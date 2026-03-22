ବିଏଡ଼, ଏମଏଡ଼, ବିଏଚଏଡ଼ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା; ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ
Published : March 22, 2026 at 1:07 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦୁଇ ବର୍ଷିଆ ବିଏଡ଼, ଏମଏଡ଼, ବିଏଚଏଡ଼ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୩ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆବେଦନ ପ୍ରକିୟା । ମେ' ୩୧ରେ ବିଏଡ଼ ଏବଂ ଜୁନ ୩ରେ ଏମଏଡ଼ ଏବଂ ବିଏଚଏଡ଼ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ।
ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ୨୦୨୬- ୨୭ ନିମନ୍ତେ ଦୁଇ ବର୍ଷିଆ ବିଏଡ଼, ଏମଏଡ଼, ବିଏଚଏଡ଼ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ପ୍ରକିୟା ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରାଯିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଦୁଇ ବର୍ଷିଆ ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡିକରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଚୟନ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ। ଉକ୍ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ୨୦୨୬, ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୩ରୁ ୨୦୨୬, ଏପ୍ରିଲ ୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ Common Application Form (CAF) ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଓକାକ ପକ୍ଷରୁ ଏପ୍ରିଲ ୧୩ ତାରିଖ ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ଷ୍ଟେଟ ସିଲେସ୍କନ ବୋର୍ଡ଼ (SSB)କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ମେ' ୨୭ ତାରିଖରେ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
ମେ' ୩୧ ତାରିଖରେ ବିଏଡ଼ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଏବଂ ଜୁନ ୩ ତାରିଖରେ ଏମଏଡ଼ ଏବଂ ବିଏଚଏଡ଼ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି.
ଅନ୍ୟପଟେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରେ ପଢ଼ି ହେବ ବିଏଡ୍ । ୮ ଟି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହ ନିକଟସ୍ଥ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଏମଓୟୁ 2025ରେ ସ୍ବାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ସେହି ଅନୁଯାୟୀ, ୧୬ଟି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରୁ ୮ ଟିରେ ଏମଓୟୁ ସ୍ବାକ୍ଷର କରାଯାଇଛି। ଏସବୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ୪ ବର୍ଷର ନୂଆ ITEP କୋର୍ସ ପଢ଼ାଯିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ୫ ବର୍ଷ ବଦଳରେ ୪ ବର୍ଷର କୋର୍ସ ରହିବ।
ସାମ୍ସ ତଥ୍ୟ ଆନୁସାରେ, ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇ ବର୍ଷିଆ ବିଏଡ଼, ଏମଏଡ଼, ବିଏଚଏଡ଼ 31 ଟି କଲେଜ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ 2,750 ସିଟ୍ ରହିଛି ।
