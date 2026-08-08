ETV Bharat / state

Rain Alert: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଆଜି 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କତା ଜାରି

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସଂଲଗ୍ନ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

Odisha Weather
ଓଡ଼ିଶା ପାଣିପାଗ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 8, 2026 at 7:59 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Odisha Weather ଭୁବନେଶ୍ବର: ପୁଣି ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ । ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ନୂଆ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ, ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଏତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ । ଗତକାଲି ଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ରାତିରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ହୋଇଛି ।

ପୁଣି ଲଘୁଚାପ:

ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ପ୍ରଭାବରେ, ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଓଡିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ବିହାର, ଉପ-ହିମାଳାୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ସିକିମ, ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।

ଆଜି ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା:

ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ଓ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 30-40 କିମି ବେଗରେ ଝଡି ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ବରଗଡ଼ରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି । ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୋଳ, ବରଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ । ଅନ୍ୟସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବା ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ।

କାଲି ବି ବର୍ଷିବ:

ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ଯ ଉପକୂଳ ସହ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ଝଡ଼ି ପବନ ରହିବ । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଖୋରଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ।

ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା 800 ମିମି ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ 1 ଜୁନରୁ 7 ଅଗଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଯାବତ 814 ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଯାହାକି ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା 643.6 ମିମି ତୁଳନାରେ 26% ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ରହିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଘଣ୍ଟାଏର ବର୍ଷାରେ ବୁଡ଼ିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଜଳବନ୍ଦୀ ହେଲା ଅନେକ ରାସ୍ତା

ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ବର; ସମନ୍ୱୟ ଅଭାବରୁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉନି କହିଲେ ମେୟର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ODISHA RAIN
TODAY RAIN NEWS
ବର୍ଷା
ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା
LOW PRESSURE RAIN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.