିଶା ମୁକ୍ତ ଖୋରଧା ଅଭିଯାନରେ ଆମେ ନିଶା କାରବାରକୁ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତାରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ । ନିଶା କାରବାର ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ କାମ କରୁଛି । ବିଶେଷ ଭାବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନିଶା ବେପାରୀ ମାନେ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଆଣି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଟ କରି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ନିଶା ମୁକ୍ତ ଖୋରଧା ଗଠନ କରିବୁ ।’
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଧଳା ଜହର ଜାଲରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ! ଜାଣନ୍ତୁ;ବ୍ରାଉନସୁଗାର ନେଟୱର୍କର ଭିତିରି କାହାଣୀ
୨୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ, ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ୍ ପଞ୍ଝାରେ ବଙ୍ଗୀୟ ଯୁବକ
ଇଟିଭି ଭାରତ ଖୋରଧା