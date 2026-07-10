ETV Bharat / state

ଗାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର ଠିକ୍ ନଥିଲେ ସାବଧାନ: କଟକରେ ଯାଞ୍ଚ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି

ଆଜି ସତୁରିରୁ ଅଧିକ ଗାଡ଼ି ସିଜ୍ ହୋଇଥିଵା ବେଳେ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆକାରରେ ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ଆରଟିଓ କହିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ

Be careful if your vehicle papers are not correct: Strict inspection system in Cuttack
ଗାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର ଠିକ୍ ନଥିଲେ ସାବଧାନ: କଟକରେ ଯାଞ୍ଚ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି (Etv Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 10, 2026 at 10:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

CUTTACK RTO IN ACTION, କଟକ : କଟକରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ହୋଇଛି ଫିଟନେସ ଯାଞ୍ଚ । କଟକ ସହରରେ ଗତ ତିନି ଦିନ ଫିଟନେସ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ସତୁରିରୁ ଅଧିକ ଗାଡ଼ି ସିଜ୍ ହୋଇଥିଵା ବେଳେ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆକାରରେ ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ଆରଟିଓ କହିଛନ୍ତି । ତେଵେ ଆଜି ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ କିଛି ଚରିତ୍ରଙ୍କ କଥା ଆଉ ବ୍ୟଥା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା । କିଏ ଯାଞ୍ଚ ଦେଖି ଗାଡ଼ି ବୁଲାଇ ପଳାଉଛି ତ ଆଉ କିଏ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ନେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

ଗାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର ଠିକ୍ ନଥିଲେ ସାବଧାନ: କଟକରେ ଯାଞ୍ଚ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି (Etv Bharat Odisha)


କହିବାକୁ ଗଲେ ନିୟମ ଉଲଂଘନକାରୀଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ କଟକରେ ଜୋରଦାର ଧରପକଡ଼ କରାଯାଉଛି । ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣର ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଅଭ୍ୟାସଗତ ଉଲଙ୍ଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା, କଟକ ଆରଟିଓ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି । ବିନା ଫିଟନେସର ଗାଡି, ବୀମା ଓ ବିନା ପରମିଟରେ ଚାଲୁଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିବାକୁ ଏସଟିଏର ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ କଟକରେ କଡ଼ା ଚେକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।

Be careful if your vehicle papers are not correct: Strict inspection system in Cuttack
ଗାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର ଠିକ୍ ନଥିଲେ ସାବଧାନ: କଟକରେ ଯାଞ୍ଚ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି (Etv Bharat Odisha)
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡ୍ରାଇଭରେ ଏଯାବତ ମୋଟ୍ ୭୦ ଗାଡ଼ି ଜବତ କରିଛି କଟକ ଆରଟିଓ । ଏହି ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଅଟୋ, ଟ୍ରାକ୍ଟର, ବାଇକ୍, ମାଲବୁହା ଗାଡ଼ି । ଉଭୟ କମର୍ସିଆଲ ଓ ଘରୋଇ ଗାଡ଼ିକୁ ଚେକିଂ କରାଯାଉଛି । ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଫିଟନେସ ନିୟମ ଉଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରାଯାଉଛି । ଏକାଧିକଥର ଏହି ନିୟମ ଉଲଂଘନ କରିଥିବା ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ ।
କଟକରେ ଯାଞ୍ଚ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି
କଟକରେ ଯାଞ୍ଚ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି (Etv Bharat Odisha)


କଟକ ଆରଟିଓ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ,"ଅନେକ ଚାଳକ ନିୟମକୁ ଉଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି । ବାରମ୍ବାର ଚେତାବନୀ ଦେବା ସତ୍ବେ ନିୟମକୁ ଫୁ କରି ଦେଉଛନ୍ତି । ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଅନେକ ଚାଳକ ଗାଡିର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବି କରାଉ ନାହାନ୍ତି । ଫଳରେ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ ବହୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ । ଏନେଇ ଅନେକ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି । ମାତ୍ର କେହି ମାନୁ ନାହାନ୍ତି । ନାଁ ଗାଡିରେ ଫିଟନେସ ଅଛି, ନା ଗାଡି ରେ ଇନସୁରାନ୍ସ ଅଛି । ଅମାନିଆ ମାନଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ଏହି ଭଳି ଗାଡି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କୱାର୍ଡ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା," ଆରଟିଓ କହିଛନ୍ତି ।

ଗାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର ଠିକ୍ ନଥିଲେ ସାବଧାନ
ଗାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର ଠିକ୍ ନଥିଲେ ସାବଧାନ (Etv Bharat Odisha)



ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସରିଲା ମାଟ୍ରିକ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା, 5 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ରେଜଲ୍ଟ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଲାଗୁ ହେଲା ନୂଆ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା: ବର୍ଷକୁ ୪ଟି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କଲେ ଶିକ୍ଷକ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

CUTTACK RTO IN ACTION
CUTTACK RTO SPECIAL DRIVE
ROAD SAFTEY FOR VEHICLE OWNERS
କଟକରେ ଫିଟନେସ ଯାଞ୍ଚ କଡ଼ାକଡ଼ି
CUTTACK RTO IN ACTION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.