୮ କୋଟିରେ ନିର୍ମିତ ‘ଅଟଳ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ’ ଅଚଳ: ବସ ଆସୁନି, ଇଭି ଚାର୍ଜିଂ ବି ବନ୍ଦ
କେବଳ ବସ ଚଳାଚଳ ନୁହେଁ ଏଠାରେ ଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଯାନ ଚାର୍ଜିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ରିପୋର୍ଟ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା
Published : November 3, 2026 at 11:43 AM IST
ଖୋରଧା: ପ୍ରାୟ ୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ବେଗୁନିଆରେ ଅଟଳ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ବର୍ଷେ ତଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ସହ ନିର୍ମିତ ଏହି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯାତ୍ରୀମାନେ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ନହୋଇ ଆରାମରେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବସକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ସେଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତାୟାତ କରିବେ । ଏଥିସହ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ବସ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ହେଲେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ।
‘ଅଟଳ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ’ ଅଚଳ
ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣର ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ବିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ନିୟମିତ ବସ ଆସୁନାହିଁ । ପୂର୍ବଭଳି ବସଗୁଡ଼ିକ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଓ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି । ଫଳରେ ରାଜପଥରେ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ୁଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବସ ନ ଆସିବାରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଯିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉ ନାହାନ୍ତି । କେବଳ ବସ ଚଳାଚଳ ନୁହେଁ ଏଠାରେ ଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଯାନ ଚାର୍ଜିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଲାଗିଥିବା ଚାର୍ଜର ଉଦଘାଟନ ପର ଠାରୁ କାମରେ ଲାଗୁନାହିଁ । ଫଳରେ ନିଜ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଯାନ ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକେ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି ।
ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମହାପାତ୍ର କୁହନ୍ତି ‘‘ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କିନ୍ତୁ ବସ ଗୁଡିକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ନଆସି ସିଧା ପଳାଉଛି । ରାସ୍ତାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା କଷ୍ଟ ହେଉଛି । ଏତେ ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ସବୁ ବସ ଆସିଲେ ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇ ପାରନ୍ତେ ’’।
ସେହିପରି ଯାତ୍ରୀ ବିଜୟ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ‘‘ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ବସ ଯାଉନି ତେଣୁ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ବସକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ । ସବୁ ସୁବିଧା ଥିଲେ କଣ ହେବ ବସ ଯାଉନି ଆମେ ଯାଇ କଣ କରିବୁ ’’।
ଚାର୍ଜିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଚଳ
ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଯାନ ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଏଭଳି ଚାର୍ଜିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ କେବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ ଆସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଯେଉଁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତାୟାତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଏବେ ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରୁନାହିଁ । ଏହାର ସୁଚାରୁ ପରିଚାଳନା, ସମସ୍ତ ବସର ପ୍ରବେଶ ଓ ଚାର୍ଜିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି ।
ଛାତ୍ରୀ ମାମୁନି ବାରିକ କହିଛନ୍ତି ‘‘ବସକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ବସ ଆସୁନି ତେଣୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ’’।
ସେପଟେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଓଏସଆରଟିସିର ଜିଲ୍ଲା ପରିଚାଳକ ଲିଜାଲିନ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ‘‘ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଅଛି । ସବୁ ବସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପରିବହନ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି । ଇଲେକଟ୍ରିକ ଗାଡି ଚାର୍ଜିଂ ପାଇଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ’’ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବ, ଖୋରଧାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ମାଟି କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡି ମହିଳା ଆହତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ବେଗୁନିଆ ପୋଲିସ: 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଦେଶୀ ବାଣ, 4 ପିକ୍ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ ଜବତ
ଇଟିଭି ଭାରତ ଖୋରଧା