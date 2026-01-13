ETV Bharat / state

ପୂରଣ ହେଲା ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବି, ବେଗୁନିଆକୁ ମିଳିଲା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅଟଳ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ

ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସମେତ ୧୦ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୪ଟି ଅଟଳ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରହିଛି ଟର୍ମିନାଲ ଭବନ, ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଯାନ ଚାର୍ଜିଂ ପଏଣ୍ଟ।

Khorda begunia Atal Bus Stand virtually Inagurated by CM Mohan Charan Majhi
ବେଗୁନିଆରେ ଅଟଳ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଲୋକାର୍ପିତ, ଲୋକସଭା ଭବନରୁ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 13, 2026 at 10:36 AM IST

Begunia Atal Bus Stand ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ସଦର ମହାକୁମାରେ ଲୋକାର୍ପିତ ହେଲା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅଟଳ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଭର୍ଚ୍ଚୁଆଲରେ ଏହି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଶୁଭ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ବେଗୁନିଆ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଜଗଦେବ ରିମୋଟ ଦବାଇ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିଥିଲେ l ଏହା ସହିତ ଓଏସଆରଟିସିର ନୂଆ ବସକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।

ଆଭାସି ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍‌ଘାଟନ:

୪ କୋଟି ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ଥିବା ଅଟଳ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ । ଏହା ସହିତ ୧୦ଟି ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ ୧୫୬.୫୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ୧୪ଟି ଅଟଳ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଭାସି (Virtual) ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟ ଲୋକସଭା ଭବନ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରୁ ରିମୋର୍ଟ ବଟନ୍ ଦବାଇ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ମାସ ପାଳନ ଉପଲକ୍ଷେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ "ଶିକ୍ଷାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ" ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରି ବ୍ୟାପକ ଜନଜାଗରଣ ଦ୍ଵାରା ଦୁର୍ଘଟଣା ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

OSRTCର ନୂଆ ବସ୍ ଶୁଭାରମ୍ଭ:

ଅଟଳ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଟର୍ମିନାଲ ଭବନ, ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ଗାଡ଼ି ଧୋଇବା ରାମ୍ପ ଏବଂ ପମ୍ପ ହାଉସ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଯାନ ଚାର୍ଜିଂ ସ୍ଥଳ, ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରକୋଷ୍ଠ, ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ପାଚେରୀ ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ବାଟକୁ ନେଇ ସମୁଦାୟ ୧୫୯୦୩.୨୪ ବର୍ଗଫୁଟ ପରିଧିରେ ୬ କୋଟି ୯୭ ଲକ୍ଷ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଥିବା ବେଳେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୪ କୋଟି ୫ ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି ।

Begunia Atal Bus Stand
ବେଗୁନିଆରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉଦଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବେଗୁନିଆ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । 'ବେଗୁନିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି' ବୋଲି ବେଗୁନିଆ ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି । ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ତଥା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଜଗଦେବ କହିଛନ୍ତି 'ଅଟଳ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯୋଜନା ବେଗୁନିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନୟନ ଓ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ ଯୋଜନାରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଓ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନର ଭିଜନକୁ ସାକାର କରିବ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

Khorda begunia Atal Bus Stand virtually Inagurated by CM Mohan Charan Majhi
Khorda begunia Atal Bus Stand virtually Inagurated by CM Mohan Charan Majhi
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ସମ୍ବଲପୁରକୁ 947 କୋଟିର ଭେଟି ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସହରରେ ଗଡିବ 25ଟି ଇ-ବସ୍



ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା

