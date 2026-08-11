ପୁଣି ବୁଲିଲା ବିଡିଏର ବୁଲଡୋଜର: ଭାଙ୍ଗିଲା ୩୩୦ ଘର, ଉଛେଦ ବେଳେ ବସ୍ତିବାସୀନ୍ଦାଙ୍କ ବିରୋଧ
ଭାଙ୍ଗିଲା ଏକାମ୍ରକାନନ ନୂଆ ରାସ୍ତାକୁ ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧକ ସାଜିଉଥିବା ନୀଳାଦ୍ରୀ ବିହାରର କନ୍ୟାଶ୍ରମ ଟ୍ରାନଜିଟ ହାଉସ । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : August 11, 2026 at 6:55 PM IST
BDA EVICTION AT NILADREE BIHAR, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୁଣି ବଡ ଧରଣର ବସ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ । ଆଉ ଉଛେଦକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ଉତ୍ତେଜନା । ବିଡିଏ ଓ ବିଏମସିର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଘର ମିଳିବା ପରେ ବି ଜବରଦଖଲ କରି ରହୁଥିବା ନୀଳାଦ୍ରୀ ବିହାରର କନ୍ୟାଶ୍ରମ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ହାଉସରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଘର ଭଙ୍ଗାଯାଇଛି । ଘର ଉପରେ ଚଢ଼ିଛି ବୁଲଡୋଜର । ଆଉ ନୀଳାଦ୍ରୀ ବିହାରର କନ୍ୟାଶ୍ରମ ଟ୍ରାନଜିଟ ହାଉସରେ ଉଚ୍ଛେଦକୁ ନେଇ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ରହୁଥିବା ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦା ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ନଛୋଡ଼ବନ୍ଧା ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଡିଏ ଆଜି ଜବାରଖଳାରେ ରହୂଥୁବା ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଘର ଉଛେଦ କରିଛି । କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଘର ମିଳିନି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ସେହି ଜାଗାରେ ରହିବାର ଜିଦ୍ କରି ଉଚ୍ଛେଦକୁ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦା ବିରୋଧ କରିଵା ପରେ ଏଭଳି ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବିବାକୁ ମିଳିଛି । ପୋଲିସ, ବିଡିଏ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ଘର ନ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବିରୋଧ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବା ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଆଉ ଏହି ଉଛେଦ ବେଳେ ଘର ଉପରେ ବୁଲଡୋଜର ଚଢ଼ିବା ପରେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଅତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ବେଳେ ଜେସିବି ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ମହିଳା ।
ଜଣେ ମହିଳା ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗନାହିଁ ବୋଲି କହି ବିଡିଏ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଗୋଡ ଧରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ସେପଟେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପରିବାର ନିଜକୁ ଘର ଭିତରେ ତାଲା ପକାଇ ରହିଯାଇଥିଲେ । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବୁଝାସୁଝା ଓ ଟ୍ରାନଜିଟ ହାଉସ ପଛରେ ବିକଳ୍ପ ଘର ଦିଆଯିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ସେମାନେ ଘର ଖାଲି କରିଥିଲେ । ସେପଟେ ପୋଲିସ, ବିଡିଏ ଓ ବିଏମସି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ପରେ ବଳପୂର୍ବକ ଲୋକଙ୍କୁ ବସ୍ତିରୁ ହଟାଯାଇ ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ନିଆଯାଇଛି । ଘର ମିଳିଥିଲେ ବି ପକ୍କା ଘର ନମିଳିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଲୋକେ ହୋହଲ୍ଲା କରିଛନ୍ତି । ଶେଷରେ ୩୩୦ଟି ଘରକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି ।
ନୀଳାଦ୍ରୀ ବିହାର କନ୍ୟାଶ୍ରମ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ହାଉସ ଉପରେ ବୁଲଡୋଜର ଚଢ଼ି ଭାଙ୍ଗିବାବେଳେ ପୋଲିସ ବଳ ଓ ବିଡିଏ-ବିଏମସି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାପା ଉତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆଦୌ ରାଜି ନଥିଲେ । ବିଶେଷକରି ମହିଳାମାନେ ବୁଲଡୋଜର ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ପୋଲିସ ସହ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।
ଏକାମ୍ରକାନନ ନୂଆ ରାସ୍ତାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ୨୦୦ ଫୁଟିଆ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଏମସି ଏହି କନ୍ୟାଶ୍ରମ ଟ୍ରାନଜିଟ ହାଉସକୁ ଉଛେଦ କରିଛି । ମୋଟ ୩୩୦ଟି ଘରର ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧବିହାର ସ୍ଥିତ ହାଉସିଂ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିଡିଏ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଯେଉଁମାନେ ଘର ନମିଳିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ହିତାଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ବିଡିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି । ଅପରପକ୍ଷରେ, କେବଳ ଆଲଟମେଣ୍ଟ କାଗଜ ଧରାଇ ବିଏମସି ଚୁପ୍ ବସିଛି ବୋଲି ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦା କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସେଠାରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ବୁଲଡୋଜରର ଚକା ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଛି ବହୁ ଦିନର ସ୍ବପ୍ନ । ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ନିଜ କାମ ସାରିଦେଲା, ହେଲେ ଆଲଟମେଣ୍ଟ କାଗଜ ଧରି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବାସହରାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଜି ବି ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ରଖିଦେଇଗଲା ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭରତପୁର ଶ୍ୟାମପୁର ମୌଜାରେ BDAର ବଡ଼ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ; ମୁକ୍ତ ହେବ ପ୍ରାୟ ୬୮ ଏକର ଜମି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ବରର ସାଲିଆ ସାହି, ମାଟିରେ ମିଶିଲା ଅନେକ ଘର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ହଟିଲା କର୍ଫ୍ୟୁ, ତୃତୀୟ ଲାଇନ ରେଳ ଧାରଣା ପାଇଁ ଜବର ଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର