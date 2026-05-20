ଜୁନରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହୁମାଛି କରିଡର, ୩୦ କିଲୋମିଟର NHରେ ଲାଗିବ ୨୦ ହଜାର ଗଛ

ମୌସୁମୀ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବ NHAI । ରିପୋର୍ଟ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 20, 2026 at 9:20 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ମାସରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରଥମ ‘ମହୁମାଛି କରିଡର’ ପ୍ରକଳ୍ପ। NHAI ମୌସୁମୀ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବ। ଏହା ଅଧୀନରେ ସମ୍ବଲପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନିମ୍ବ, କରଞ୍ଜ, ଅର୍ଜୁନ, କଦମ୍ବ, ଜାମୁ, ତେନ୍ତୁଳି ଏବଂ କାଞ୍ଚନ୍ ଭଳି ପ୍ରାୟ ୨୦ ହଜାର ଗଛ ଲଗାଯିବ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ(ଏନ୍‌ଏଚ୍) ପାର୍ଶ୍ଵରେ ମହୁମାଛି କରିଡର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ସମ୍ବଲପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଏଥିପାଇଁ ୩୦ କିମି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି।

ଜୁନ୍‌ରୁ ଲାଗିବ ୨୦ ହଜାର ଗଛ

ବର୍ଷା ଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ଲାଗିବ ଗଛ। ଜୁନ୍‌ରୁ ଲାଗିବ ୨୦ ହଜାର ଗଛ, ବର୍ଷ ସାରା ଫୁଲ ଫୁଟିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଓଡିଶା nhai ର ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଲାଲ । ସ କହିଛନ୍ତି ‘‘ଓଡିଶା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ସହ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ମହୁମାଛିକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ ଫୁଲ ଗଛ। ଯେଉଁ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିବ ସେଥିରେ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭଳିକି ଭଳି ଫୁଲ ଫୁଟିବ ଏବଂ ମହୁମାଛିଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ। ଫଳରେ ମହୁ ଚାଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କଦମ୍ବ, ଜାମୁ, ନିମ ,ତେନ୍ତୁଲି,ଅର୍ଜୁନ,କରଞ୍ଜ ପରି ଗଛ ଲଗାଯିବ । ଯାହାକି ମହୁମାଛିଙ୍କୁ ରସ ଓ ପରାଗ ଯୋଗାଇବ । ଏଥିସହ ଗୁଳ୍ମ, ଔଷଧୀ ଓ ଘାସ ମଧ୍ୟ ଚାଷ ହେବ’’।

ଫମ୍ପା ଗଛର ଗଣ୍ଡିକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯିବ ନାହିଁ ବରଂ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ମହୁମାଛି ରହିବାକୁ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇରୁ ତିନୋଟି କିସମର ଗଛ ଲଗାଯିବ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବର୍ଷ ସାରା ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟିବ । ଗଛ ଲଗାଇବା ନେଇ ଠିକାଦାର ମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ପିଛା ୮୦୦ ରୁ ୧ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋତୁକୁ ନଜରରେ ରଖି ଗଛ ଲଗେଇବେ ସରକାର। କିଛି ନା କିଛି ଫୁଲ ଫୁଟିବ ଏବଂ ବର୍ଷସାରା ସବୁଜିମା ଭରି ରହିବ ବୋଲି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ(ଏନ୍ଏଚ୍ଏଆଇ) ଓଡ଼ିଶା ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।

୩୦ କିଲୋମିଟର NHରେ ମହୁମାଛି କରିଡର

୨୦୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ସମ୍ବଲପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ଢେଙ୍କାନାଳର ୩୦ କିଲୋମିଟର ଏନ୍‌ଏଚ୍ ରାସ୍ତାକୁ ମହୁମାଛି କରିଡର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ସହରଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ସୁସଜ୍ଜିତ ଭାବେ ଲାଗିବ। ଜୁନ୍ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି କରିଡର ଅଧୀନରେ ୨୦ ହଜାର ଗଛ ଲଗାଯିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରକୃତିରେ ଉଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବିବିଧତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ମହୁମାଛି ଭଳି କୀଟପତଙ୍ଗଙ୍କୁ ଫୁଲରୁ ପରାଗ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ।ଏନ୍‌ଏଚ୍ଏଆଇର ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଦେଶରେ ୪୦ ଲକ୍ଷ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୬୦% ‘ମହୁମାଛି କରିଡର ଅଧୀନରେ ରହିବା ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକାରୀ ଅତି କମ୍‌ରେ ତିନିଟି କରିତର ବିକଶିତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା | ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ୩ଟି ସହରର ୩୦ କିମି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ଵ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି।

ସୂଚନା ଥାଉ କି ,ଓଡ଼ିଶାରେ ମହୁମାଛି ଚାଷ ଲାଭଜନକ । କାରଣ ଅନୁକୂଳ ଜଳବାୟୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ଜଙ୍ଗଲ, ଉଦ୍ୟାନ, ଆମ୍ବ, ଲିଚୁ, ସୋରିଷ, ଧନିଆ, ନଡିଆ ବଗିଚା ଓଡିଶାରେ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମହୁର ଚାହିଦା ରହିଛି। କମ୍ ପୁଞ୍ଜିରେ ମହୁ ଚାଷ କରିବା ସମ୍ଭବ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମହୁ ବାକ୍ସ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟ,ମୟୂରଭଞ୍ଜ,କେନ୍ଦୁଝର,ଗଞ୍ଜାମ,କନ୍ଧମାଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମହୁ ଚାଷ କରାଯାଏ।

