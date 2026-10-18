ମାସ ଶେଷକୁ ବଦଳିବ କି ରାଜ୍ୟର ପାଣିପାଗ ? ଆସିପାରେ ବାତ୍ୟା, ପୁଣି ଡର ବଢାଇଲା ଅକ୍ଟୋବର ସଂଯୋଗ
ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲର ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବାନୁମାନ ଓ ଅକ୍ଟୋବର ସଂଯୋଗ ବଢ଼ାଇଛି ଡର । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : October 18, 2026 at 6:31 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ଆଡକୁ ବିଗିଡିପାରେ ପାଣିପାଗ । ବଙ୍ଗୋପ ସାଗରରେ ଆସିପାରେ ବାତ୍ୟା । ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଡେଲ ମୁତାବକ ମାସ ଶେଷ ଆଡକୁ ବାତ୍ୟା ଉପକୂଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁପାରେ । ଅର୍ଥାତ୍ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପାଗ ପୁଣି ଥରେ ଅସ୍ଥିର ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ପାଣିପାଗ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ମାସ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଏକ ନୂତନ ପାଣିପାଗ ପ୍ରଣାଳୀ (ଓ୍ୱେଦର ସିଷ୍ଟମ୍) ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ବର୍ଷା ହେବା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ଆସିବ କି ବାତ୍ୟା ?
ମାସ ଶେଷ ବେଳକୁ ବଦଳିବ କି ରାଜ୍ୟର ପାଣିପାଗ ? ଆସିବ କି ବାତ୍ୟା ? ଏନେଇ ଏବେଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆକଳନ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ରହିଛି କି, ଆସନ୍ତା ୨୧ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ୨୪ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ହୋଇପାରେ । ଆଗକୁ ଏହାର ତୀବ୍ରତା, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗତିପଥ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲର ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବାନୁମାନ ଓ ଅକ୍ଟୋବର ସଂଯୋଗ ବଢ଼ାଇଛି ଡର । ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପାଣିପାଗ ମଡେଲର ତାଜା ପୂର୍ବାନୁମାନ ହେଲା, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ବେଳକୁ ଆସିପାରେ ବାତ୍ୟା !
ପାଣିପାଗ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ ସୂଚାଉଛନ୍ତି ?
- ଅକ୍ଟୋବର ୨୧ ତାରିଖ ଆଖପାଖରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଉପରେ ଏକ ନୂତନ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ଭାବନା
- ପ୍ରଭାବରେ, ଅକ୍ଟୋବର ୨୪ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଅନୁମାନ
- ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ହିଁ ଏହି ସିଷ୍ଟମର ସଠିକ୍ ଗତିପଥ, ତୀବ୍ରତା ଏବଂ ଏହା କେଉଁଠାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ (landfall), ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ ।
ଆସନ୍ତାକାଲି ଠୁ ପାଗ ଶୁଖିଲା । ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ । ଏହା ସହ ଉପରି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା କିମ୍ବା ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଆଂଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଛି ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ । ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ୧୯ ତାରିଖ ଠାରୁ ୨୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ।
ତେବେ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଦଶହରା ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିପାରେ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ୨୨ରୁ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା, ଏଥର ଫିକା ପଡିବନି ପାର୍ବଣ !
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର