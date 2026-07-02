ETV Bharat / state

ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କୋରେଇରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି BJP, ଶଙ୍ଖ ଛାଡି ପଦ୍ମ ଧରିଲେ ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀ

ବିଜେପିର ମହାମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ, ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, କୋରେଇ ବିଧାୟକ ଆକାଶ ଦାସନାୟକ ଦଳୀୟ ଟୋପି ଓ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ପାର୍ଟିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଓଝା

Thousands Of Workers Joins BJP In Korei Assembly Jajpur
କୋରେଇରେ ବିଜେପିର ମହାମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 2, 2026 at 12:18 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଯାଜପୁର: ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଯାଜପୁରରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି । କୋରେଇ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାସନଗର ସ୍ଥିତ ଟାଉନ ହଲ ଠାରେ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଅନ୍ୟ ଦଳ ଛାଡ଼ି ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀ ବିଜେପି ଶିବିରରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।

କୋରେଇରେ ବିଜେପିର ମହାମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ (ETV Bharat)

ବିଜେପିର ମହାମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ:

ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଅନ୍ୟ ଦଳର ଅନେକ କର୍ମୀ ଏବଂ ପ୍ରତିନିଧି କୋରେଇ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲ । ଆଜି କୋରେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜହ୍ନା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନଗର ପଞ୍ଚାୟତର ୧ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ କର୍ମୀ ବିଜେଡି ଛାଡି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କୋରାଇ ବିଧାୟକ ଆକାଶ ଦାସନାୟକଙ୍କ ସୁଶାସନ ଓ ବିକାଶ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବିଜେପିରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମିଶିଥିବା ନୂତନ କର୍ମୀ । ସମସ୍ତ ନୂତନ କର୍ମୀଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଆକାଶ ଦାସନାୟକ ଦଳୀୟ ଟୋପି ଓ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ।

Thousands Of Workers Joins BJP In Korei Assembly Jajpur
କୋରେଇରେ ବିଜେପିର ମହାମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ (ETV Bharat)

'ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ':

ବିଜେଡି ଦଳ ଛାଡି ବିଜେପିରେ ମିଶିଥିବା ନେତା ସଞ୍ଜୟ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ବିଧାୟକ ଆକାଶ ଦାସନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନଗର ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ । ସେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ କରିଛନ୍ତି । କିଛି ବାକି ରହିଯାଇଥିବା କମକୁ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସେ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି । ସେ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଜି ବିଜେପି ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛୁ ।"

Thousands Of Workers Joins BJP In Korei Assembly Jajpur
କୋରେଇରେ ବିଜେପିର ମହାମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ (ETV Bharat)

'ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ବିପୁଳ ଭାବରେ ବିଜୟୀ ହେବୁ':

ବିଧାୟକ ଆକାଶ ଦାସନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "କୋରେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ମହାମିଶ୍ରଣରେ ଜହ୍ନା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନଗର ପଞ୍ଚାୟତର ହଜାର ହଜାର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଯଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ବିଜେପିରେ ମିଶିଛନ୍ତି । ଏହା ଆମ ଦଳକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ । ଏକ ବିକଶିତ କୋରେଇ ଗଠନ କରିବାରେ ଆମେ ସକ୍ଷମ ହେବୁ । କର୍ମୀମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିକାଶ ଧାରାରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କୋରେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଭଳି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ଆକୃଷ୍ଠ ହେଇ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଜନସାଧାରଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଡିହେବା ପାଇଁ ଚାଁହୁଛନ୍ତି । ଏହା ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଭଳି ମିଶ୍ରଣ ହେବ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ବିପୁଳ ଭାବରେ ବିଜୟୀ ହେବୁ ।"

Thousands Of Workers Joins BJP In Korei Assembly Jajpur
କୋରେଇରେ ବିଜେପିର ମହାମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଭଦ୍ରକ ରାଜନୀତିରେ ହଲଚଲ, ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ ମଣ୍ଡଳ ଦମ୍ପତି

କଂଗ୍ରେସରେ ସାମିଲ ହେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ବାର ଆସୋସିଏସନ ପୂର୍ବତନ ଉପସଭାପତି ଓ ଆଇନଜୀବୀ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର

TAGGED:

KOREI BJP JOINING
KOREI MLA AKESH DASNAYAK
କୋରେଇ ବିଜେପି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ
ଯାଜପୁର ବିଜେପି
JAJPUR BJP JOINING PROGRAM

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.