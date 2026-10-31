ପୁଣି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା: ୬ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅବପାତ, ୧୬ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ
ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଆଗାମୀ ୬ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ । ରାଜ୍ୟରେ ନଭେମ୍ବର ୨ରୁ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : October 31, 2026 at 6:19 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି । ଆଗାମୀ ୬ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ । ଏହା ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ୨ ନଭେମ୍ବର ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ।
ନଭେମ୍ବର ୨ରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ:
ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ୨ ନଭେମ୍ବରରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା, ଦକ୍ଷିଣ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ଆଶଙ୍କା । ପବନର ବେଗ ୭୦ କି.ମି ଛୁଇଁପାରେ । ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ ଓ ନଭେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଶେଷ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିବା ବେଳେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ । ନଭେମ୍ବର ୨ ତାରିଖରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ । ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୪୦ରୁ ୫୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ ଝଟକା ପବନର ବେଗ ୬୦ କିଲୋମିଟର ରହିବା ସହ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି," ବାତ୍ୟାର ତୀବ୍ରତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆକଳନ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଲଘୁଚାପଟି ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତେବେ ଏହା କେତେ ତୀବ୍ର ହେବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାର ଗତିପଥ କିପରି ରହିବ ? ସେନେଇ ଆଗାମୀ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ମିଳିବ । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ଷାର ତୀବ୍ରତା ଓ ପବନର ବେଗକୁ ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଓ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।"
୧୬ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ
ସେପଟେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୧୬ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... Rain Alert: ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସ୍ପଷ୍ଟଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର, ଆଗାମୀ ୧୨ ଘଣ୍ଟାରେ ଅବପାତର ରୂପ ନେବା ସମ୍ଭାବନା !
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ; ୩୧ରେ ଅବପାତ, ଗଞ୍ଜାମରେ ପୁଣି ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା !
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର