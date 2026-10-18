ଫକୀର ମୋହନ କଲେଜରେ ଭୋଟ ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗ, ପୁନଃ ନିର୍ବାଚନ ଦାବି କଲା BCJD
ବାଲେଶ୍ବର ଫକୀର ମୋହନ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିସିଜେଡି । ରିପୋର୍ଟ- ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : October 18, 2026 at 7:00 PM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ଫକୀର ମୋହନ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ (ଏବିଭିପି)ର ବିଜୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ (ବିସିଜେଡି) । ସରକାରୀ ଚାପ, ଭୋଟ୍ ହେରଫେର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ କଳର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କଣ୍ଠରୋଧ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଥିବା ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ଏହି ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ସହ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପୁନଃନିର୍ବାଚନ କରାଇବାକୁ ଦଳ ଦାବି କରିଛି ।ଏନେଇ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ଓ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଇଛି ।
ବିସିଜେଡିର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଛାତ୍ର ବିଜେଡିର ପୁଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭୋଟ୍ର ପୁନଃ ଗଣତି କରାଯାଇଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଏବିଭିପିକୁ ବିଜୟୀ କରାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଥିବା ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ବିଶେଷକରି ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାୟ ୮୦୦ ଭୋଟ୍ର ଗଣତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ତିନିଥର ପୁନଃଗଣତି କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଏବିଭିପିର ଭୋଟ୍ ଅଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଥିବା ବିସିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି ରାତି ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୧୨ଟାରେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛି । ଭୋଟ୍ ବାକ୍ସକୁ ସିଲ୍ ନକରି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୪୫ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବାହାରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଏବଂ ଭିତରର ସୂଚନା ବାହାରକୁ ଯିବା ଆଶଙ୍କାରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଭିତରକୁ ନେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନଥିବା ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ।
ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜରେ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିବା ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ଘଟଣାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ବିସିଜେଡି କହିଛି ଯେ, ଏହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏବିଭିପିକୁ ବିଜୟୀ କରାଇବା ପାଇଁ ଉପରୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବଦିନ ରାତିରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଛାତ୍ରୀ ନିବାସକୁ ଏବିଭିପିର ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାଗ୍ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହାର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ, ହଷ୍ଟେଲ ଓ କଲେଜ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିବା ଦଳ କହିଛି । ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ମିଳିତ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ନିରପେକ୍ଷତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଛାତ୍ର ବିଜେଡିର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆଗରେ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାର, କଲେଜ ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗରେ ଏବିଭିପିକୁ ବିଜୟୀ କରାଯାଇଥିବା ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ।ଏହି ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ପୁନଃ ନିର୍ବାଚନ କରାଇବାକୁ ବିସିଜେଡି ଦାବି କରିଛି। ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଦଳ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି।
ବିସିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ହରେକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି,"ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବହୁତ ଆଗରେ ଥିବାବେଳେ ରାତି ସାଢ଼େ ୧୨ଟାରୁ ଗୋଟାଏ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ’ଣ ଥିଲା? ଏତେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପଛରେ କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥିଲା, ତାହା ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଭୋଟ୍ ବାକ୍ସକୁ ସିଲ୍ କରିବା ସମୟରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ମତଗଣନା ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ସିଲ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ବାହାରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା ? ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି କରାଗଲା, ତାହାର ଉତ୍ତର ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭୋଟ୍ ଗଣତି ସମୟରେ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗରେ ସର୍ବାଧିକ ୮୦୦ଟି ଭୋଟ୍ ଗଣତି କରାଯାଉଥିଲା। ସେଠାରେ ଆମର ମତଗଣନା ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ବାରମ୍ବାର ତିନିଥର ଭୋଟ୍ ପୁନଃଗଣତି କରାଯାଇଥିଲା।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଗଣତି ପରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦଳର ଭୋଟ୍ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା। ଏହା କିପରି ହେଲା, ତାହାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ଆମର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ଭୋଟ୍ରେ ହେରଫେର କରିବା ସହ ସରକାରୀ କଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଚାପ ପକାଇ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରଯାଇଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଉ। ଯଦି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ନମିଳେ, ତେବେ ଆମେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବୁ ଏବଂ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବୁ।"
ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତାପସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି,"ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ୨୦ ବର୍ଷ ଧରି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦେଖି ଆସୁଛି। ଏହି ୨୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭୋଟ୍ ବାକ୍ସକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କକ୍ଷରେ ସିଲ୍ କରିବା ସମୟରେ ମତଗଣନା ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯିବାର ଘଟଣା ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ବାହାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଆମର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ସେହି ସମୟରେ କେତେକ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଜାଲ୍ ଭୋଟ୍ ପକାଇ ଏବିଭିପିର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜିତାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମିଳିତ ଭାବେ ସହଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଆମର ସନ୍ଦେହ ରହିଛି। ଆମ ସଭାପତି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଥିଲା। ସେଠାରେ ସମନ୍ୱିତ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗରେ ପ୍ରାୟ ୮୦୦ଟି ଭୋଟ୍ ଥିଲା। ସମଗ୍ର ନିର୍ବାଚନରେ ମୋଟ ୨୫୨୦ଟି ଭୋଟ୍ ପଡ଼ିଥିବାବେଳେ ଏହି ବିଭାଗର ଭୋଟ୍ ଆମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏହି ବିଭାଗରେ ଆଗରେ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବାରମ୍ବାର ତିନିଥର ଭୋଟ୍ ପୁନଃଗଣତି କରାଯାଇଥିଲା।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପକ୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭୋଟ୍ ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଥିବା ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ। ଏହା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ମତଗଣନା ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଭିତରକୁ ନେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ବନ୍ଦ କୋଠରି ଭିତରେ ଗଣତି ଚାଲିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭିତରେ କ’ଣ ଘଟୁଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବାହାରେ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସୁଯୋଗରେ ଭୋଟ୍ ହେରଫେର କରି ଏବିଭିପିର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିଜୟୀ କରାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଥାନା ଓ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବୁ। ସମଗ୍ର ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଏହାକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ଏହା ସହିତ ପୁନର୍ବାର ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଇ ଛାତ୍ରନେତାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ରେଜଲ୍ଟ; ABVP ଏବଂ BCJD ମଧ୍ୟରେ କଡା ଟକ୍କର, ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ଜିତିଲା କେଉଁଠି ?
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବାଣୀ ବିହାରରେ ଉତ୍ତେଜନା: ‘WHY I STAND FOR’ ମିଟିଂରେ ବିସିଜେଡି-ଏବିଭିପି ମୁହାଁମୁହିଁ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର