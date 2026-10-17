ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ସହଯୋଗ, ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟର ମନ୍ତ୍ର ଦେବେ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର୍ସ
ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପଠାରୁ ଘରୋଇ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ଫୋକସ୍ । ଏଲ୍ଇଡି ଲାଇଟ୍, ବିଏଲ୍ଡିସି ପଙ୍ଖା ଓ ଶକ୍ତି-ଦକ୍ଷ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : October 17, 2026 at 11:12 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣର ବାର୍ତ୍ତା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ । ଏଲ୍ଇଡି ଲାଇଟ୍, ଶକ୍ତି-ଦକ୍ଷ ଉପକରଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନର ବ୍ୟବହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବେ ଡିଜିଟାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର୍ । ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଇଇ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର୍ସ କନ୍କ୍ଲେଭ୍–୨୦୨୬ । ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଶକ୍ତିର ସୁବିନିଯୋଗ, ଶକ୍ତି-ଦକ୍ଷ ଉପକରଣର ବ୍ୟବହାର ଓ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନଶୈଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧିନସ୍ଥ ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ବ୍ୟୁରୋ (ବିଇଇ)ର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ । ଏଠାରେ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପର ବ୍ୟାପକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ କାମ ହେଉଛି । ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପ ସହ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏଥିପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ କ୍ଲଷ୍ଟର୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଉଛି । ଗଞ୍ଜାମର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶିଳ୍ପ ଓ ଚାଉଳକଳ ଭଳି କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶକ୍ତି ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ । ଘରେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଏଲ୍ପିଜି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପକରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶକ୍ତିର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ଜରୁରୀ । ଏଥିପାଇଁ ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ଷ୍ଟୋଭ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ ରେଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଏପଟେ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆମେ ଭଲ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ସାଧାରଣ ବଲ୍ବ ବଦଳରେ ଏଲ୍ଇଡି ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରିବ । ସେହିପରି ଗାଁଠାରୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ପଙ୍ଖାର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ପଙ୍ଖା ବଦଳରେ ବିଏଲ୍ଡିସି (BLDC) ପଙ୍ଖା ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ପଙ୍ଖାଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷ ହୋଇଥିବାରୁ କମ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଚାଲିଥାଏ । ଏଲ୍ଇଡି ଲାଇଟ୍ ଓ ବିଏଲ୍ଡିସି ପଙ୍ଖା ଭଳି ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟକାରୀ ଉପକରଣର ବ୍ୟବହାର ନେଇ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ । ଗାଁ ଓ ସହରରେ ଏହି ସଚେତନତା ଅଭିଯାନକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବା ସହ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଶକ୍ତିର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।
'ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ'
ଇଂଫ୍ଲ୍ୟୁଏନ୍ସର ପ୍ରିୟଙ୍କା ଲେଙ୍କା କହିଛନ୍ତି, "ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଓ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଭଳି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁଛୁ । ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସରମାନେ ଏକ ଉତ୍ତମ ମାଧ୍ୟମ । ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଂଶ ହୋଇ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କଥା ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି । ଆମେ ପିଲାଦିନରୁ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଶିଖି ଆସିଛୁ । ଆମେ ଯେପରି ଆମ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ପାଇଛୁ, ସେହିପରି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣର ଅଭ୍ୟାସ ଶିଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ବିଶେଷକରି ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସରଳ ଭାଷାରେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇପାରିବା । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତୁ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କେବଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ନାହିଁ, ବରଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଏକ ସବୁଜ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନରେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିପାରିବା । ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଏକାକୀ କାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ । ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ମିଶି ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଏବଂ ସବୁଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ।"
ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ଯୁବ ଇନଫ୍ଲ୍ୟୁଏନ୍ସର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଗୋଶାଳାରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିକଳ୍ପ ଆପଣାଇପାରିବା । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସୌର ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ । ଆମେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିସାରିଛୁ । ଏହି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଏକ ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷ ଗୋଶାଳା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛୁ। ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଏକର ଜମିରେ ଏହି ଗୋଶାଳା ନିର୍ମାଣ ହେବ । ସେଠାରେ ସୌର ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ସହ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରଖାଯିବ । ଏଥିସହ ଗୋଶାଳାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ ରେଟିଂ ଥିବା ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ । ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଆମ ଜୀବନର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଭ୍ୟାସ । ଆମ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷମାନେ ସୀମିତ ସମ୍ବଳର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଯେ, ଆମେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବିଦ୍ୟୁତ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ; ଲାଗୁ ହେବ ଏସମା, ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ଚିଠି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ସୌର ଶକ୍ତିରେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ; ୪.୫୧ କୋଟି ସଞ୍ଚୟ, ୨୩୨ ଷ୍ଟେସନରେ ରୁଫଟପ୍ ସୋଲାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର