IIC ବିୟୁଟି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା: ତଦନ୍ତରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ୩ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ , ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଚାଲିଛି ଯାଞ୍ଚ
ମୋବାଇଲ୍ ଡାଟା ବିଶ୍ଳେଷଣ ଜାରି; UD କେସ୍ ଭାବେ ତଦନ୍ତ ଜାରି। ସନ୍ଦେହଜନକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଲେ ପୋଲିସ ନିୟମିତ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବ ବୋଲି କଟକ DCP କହିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ - ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : July 17, 2026 at 7:02 PM IST
କଟକ: ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନାର ଆଇଆଇସି ବିୟୁଟି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରହସ୍ୟଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଏହି ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ମାମଲାର ତଦନ୍ତର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ କଟକ ଡିସିପି ରିଷିକେଶ ଖିଲାରୀ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଡିସିପିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମାମଲାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ୩ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଟିମ୍ ବିୟୁଟି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ସମେତ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଟିମ୍ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଆଇଆଇସି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସହ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ସେହିପରି ତୃତୀୟ ଟିମ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରମାଣର ଯାଞ୍ଚ ଉପରେ କାମ କରୁଛି।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଜବତ ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ସମେତ ସମସ୍ତ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରମାଣକୁ ରାଜ୍ୟ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଏହାର କିଛି ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ପୋଲିସ ହାତରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି। ମୋବାଇଲ୍ରୁ ମିଳୁଥିବା ଡାଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆସୁଥିବାରୁ ପୋଲିସର ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ଏହାର ଗଭୀର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛି ବୋଲି ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି।
ଜଣେ ଏଡିସିପି ପାହ୍ୟା ଅଫିସର ସମଗ୍ର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ତଦାରଖ କରୁଥିବା ବେଳେ ଡିସିପି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନିୟମିତ ମନିଟର କରୁଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିବା ସହ ପୋଲିସ ବିୟୁଟି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହି ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ନେଉଛି।
ଡିସିପି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରାଯାଇନାହିଁ। ତେଣୁ କେବଳ ଅପମୃତ୍ୟୁ (ୟୁଡି) କେସ୍ ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ତେବେ ୟୁଡି କେସ୍ର ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ ତଥ୍ୟ କିମ୍ବା ଅପରାଧର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ, ତାହାହେଲେ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ନିୟମିତ ମାମଲାରେ ପରିଣତ କରି ତଦନ୍ତର ପରିସର ବଢ଼ାଇବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସମୀର ସ୍ୱାଇଁ ?
ଆଇଆଇସି ବିୟୁଟି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ସହ ମୁମ୍ବାଇରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସ୍ୱାମୀ ସମୀର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ପ୍ରାୟ ୪ରୁ ୫ ମିନିଟ୍ ଧରି ଫୋନ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣା ଦିନ ସମୀର ସ୍ୱାଇଁ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେହି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା। ବିୟୁଟି ରାତ୍ରିଭୋଜନ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏବଂ କେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିବେ, ସେନେଇ ସାଧାରଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।
ସମୀର ସ୍ୱାଇଁ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାରିବାରିକ କଳହ କିମ୍ବା ଝଗଡ଼ା ନଥିଲା। ନିକଟରେ ବିୟୁଟି ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ମହିଳା ଥାନାରୁ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନାକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ସେ ମହିଳା ଥାନା ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆଦୌ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନନ୍ଦନକାନନ ଥାନାରୁ ବଦଳି ହୋଇଥିଲା। ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମହିଳା ଥାନାରୁ ବଦଳି ନକରିବା ପାଇଁ ସେ ଡିସିପିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ସମୀର ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ଆସିଲା ଆଇଆଇସି ବିୟୁଟି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ; ବ୍ଲାକ ମେଲିଂ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ