ଭରତପୁର ଶ୍ୟାମପୁର ମୌଜାରେ BDAର ବଡ଼ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ; ମୁକ୍ତ ହେବ ପ୍ରାୟ ୬୮ ଏକର ଜମି

ଉଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ୧୦ରୁ ଅଧିକ ଜେସିବି ସମେତ ବିଡିଏର ୧୫୦ ଜଣିଆ ଉଛେଦକାରୀ ଦଳ ଏଥିରେ ସାମିଲ । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ ।

BDAs major eviction in Bharatpur Shyampur mouza, around 68 acres of land will be released
ଭରତପୁର ଶ୍ୟାମପୁର ମୌଜାରେ BDAର ବଡ଼ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ; ମୁକ୍ତ ହେବ ପ୍ରାୟ ୬୮ ଏକର ଜମି
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 17, 2026 at 3:51 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ଭରତପୁର ଶ୍ୟାମପୁର ମୌଜାରେ ବିଡିଏ ର ବଡ଼ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ । ପ୍ରାୟ ୬୮ ଏକର ଜମିରୁ ଜବରଦଖଲ ଉଛେଦ କରୁଛି ବିଡିଏ । ୩ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଏହି ଉଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ୧୦ ରୁ ଅଧିକ ଜେସିବି ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଡିଏର ୧୫୦ ଜଣିଆ ଉଛେଦକାରୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।



ଭରତପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ୟାମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ବଡ଼ ଜବର ଦଖଲ ଉଛେଦ କରାଯାଉଛି । BDA ପକ୍ଷରୁ ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜବର ଦଖଲ ଉଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଉଛେଦ କାମ ପାଇଁ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ୭ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛିନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଉଚ୍ଛେଦକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଂଚଳରେ ଉତେଜନା ଦେଖା ଦେଇଛି ।

ଗତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 18 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ସାଲିଆ ସାହିରେ ବୁଲିଥିଲା ବୁଲଡୋଜର । ବିଏମସି ଓ ବିଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଭାବେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାଲିଆ ସାହିର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଖାଲି କରିବାରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା । ଏକାମ୍ର କାନନରୁ ଅନ୍ଧାରୁଆ, ପାଖାପାଖି 13 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଫ୍ଟ ପାରାଲାଲ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲା ବିଏମସି ଓ ବିଡିଏ । ସେହି ଉଚ୍ଛେଦ ସମୟରେ ବିଏମସି, ବିଡିଏ, ୱାଟକୋ, ବିଦୁତ ବିଭାଗ ସହ 5 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ମୁତୟନ ରହିଥିଲେ । ଉଚ୍ଛେଦକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ହୋଇଥିଲେ ବି ଜେସିବି ଚାଲିଥିଲା ।

ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲ କରି ଘର କରିଛନ୍ତି, ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରହିତାଦେଶ ଉଠିବା ପରେ ସେଥିରେ ବୁଲଡଜର ଚଢ଼ିବ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଆସୁଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ସହିତ ପକ୍କା ଘର ଦିଆଯିବ । ପ୍ରତି ଶନିବାର ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ଜମି ଦେବାପାଇଁ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ବିଡିଓଙ୍କ ବୈଠକ ବସିବ । ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ଏବଂ ଜମି ସହିତ ପକ୍କାଘର ଯୋଗାଇବେ ବିଡିଓ । ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜେପି ସରକାରରେ ଜଣେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିହୀନ ରହିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର କହି ଆସୁଛନ୍ତି, ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ।

