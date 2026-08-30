ETV Bharat / state

ବର୍ଷା ଦିନେ ସାବଧାନ ! ସ୍କ୍ରବ ଟାଇଫସ ସାଜିପାରେ କାଳ.. ସାମାନ୍ୟ ଅବହେଳାରୁ ବଢ଼ିପାରେ ବିପଦ

ସ୍କ୍ରବ ଟାଇଫସ ହେଉଛି Orientia tsutsugamushi ନାମକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ । ଚିଗର୍ ନାମକ ମାଇଟ୍‌ର ଲାର୍ଭା କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

Be careful of Scrub typhus
ବର୍ଷା ଦିନେ ସ୍କ୍ରବ ଟାଇଫସ ସାଜିପାରେ କାଳ । (Etv Bharata)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 30, 2026 at 7:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବର୍ଷା ଦିନରେ ସାବଧାନ । ଏହି ଋତୁରେ ସ୍କ୍ରବ ଟାଇଫସ ସାଜିପାରେ ବିପଦ । ସାମାନ୍ୟ ଅବହେଳା ଆଣିପାରେ ଗୁରୁତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା । ଗାଁଠାରୁ ସହର..ବର୍ଷା ଋତୁରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ସ୍କ୍ରବ ଟାଇଫସ । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, ଏହି ରୋଗକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଲେ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରେ । ହେଲେ ଚିକିତ୍ସାରେ ବିଳମ୍ବ ଗୁରୁତର ରୂପ ନେଇପାରେ । ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।

ସ୍କ୍ରବ ଟାଇଫସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱରର ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ଦାଶ । ଦୀର୍ଘ 2 ମାସରୁ ଅଧିକ ଏହି ରୋଗ ସହ ସେ ଲଢିଛନ୍ତି । ନିଜ ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ' ଫେବୃଆରୀ ମାସର ଘଟଣା । ହଠାତ ଦିନେ ପେଟ ପାଖରେ ଏକ ଲାଲ ଫୋଟକା ପରି ଚିହ୍ନ ଦେଖା ଯାଇଥିଲା । ଏହାର 3-4 ଦିନ ପରେ ହଠାତ୍ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ୱର ଭଲ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରେ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କାଶ। ଦୀର୍ଘ ଦେଢ଼ ମାସ ଧରି କାଶ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାଶରେ ବିଶେଷ ସୁଧାର ହୋଇନଥିଲା । ଶରୀର ଅତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡିଲା । ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ପରେ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଯାହା ବି ହେଉ, ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କାରଯାଇଥିଲା ।' ସଞ୍ଜୀବ ଏବେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା କହିଛନ୍ତି।

ସ୍କ୍ରବ ଟାଇଫସ ସାଜିପାରେ କାଳ.. ସାମାନ୍ୟ ଅବହେଳାରୁ ବଢ଼ିପାରେ ବିପଦ (Etv Bharat)



କ’ଣ ଏହି ସ୍କ୍ରବ ଟାଇଫସ

ସ୍କ୍ରବ ଟାଇଫସ ହେଉଛି Orientia tsutsugamushi ନାମକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ । ଚିଗର୍ ନାମକ ମାଇଟ୍‌ର ଲାର୍ଭା କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷା ଦିନେ ଘାସ, ବୁଦା, ଜଙ୍ଗଲିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଏମାନେ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ମଣିଷ ସଂସ୍ପର୍ଷରେ ଆସିଲେ କାମୁଡିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ରହିଥାଏ ।

କେଉଁ ଲକ୍ଷଣକୁ କରିବେ ନାହିଁ ଅଣଦେଖା?

ଡା. ବିଜୟ କୁମାର ଧଳଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ସ୍କ୍ରବ ଟାଇଫସର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଲଗାତାର ଭାବରେ ଜ୍ୱର, ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା, ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶରୀର ଓ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା ଭଳି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣମାନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ଏପରିକି ଅନେକ ରୋଗୀଙ୍କ ଶରୀରରେ ଦାଗ କିମ୍ବା କାମୁଡ଼ା ସ୍ଥାନରେ ଘା’ ଭଳି ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଯାଇପାରେ ।' ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଚେତନା ହ୍ରାସ ଭଳି ଜଟିଳତା ଦେଖାଦେଇପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ।

ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ଦୁଇ-ତିନି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଲକ୍ଷଣ
ସେହିପରି ଡା. ସନ୍ଦୀପ ରଥ କହନ୍ତି, 'ସଂକ୍ରମଣର ପ୍ରାୟ ଦୁଇରୁ ତିନି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ । ଜ୍ୱର ଲାଗି ରହିଲେ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଜ୍ୱର ଭାବି ଅଣଦେଖା ନକରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ । କାରଣ ଏହା ଅଧିକ ଦିନ ଶରୀରରେ ରହିଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଯେମିତି ଲିଭର, କୀଡନି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ବେଳେବେଳେ ଏହା ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ବି ହୋଇପାରେ ।'

ବର୍ଷା ଦିନେ କାହିଁକି ବଢ଼େ ବିପଦ?
ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଏହି ପୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବେଶି ଦେଖା ଦେଇଥାନ୍ତି । ଏମାନେ ବିଶେଷକରି ଘାସ, ବୁଦା କିମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲିଆ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା କ୍ଷଣି ଏମାନେ ମଣିଷକୁ କାମୁଡି ଦିଅନ୍ତି । ତେଣୁ ଏସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ନିୟମିତ କାମ କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ।

ରାଜ୍ୟରେ ଇତି ମଧ୍ୟରେ ସ୍କ୍ରବ ଟାଇଫସରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାବେଳେ ପାଖାପାଖି 10ରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ଯାଇଛି । ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ।

ତେଣୁ ବର୍ଷା ଦିନରେ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ଲଗାତାର ଜ୍ୱର ରହିଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆ ଯାଇଛି । ସଚେତନତା ହିଁ ସ୍କ୍ରବ ଟାଇଫସ ବିରୋଧରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁରକ୍ଷା ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମାଲେରିଆ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ: ଫୋକସରେ ମାଲକାନଗିରି, ନିରାକରଣ ପାଇଁ ନୂଆ ରଣନୀତି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କେମୋଥେରାପିର ବିକଳ୍ପ ହେବ ସ୍ମାର୍ଟ କର୍କଟ ଔଷଧ RK-251, ଚାଲିଛି ଅଧିକ ଗବେଷଣା

TAGGED:

SCRUB TYPHUS HEALTH
ORIENTIA TSUTSUGAMUSHI
ସ୍କ୍ରବ ଟାଇଫସ ସାଜିପାରେ ବିପଦ
ବର୍ଷା ଦିନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ
SCRUB TYPHUS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.