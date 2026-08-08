Rain Alert: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଆଜି 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କତା ଜାରି
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସଂଲଗ୍ନ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
Published : August 8, 2026 at 7:59 AM IST
Odisha Weather ଭୁବନେଶ୍ବର: ପୁଣି ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ । ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ନୂଆ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ, ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଏତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ । ଗତକାଲି ଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ରାତିରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ହୋଇଛି ।
दैनिक मौसम परिचर्चा (07.08.2026)— India Meteorological Department (@Indiametdept) August 7, 2026
गंगा के किनारे बसे पश्चिम बंगाल और उससे सटे उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के तटीय इलाकों में कम दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके असर से अगले 3 दिनों तक पूर्वी भारत में भारी बारिश हो सकती है, और 7 अगस्त को ओडिशा में कहीं-कहीं बहुत ज़्यादा भारी…
ପୁଣି ଲଘୁଚାପ:
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ପ୍ରଭାବରେ, ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଓଡିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ବିହାର, ଉପ-ହିମାଳାୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ସିକିମ, ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ଆଜି ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା:
ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ଓ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 30-40 କିମି ବେଗରେ ଝଡି ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ବରଗଡ଼ରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି । ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୋଳ, ବରଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ । ଅନ୍ୟସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବା ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ।
Warning for Odisha. Day-1 : Isolated Extremely Heavy Rainfall.— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) August 7, 2026
Day-1 & Day-2 : Isolated Heavy to Very Heavy Rainfall. Day-1,2,3 &7 : Isolated Heavy to Very Heavy Rainfall. Day-1 to Day-5 : Isolated Thunderstorm with Lightning and Gusty Wind. Day-6 : No Warning. #rainfall #weather pic.twitter.com/KR4N6ztcRF
କାଲି ବି ବର୍ଷିବ:
ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ଯ ଉପକୂଳ ସହ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ଝଡ଼ି ପବନ ରହିବ । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଖୋରଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ।
ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା 800 ମିମି ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ 1 ଜୁନରୁ 7 ଅଗଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଯାବତ 814 ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଯାହାକି ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା 643.6 ମିମି ତୁଳନାରେ 26% ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଘଣ୍ଟାଏର ବର୍ଷାରେ ବୁଡ଼ିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଜଳବନ୍ଦୀ ହେଲା ଅନେକ ରାସ୍ତା
ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ବର; ସମନ୍ୱୟ ଅଭାବରୁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉନି କହିଲେ ମେୟର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର