ETV Bharat / state

ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ସହଯୋଗ, ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟର ମନ୍ତ୍ର ଦେବେ ଇନ୍‌ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର୍ସ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପଠାରୁ ଘରୋଇ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ଫୋକସ୍ । ଏଲ୍‌ଇଡି ଲାଇଟ୍‌, ବିଏଲ୍‌ଡିସି ପଙ୍ଖା ଓ ଶକ୍ତି-ଦକ୍ଷ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

BEE Influencers Conclave 2026
ବିଇଇ ଇନ୍‌ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର୍ସ କନ୍‌କ୍ଲେଭ୍ ୨୦୨୬ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 17, 2026 at 11:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣର ବାର୍ତ୍ତା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ । ଏଲ୍‌ଇଡି ଲାଇଟ୍‌, ଶକ୍ତି-ଦକ୍ଷ ଉପକରଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନର ବ୍ୟବହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବେ ଡିଜିଟାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର୍‌ । ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଇଇ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଇନ୍‌ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର୍ସ କନ୍‌କ୍ଲେଭ୍‌–୨୦୨୬ । ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଶକ୍ତିର ସୁବିନିଯୋଗ, ଶକ୍ତି-ଦକ୍ଷ ଉପକରଣର ବ୍ୟବହାର ଓ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନଶୈଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।

ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟର ମନ୍ତ୍ର ଦେବେ ଇନ୍‌ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର୍ସ (ETV Bharat Odisha)

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧିନସ୍ଥ ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ବ୍ୟୁରୋ (ବିଇଇ)ର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ । ଏଠାରେ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃହତ୍‌ ଶିଳ୍ପ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପର ବ୍ୟାପକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ କାମ ହେଉଛି । ବୃହତ୍‌ ଶିଳ୍ପ ସହ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏଥିପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ କ୍ଲଷ୍ଟର୍‌ରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଉଛି । ଗଞ୍ଜାମର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶିଳ୍ପ ଓ ଚାଉଳକଳ ଭଳି କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି ।

BEE Influencers Conclave 2026
ଇନ୍‌ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର୍ସ କନ୍‌କ୍ଲେଭ୍ ୨୦୨୬ (ETV Bharat Odisha)

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶକ୍ତି ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ । ଘରେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଏଲ୍‌ପିଜି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଉପକରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶକ୍ତିର ସଠିକ୍‌ ବ୍ୟବହାର ଜରୁରୀ । ଏଥିପାଇଁ ଏଲ୍‌ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍‌ ଷ୍ଟୋଭ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍‌ ରେଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଏପଟେ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆମେ ଭଲ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ସାଧାରଣ ବଲ୍‌ବ ବଦଳରେ ଏଲ୍‌ଇଡି ଲାଇଟ୍‌ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରିବ । ସେହିପରି ଗାଁଠାରୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ପଙ୍ଖାର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ପଙ୍ଖା ବଦଳରେ ବିଏଲ୍‌ଡିସି (BLDC) ପଙ୍ଖା ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ପଙ୍ଖାଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷ ହୋଇଥିବାରୁ କମ୍‌ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଚାଲିଥାଏ । ଏଲ୍‌ଇଡି ଲାଇଟ୍‌ ଓ ବିଏଲ୍‌ଡିସି ପଙ୍ଖା ଭଳି ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟକାରୀ ଉପକରଣର ବ୍ୟବହାର ନେଇ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ । ଗାଁ ଓ ସହରରେ ଏହି ସଚେତନତା ଅଭିଯାନକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବା ସହ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଶକ୍ତିର ସଠିକ୍‌ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।

BEE Influencers Conclave 2026
ବିଇଇ ଇନ୍‌ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର୍ସ କନ୍‌କ୍ଲେଭ୍ ୨୦୨୬ (ETV Bharat Odisha)

'ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ'

ଇଂଫ୍ଲ୍ୟୁଏନ୍ସର ପ୍ରିୟଙ୍କା ଲେଙ୍କା କହିଛନ୍ତି, "ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଓ ଇନ୍‌ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଭଳି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁଛୁ । ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍‌ଫ୍ଲୁଏନ୍ସରମାନେ ଏକ ଉତ୍ତମ ମାଧ୍ୟମ । ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଂଶ ହୋଇ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କଥା ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି । ଆମେ ପିଲାଦିନରୁ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଶିଖି ଆସିଛୁ । ଆମେ ଯେପରି ଆମ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ପାଇଛୁ, ସେହିପରି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣର ଅଭ୍ୟାସ ଶିଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ବିଶେଷକରି ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସରଳ ଭାଷାରେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇପାରିବା । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତୁ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କେବଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ନାହିଁ, ବରଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଏକ ସବୁଜ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନରେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିପାରିବା । ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଏକାକୀ କାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ । ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ମିଶି ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଏବଂ ସବୁଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ।"

BEE Influencers Conclave 2026
ବିଇଇ ଇନ୍‌ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର୍ସ କନ୍‌କ୍ଲେଭ୍ ୨୦୨୬ (ETV Bharat Odisha)

ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ଯୁବ ଇନଫ୍ଲ୍ୟୁଏନ୍ସର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଗୋଶାଳାରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିକଳ୍ପ ଆପଣାଇପାରିବା । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସୌର ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ । ଆମେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିସାରିଛୁ । ଏହି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଏକ ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷ ଗୋଶାଳା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛୁ। ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଏକର ଜମିରେ ଏହି ଗୋଶାଳା ନିର୍ମାଣ ହେବ । ସେଠାରେ ସୌର ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ସହ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରଖାଯିବ । ଏଥିସହ ଗୋଶାଳାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍‌ ରେଟିଂ ଥିବା ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ । ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଆମ ଜୀବନର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଭ୍ୟାସ । ଆମ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷମାନେ ସୀମିତ ସମ୍ବଳର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଯେ, ଆମେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବିଦ୍ୟୁତ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ; ଲାଗୁ ହେବ ଏସମା, ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ଚିଠି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ସୌର ଶକ୍ତିରେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ; ୪.୫୧ କୋଟି ସଞ୍ଚୟ, ୨୩୨ ଷ୍ଟେସନରେ ରୁଫଟପ୍ ସୋଲାର




ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ENERGY CONSERVATION
DIGITAL CONTENT CREATORS ODISHA
ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ
ଇନ୍‌ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର୍ସ କନ୍‌କ୍ଲେଭ୍ ୨୦୨୬
BEE INFLUENCERS CONCLAVE 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.