ଗାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର ଠିକ୍ ନଥିଲେ ସାବଧାନ: କଟକରେ ଯାଞ୍ଚ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି

ଗାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର ଠିକ୍ ନଥିଲେ ସାବଧାନ: କଟକରେ ଯାଞ୍ଚ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି
ଆଜି ସତୁରିରୁ ଅଧିକ ଗାଡ଼ି ସିଜ୍ ହୋଇଥିଵା ବେଳେ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆକାରରେ ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ଆରଟିଓ କହିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : July 10, 2026 at 10:00 PM IST
CUTTACK RTO IN ACTION, କଟକ : କଟକରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ହୋଇଛି ଫିଟନେସ ଯାଞ୍ଚ । କଟକ ସହରରେ ଗତ ତିନି ଦିନ ଫିଟନେସ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ସତୁରିରୁ ଅଧିକ ଗାଡ଼ି ସିଜ୍ ହୋଇଥିଵା ବେଳେ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆକାରରେ ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ଆରଟିଓ କହିଛନ୍ତି । ତେଵେ ଆଜି ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ କିଛି ଚରିତ୍ରଙ୍କ କଥା ଆଉ ବ୍ୟଥା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା । କିଏ ଯାଞ୍ଚ ଦେଖି ଗାଡ଼ି ବୁଲାଇ ପଳାଉଛି ତ ଆଉ କିଏ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ନେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
କହିବାକୁ ଗଲେ ନିୟମ ଉଲଂଘନକାରୀଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ କଟକରେ ଜୋରଦାର ଧରପକଡ଼ କରାଯାଉଛି । ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣର ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଅଭ୍ୟାସଗତ ଉଲଙ୍ଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା, କଟକ ଆରଟିଓ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି । ବିନା ଫିଟନେସର ଗାଡି, ବୀମା ଓ ବିନା ପରମିଟରେ ଚାଲୁଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିବାକୁ ଏସଟିଏର ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ କଟକରେ କଡ଼ା ଚେକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
କଟକ ଆରଟିଓ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ,"ଅନେକ ଚାଳକ ନିୟମକୁ ଉଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି । ବାରମ୍ବାର ଚେତାବନୀ ଦେବା ସତ୍ବେ ନିୟମକୁ ଫୁ କରି ଦେଉଛନ୍ତି । ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଅନେକ ଚାଳକ ଗାଡିର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବି କରାଉ ନାହାନ୍ତି । ଫଳରେ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ ବହୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ । ଏନେଇ ଅନେକ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି । ମାତ୍ର କେହି ମାନୁ ନାହାନ୍ତି । ନାଁ ଗାଡିରେ ଫିଟନେସ ଅଛି, ନା ଗାଡି ରେ ଇନସୁରାନ୍ସ ଅଛି । ଅମାନିଆ ମାନଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ଏହି ଭଳି ଗାଡି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କୱାର୍ଡ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା," ଆରଟିଓ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସରିଲା ମାଟ୍ରିକ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା, 5 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ରେଜଲ୍ଟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଲାଗୁ ହେଲା ନୂଆ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା: ବର୍ଷକୁ ୪ଟି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କଲେ ଶିକ୍ଷକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ