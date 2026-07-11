ଚାଷ ଜମିରେ ଫସିଲା ଭାଲୁ, ଉଦ୍ଧାରକରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଲା କେସିଙ୍ଗା ବନ ବିଭାଗର ଟିମ୍
ଖବର ପାଇ କେସିଙ୍ଗା ବନ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ରାପିଡ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଭାଲୁଟିକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ-ଅଜିତ କୁମାର ସିଂହ
Published : July 11, 2026 at 5:00 PM IST
Bear trapped in farmland, ଭବାନୀପାଟଣା (କଳାହାଣ୍ଡି): କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ବନାଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ କିନେରକେଲା ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ସକାଳେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏକ ଭାଲୁ ଚାଷ ଜମିର ତାର ବାଡ଼ରେ ଫସି ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ଦେଖି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା । ତୁରନ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ।
ଖବର ପାଇ କେସିଙ୍ଗା ବନ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଭାଲୁଟି ଉତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାରୁ ପ୍ରଥମେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ପରେ ରାପିଡ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଭାଲୁଟିକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରିଥିଲେ ।
ଅଚେତ ହେବା ପରେ ଭାଲୁଟିକୁ ସାବଧାନତାର ସହ ତାର ବାଡ଼ରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ତାର ବାଡ଼ରେ ଫସି ଭାଲୁଟି ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଓ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ଭାଲୁଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଉତ୍ତର ବନଖଣ୍ଡ ACF ଅସିତ୍ କୁମାର ଦାଶ କହିଛନ୍ତି," ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କର ଜମିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାର ବାଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ କି ତାରରେ ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭାଲୁ ସେଥିରେ ଫସିଯାଇଛି । ଆମେ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ତା'ର ତୁରନ୍ତ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲୁ । ତାକୁ ରେସକ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲୁ । ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର DFO ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣେଇଲୁ ଏବଂ DFO ସାର୍ ଆମର ଅନୁରୋଧକୁ ରଖିକରି ସେ ତୁରନ୍ତ RRT ଟିମକୁ ସେ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ରେସକ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ । ଏବଂ ସାର୍ଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଏବଂ RRT ତୁରନ୍ତ ଆସିକି ଆମର ଏହି ଯୋଉ ବଜ୍ରଗଡ଼ RF କିନ୍ନେରକେଲା ଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ଜମିରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭାଲୁ ଫସିକିରି ରହିଥିଲା ତାରବାଡରେ, ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ତାହାକୁ ସେହି ତାରବାଡରୁ ମୁକୁଳେଇଲେ । ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭେଟେନାରୀ ଅଫିସର ଯୋଉ ବିଭାଗ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ଆମେ ସହାୟତା ନେଇଥିଲୁ । ସେ ବି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲାପରେ ସେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଭାଲୁ ଟିର ତୁରନ୍ତ ଆମେ ଚିକିତ୍ସା କଲୁ, ତା'ର ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କଲୁ। ତାକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପୁଣି ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ପାଦଦେଶରେ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ଛାଡିଲୁ," ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ତୁର୍କା ଗାଁରେ ଅଜଣା ରୋଗ ଆତଙ୍କ: ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଅନ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଶିଶୁ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପଙ୍କଚର୍ ହେଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ , 3 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବ ପରେ ଆଖି ବୁଜିଲା କୁନି ଝିଅ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭବାନୀପାଟଣା