ETV Bharat / state

ଗଭୀର ଅବପାତ; ଗଞ୍ଜାମରେ ୪୨୧ ଜଣ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ, ୧୦୪ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ସଫଳ ପ୍ରସବ

ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ବିନା କାରଣରେ ବାହାରେ ନ ବୁଲିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

Silk City different location
ପ୍ରତିକୂଳ ପାଣିପାଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରଶାସନର ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 23, 2026 at 8:14 PM IST

|

Updated : September 23, 2026 at 8:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଭୀର ଅବପାତ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଣିପାଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଜରୁରୀ ସେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତର୍କତା ସହିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାର ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରସବ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।

ପ୍ରତିକୂଳ ପାଣିପାଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରଶାସନର ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ (ETV Bharat Odisha)

ବିଭାଗୀୟ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୪୫ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୨୧ ଜଣଙ୍କୁ ମା’ ଗୃହକୁ ପଠାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୦୪ ଜଣଙ୍କର ସଫଳ ପ୍ରସବ ହୋଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ୧୦୪ ଜଣ ଶିଶୁ ଜୀବନ୍ତ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।

Silk City different location
ପ୍ରତିକୂଳ ପାଣିପାଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରଶାସନର ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ (ETV Bharat Odisha)

ଏଥିସହିତ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ୍‌ରୁ ୪୨୧ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୬୧ ଜଣ ପୁରୁଷ, ୨୦୩ ଜଣ ମହିଳା ଓ ୫୭ ଜଣ ଶିଶୁ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଜିଲ୍ଲାର ପାତ୍ରପୁରରୁ ୧୭୨, ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡାରୁ ୮୬, ଧରାକୋଟରୁ ୬୦, ଆସିକାରୁ ୩୬, ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରସାଦରୁ ୩୫, କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ୧୮, ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ୧୦ ଓ ପୋଲସରାରୁ ୪ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇଛି।

Silk City different location
ପ୍ରତିକୂଳ ପାଣିପାଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରଶାସନର ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ (ETV Bharat Odisha)



ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲାରେ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଛତ୍ରପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ଓ ଚିକିଟି ବ୍ଲକ୍‌ ଅଧୀନ ବିଭିନ୍ନ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ୧,୫୯୧ଟି ଡଙ୍ଗା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ କୂଳରେ ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୧,୪୨୨ଟି ମୋଟରଚାଳିତ ଓ ୧୬୯ଟି ଅଣମୋଟରଚାଳିତ ଡଙ୍ଗା ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ରରେ କୌଣସି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ନଥିବା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି।

Silk City different location
ପ୍ରତିକୂଳ ପାଣିପାଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରଶାସନର ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ (ETV Bharat Odisha)



ଗଭୀର ଅବପାତ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟ ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି. କୀର୍ତ୍ତି ଭାସନ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିଥିବା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏମ୍‌କେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସମେତ ବାହାନା ନାଳ ସମେତ ଅନେକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସ୍ଥିତିର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି । ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ତ୍ୱରିତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଚୁଡ଼ା ଓ ଗୁଡ଼ ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଛି। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଏହା ଲୋକଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।

Silk City different location
ପ୍ରତିକୂଳ ପାଣିପାଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରଶାସନର ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ (ETV Bharat Odisha)


ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଣିପାଗଜନିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଜରୁରୀ ସେବା, ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଓ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦିଗରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ପଏଣ୍ଟକୁ ବୁଲ୍ଲି ଦେଖିବା ସମୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମଯରେ ରାତ୍ରିରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ (ୱାଟର ଲଗିଂ) ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା କହିବା ସହିତ ଧିରେ ଧିରେ ବର୍ଷା କମିଥିବାରୁ ଜଳସ୍ତର ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି । ସଂନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ବିଏମସି (BMC) ଏବଂ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପମ୍ପ ଲଗାଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି।

Silk City different location
ପ୍ରତିକୂଳ ପାଣିପାଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରଶାସନର ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ (ETV Bharat Odisha)


ଆଜି ରାତିରେ ବିଶାଖାପାଟଣା ଓ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ୍ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ୯୪୦ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ନିୟମିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ୨୦୦ ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗତକାଲି ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କର ନିରାପଦ ପ୍ରସବ (ସେଫ୍ ଡେଲିଭରୀ) କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।

Silk City different location
ପ୍ରତିକୂଳ ପାଣିପାଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରଶାସନର ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ (ETV Bharat Odisha)


ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ବିନା କାରଣରେ ବାହାରେ ନ ବୁଲିବାକୁ ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘରେ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି; ଏଥିସହିତ ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ସାବଧାନତା ମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି ।

Silk City different location
ପ୍ରତିକୂଳ ପାଣିପାଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରଶାସନର ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ (ETV Bharat Odisha)

ଗତକାଲି ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଛତ୍ରପୁର, ଗୋପାଳପୁର, ଚିକିଟି ଓ ପାତ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ୧୨୦ ମିଲିମିଟର ପାଖାପାଖି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭଞ୍ଜନଗର ସବ୍-ଡିଭିଜନରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ତଥାପି ସମଗ୍ର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ।

Silk City different location
ପ୍ରତିକୂଳ ପାଣିପାଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରଶାସନର ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ (ETV Bharat Odisha)


ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଳମଗ୍ନ ସ୍ଥିତି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଜିରୋରେ ସ୍ଥିତି ପରଖିଲେ ମେୟର ଓ କମିଶନର

Silk City different location
ପ୍ରତିକୂଳ ପାଣିପାଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରଶାସନର ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ (ETV Bharat Odisha)


ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

Last Updated : September 23, 2026 at 8:26 PM IST

TAGGED:

ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରଶାସନ ବାତ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତ
ବଙ୍ଗୋପ ସାଗର ଗଭୀର ଅବପାତ
DEEP DEPRESSION BAY OF BENGAL
COLLECTOR V KEERTHI VASAN
GANJAM COLLECTOR VISIT SILK CITY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.