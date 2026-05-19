କଳାରାହାଙ୍ଗରେ ବୁଲିଲା ବିଡିଏର ବୁଲଡୋଜର: ଦା, କାତି, ପନିକି ଧରି ଉଛେଦକୁ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧ

ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ମନିଟରିଂ କମିଟିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଭାଗ- BDA, BMC, GAର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ

BDA'S BULLDOZER ROAMS FOR EVICTION IN THE CAPITAL: WOMEN PROTEST WITH KNIVES, AXES
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 19, 2026 at 6:41 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ବୁଲିଲା ବିଡିଏର ବୁଲଡୋଜର । ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବେଆଇନ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ପଟିଆ କଳାରାହାଙ୍ଗରେ ସରକାରୀ ଜମିରେ ଗଢି ଉଠିଥିବା ବେଆଇନ ଘର ଓ ଦୋକାନ ଉପରେ ଚାଲିଲା ବୁଲଡୋଜର । ଭାଙ୍ଗିଲା ରେଗେଡି ବସ୍ତିରେ ଥିବା ବେଆଇନ ଘର ଓ ଦୋକାନ ।

ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ମନିଟରିଂ କମିଟିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଭାଗ- BDA, BMC, GAର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଉଛେଦରେ ୫୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଦୋକାନ ଓ ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛି BDA । ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ୬ ଏକର ଜାଗାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଗଢି ଉଠିଥିଲା ଘର ଓ ଦୋକାନ ।

ସେପଟେ କଳାରାହାଙ୍ଗରେ ହେଉଥିବା BDAର ଏହି ଉଛେଦକୁ ବରୋଧ କରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖା ଦେଇଛି । ଦୋକାନ ଉଛେଦକୁ ବିରୋଧ କରି ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି ବସ୍ତି ଲୋକ । ସେହିପରି ମହିଳାମାନେ ହାତରେ ଦା, କାତି, ପନିକି ଧରି ଜଗି ବସିଛନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କ ଏଭଳି ବିରୋଧକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଓ ରେଗେଡି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଛି ଉଛେଦ ସ୍ଥଳ ।

BDA, BMC, GA ଓ ପୋଲିସ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବସ୍ତି ଛାଡ଼ିକି ଯିବେନି ବୋଲି ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି । ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଆମେ ଏଠାରେ ରହିଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି କୁଆଡେ ଯିବୁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହ ଏହାକୁ କାହାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହି, ମହିଳାମାନେ ଦା, ପନୀକି, କଟୁରୀ, ଆଦି ଧରି ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।

ଭରତପୁର ଶ୍ୟାମପୁର ମୌଜାରେ ହୋଇଥିଲା ବଡ଼ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ

ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ ଏପ୍ରିଲ 17 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ଭରତପୁର ଶ୍ୟାମପୁର ମୌଜାରେ ବିଡିଏର ବଡ଼ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ ୬୮ ଏକର ଜମିରୁ ଜବରଦଖଲ ଉଛେଦ କରିଥିଲା ବିଡିଏ । ସେହି ଉଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ୧୦ରୁ ଅଧିକ ଜେସିବି ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଡିଏର ୧୫୦ ଜଣିଆ ଉଛେଦକାରୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । BDA ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜବର ଦଖଲ ଉଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉଛେଦ କାମ ପାଇଁ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ୭ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଉଚ୍ଛେଦକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଂଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

