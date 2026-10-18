ETV Bharat / state

ମାସ ଶେଷକୁ ବଦଳିବ କି ରାଜ୍ୟର ପାଣିପାଗ ? ଆସିପାରେ ବାତ୍ୟା, ପୁଣି ଡର ବଢାଇଲା ଅକ୍ଟୋବର ସଂଯୋଗ

ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲର ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବାନୁମାନ ଓ ଅକ୍ଟୋବର ସଂଯୋଗ ବଢ଼ାଇଛି ଡର । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ

bay of bengal low pressure
ମାସ ଶେଷକୁ ବଦଳିବ କି ରାଜ୍ୟର ପାଣିପାଗ ? (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 18, 2026 at 6:31 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ଆଡକୁ ବିଗିଡିପାରେ ପାଣିପାଗ । ବଙ୍ଗୋପ ସାଗରରେ ଆସିପାରେ ବାତ୍ୟା । ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଡେଲ ମୁତାବକ ମାସ ଶେଷ ଆଡକୁ ବାତ୍ୟା ଉପକୂଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁପାରେ । ଅର୍ଥାତ୍ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପାଗ ପୁଣି ଥରେ ଅସ୍ଥିର ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ପାଣିପାଗ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ମାସ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଏକ ନୂତନ ପାଣିପାଗ ପ୍ରଣାଳୀ (ଓ୍ୱେଦର ସିଷ୍ଟମ୍) ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ବର୍ଷା ହେବା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

ମାସ ଶେଷକୁ ବଦଳିବ କି ରାଜ୍ୟର ପାଣିପାଗ ? (ETV Bharat Odisha)

ଆସିବ କି ବାତ୍ୟା ?

ମାସ ଶେଷ ବେଳକୁ ବଦଳିବ କି ରାଜ୍ୟର ପାଣିପାଗ ? ଆସିବ କି ବାତ୍ୟା ? ଏନେଇ ଏବେଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆକଳନ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ରହିଛି କି, ଆସନ୍ତା ୨୧ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ୨୪ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ହୋଇପାରେ । ଆଗକୁ ଏହାର ତୀବ୍ରତା, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗତିପଥ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲର ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବାନୁମାନ ଓ ଅକ୍ଟୋବର ସଂଯୋଗ ବଢ଼ାଇଛି ଡର । ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପାଣିପାଗ ମଡେଲର ତାଜା ପୂର୍ବାନୁମାନ ହେଲା, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ବେଳକୁ ଆସିପାରେ ବାତ୍ୟା !

bay of bengal low pressure
ମାସ ଶେଷକୁ ବଦଳିବ କି ରାଜ୍ୟର ପାଣିପାଗ ? (ETV Bharat Odisha)

ପାଣିପାଗ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ ସୂଚାଉଛନ୍ତି ?

  • ଅକ୍ଟୋବର ୨୧ ତାରିଖ ଆଖପାଖରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଉପରେ ଏକ ନୂତନ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ଭାବନା
  • ପ୍ରଭାବରେ, ଅକ୍ଟୋବର ୨୪ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଅନୁମାନ
  • ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ହିଁ ଏହି ସିଷ୍ଟମର ସଠିକ୍ ଗତିପଥ, ତୀବ୍ରତା ଏବଂ ଏହା କେଉଁଠାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ (landfall), ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ
bay of bengal low pressure
ମାସ ଶେଷକୁ ବଦଳିବ କି ରାଜ୍ୟର ପାଣିପାଗ ? (ETV Bharat Odisha)

ଆସନ୍ତାକାଲି ଠୁ ପାଗ ଶୁଖିଲା । ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ । ଏହା ସହ ଉପରି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା କିମ୍ବା ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଆଂଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଛି ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ । ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ୧୯ ତାରିଖ ଠାରୁ ୨୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ।


ତେବେ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଦଶହରା ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିପାରେ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ୨୨ରୁ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା, ଏଥର ଫିକା ପଡିବନି ପାର୍ବଣ !

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

WEATHER MODELS
CYCLONIC CIRCULATION
ଆଂଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର
ଅକ୍ଟୋବର ବାତ୍ୟା ଡର
LOW PRESSURE AREA ​

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.