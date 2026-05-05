ବୟନିକା ଶାଢ଼ୀ ଚୋରି ଘଟଣା; କୋରିୟରରେ ଶାଢୀ ଫେରାଇଲେ, ମାମଲା ଉଠାଇ ନେବାକୁ ନେହୁରା ହେଲେ
ଚୋରଣୀ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଦାମୀ କାରରେ ଆସି ଗ୍ରାହକ ବେଶରେ ବୟନିକାରେ ବୁଲାଇଥିଲେ କଳାକନା । ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପୋଲିସର ତନାଘନା ଦେଖି ମାସକ ପରେ ଶାଢୀ ଫେରାଇଲେ । ରିପୋର୍ଟ-ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ
Published : May 5, 2026 at 5:57 PM IST
ଅନୁଗୋଳ: ବୟନିକାରୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଶାଢ଼ୀ ଚୋରି ଘଟଣାର ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଚୋରି କରି ନେଇଥିବା ୨୪ ଖଣ୍ଡ ଶାଢୀକୁ ଚୋରଣୀ କୋରିୟରରେ ଫେରାଇ ଦେଇଛି । ଶାଢୀ ଚୋରି ଘଟଣା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରଣ ହେବା ପରେ ଏବଂ ପୋଲିସର ଗିରଫଦାରୀ ଭୟରେ ଚୋରଣୀ ଶାଢ଼ୀ ଫେରାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି ।
ଏପ୍ରିଲ 11 ତାରିଖରେ ଅନୁଗୋଳ ସହରରେ ଥିବା ‘ବୟନିକା’ ସୋ ରୁମ୍ରୁ 7 ଲକ୍ଷରୁ ଊଦ୍ଧ ଟଙ୍କାର ଶାଢୀ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା । ମହିଳା ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆସି ଶାଢ଼ୀ ସିନା ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲେ । ଏବେ ଗିରଫ ହେବା ଭୟରେ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ଚୋରି କରିଥିବା ୨୫ଟି ଶାଢ଼ୀରୁ ୨୪ଟି ଶାଢ଼ୀ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ବୟନିକା ସୋ ରୁମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି କୋରିୟର ଯୋଗେ ଶାଢ଼ୀ ପଠାଇ ଦେଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ।
ସେପଟେ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁଗୋଳ ପୁଲିସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ଙ୍କୁ ଠାବ କରି ସାରିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଯିବ ବୋଲି ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ଯୋଜନା କରିଥିବା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି।
ଏପ୍ରିଲ୍ ୧୧ ତାରିଖରେ ‘ବୟନିକା’ରୁ ହୋଇଥିଲା ଶାଢୀ ଚୋରି
ସୂଚନା ଥାଉ କି, ଗତ ଏପ୍ରିଲ୍ ୧୧ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ଣ ଗୋଟେରୁ ସାଢ଼େ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟରେ ‘ବୟନିକା’ରୁ ଶାଢୀ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦାମୀ କାରରେ ୬ ଜଣ ମହିଳା ଓ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଆସି ମୋଟ୍ ୭ ଲକ୍ଷ ୧୮ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଶାଢ଼ୀ କୌଶଳକ୍ରମେ ଚୋରାଇ ନେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୁଲିସ୍ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ବର ସହ ନେଇ BNSର ଧାରା 305 A ଅଧିନରେ କେସ୍ ରୁଜୁ କରିଥିଲା । ଏଥି ସହିତ ୨ଟି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଥିଲା । ପୁଲିସ ଟିମ୍ ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରି ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍କୁ ପିଛା କରିଥିଲା। ଚୋରି ବେଳର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଭାଇରାଲ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ପୁଲିସ୍ର ତନାଘନା ଖବର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଯାହାକୁ ଦେଖି ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡିଥିବା ଜଣାପଡିଛି।।
ଗିରଫଦାରି ଭୟରେ ଫେରାଇଲେ ଶାଢୀ
ଗୋଟିଏ ପଟେ ପୁଲିସ୍ ସେମାନଙ୍କ ଠିକଣା ଠାବ କରିଥିବା ବେଳେ ଗିରଫଦାରି ଭୟ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଘାରିଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ‘ବୟନିକା’ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଷ୍ଟୋର ମ୍ୟାନେଜର ସତ୍ୟବ୍ରତ ବେହେରାଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ, 'ହଠାତ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଅଜଣା ନମ୍ବରରୁ ଫୋନ ଆସିଲା । କଲ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଚୋରି କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଶାଢ଼ୀ କୋରିୟର ଯୋଗେ ଫେରାଇ ଦେବେ ବୋଲି କହିବା ସହିତ ମାମଲା ଉଠାଇ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ୨୪ଟି ଶାଢ଼ୀ କୋରିୟର ଯୋଗେ ପଠାଇ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି।
ତେବେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଠିକଣା ମିଳିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ଅନୁଗୋଳ ଟାଉନ ଥାନା IIC ପ୍ରକାଶ ମାଝୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚୋରଣୀମାନେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ
