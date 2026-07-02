ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କୋରେଇରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି BJP, ଶଙ୍ଖ ଛାଡି ପଦ୍ମ ଧରିଲେ ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀ
ବିଜେପିର ମହାମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ, ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, କୋରେଇ ବିଧାୟକ ଆକାଶ ଦାସନାୟକ ଦଳୀୟ ଟୋପି ଓ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ପାର୍ଟିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଓଝା
Published : July 2, 2026 at 12:18 PM IST
ଯାଜପୁର: ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଯାଜପୁରରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି । କୋରେଇ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାସନଗର ସ୍ଥିତ ଟାଉନ ହଲ ଠାରେ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଅନ୍ୟ ଦଳ ଛାଡ଼ି ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀ ବିଜେପି ଶିବିରରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ବିଜେପିର ମହାମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ:
ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଅନ୍ୟ ଦଳର ଅନେକ କର୍ମୀ ଏବଂ ପ୍ରତିନିଧି କୋରେଇ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲ । ଆଜି କୋରେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜହ୍ନା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନଗର ପଞ୍ଚାୟତର ୧ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ କର୍ମୀ ବିଜେଡି ଛାଡି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କୋରାଇ ବିଧାୟକ ଆକାଶ ଦାସନାୟକଙ୍କ ସୁଶାସନ ଓ ବିକାଶ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବିଜେପିରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମିଶିଥିବା ନୂତନ କର୍ମୀ । ସମସ୍ତ ନୂତନ କର୍ମୀଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଆକାଶ ଦାସନାୟକ ଦଳୀୟ ଟୋପି ଓ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ।
'ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ':
ବିଜେଡି ଦଳ ଛାଡି ବିଜେପିରେ ମିଶିଥିବା ନେତା ସଞ୍ଜୟ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ବିଧାୟକ ଆକାଶ ଦାସନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନଗର ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ । ସେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ କରିଛନ୍ତି । କିଛି ବାକି ରହିଯାଇଥିବା କମକୁ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସେ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି । ସେ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଜି ବିଜେପି ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛୁ ।"
'ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ବିପୁଳ ଭାବରେ ବିଜୟୀ ହେବୁ':
ବିଧାୟକ ଆକାଶ ଦାସନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "କୋରେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ମହାମିଶ୍ରଣରେ ଜହ୍ନା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନଗର ପଞ୍ଚାୟତର ହଜାର ହଜାର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଯଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ବିଜେପିରେ ମିଶିଛନ୍ତି । ଏହା ଆମ ଦଳକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ । ଏକ ବିକଶିତ କୋରେଇ ଗଠନ କରିବାରେ ଆମେ ସକ୍ଷମ ହେବୁ । କର୍ମୀମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିକାଶ ଧାରାରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କୋରେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଭଳି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ଆକୃଷ୍ଠ ହେଇ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଜନସାଧାରଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଡିହେବା ପାଇଁ ଚାଁହୁଛନ୍ତି । ଏହା ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଭଳି ମିଶ୍ରଣ ହେବ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ବିପୁଳ ଭାବରେ ବିଜୟୀ ହେବୁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଭଦ୍ରକ ରାଜନୀତିରେ ହଲଚଲ, ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ ମଣ୍ଡଳ ଦମ୍ପତି
କଂଗ୍ରେସରେ ସାମିଲ ହେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ବାର ଆସୋସିଏସନ ପୂର୍ବତନ ଉପସଭାପତି ଓ ଆଇନଜୀବୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର