Cyclone Update; ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 5କିମି ବେଗରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବକୁ ଗତି କରୁଛି ଅବପାତ, 27ରୁ 30 ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା !
ପୂର୍ବ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ଅବପାତଟି ଆଜି ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଏକ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ । ୨୮ ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ।
Published : October 25, 2026 at 7:28 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ଗଭୀର ଅବପାତ, ଆସନ୍ତାକାଲି ବାତ୍ୟା ! ପୂର୍ବ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ଏହାକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଗତ ୬ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୫ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଗତି କରିଛି । ଏହା ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବା ସହ ଏକ 'ଗଭୀର ଅବପାତ' (Deep Depression) ରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏହା ପରେ ପୂର୍ବ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ଏହାକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ କ୍ରମଶଃ ଗତିପଥ ବଦଳାଇ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ । ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି ଜାରି ରଖି, ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ ତାରିଖ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ପୂର୍ବ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ଏହାକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଏକ 'ବାତ୍ୟା' (Cyclonic Storm) ରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ପରେ ୨୭ ତାରିଖ ସକାଳ ସମୟ ବେଳକୁ, ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଏହା ଏକ 'ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା' (Severe Cyclonic Storm) ର ରୂପ ନେଇପାରେ ।
୨୮ରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା:
ଏହା ପରେ, ଏହା ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବାର ଏବଂ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଏକ 'ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା' (Very Severe Cyclonic Storm) ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ଅକ୍ଟୋବର ୨୮ ତାରିଖ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ନିକଟସ୍ଥ ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିବ । ଏହାପରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା, ଏହା ଏକ 'ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା' ଭାବରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ୟାନାମ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହି ସମୟରେ ପବନର ସର୍ବାଧିକ ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୧୧୫ ରୁ ୧୨୫ କିଲୋମିଟର ରହିପାରେ, ଯାହା ଝଡ଼ବେଗରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୧୪୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ ।
The Depression over Eastcentral and adjoining Southeast Bay of Bengal moved southeastwards with speed of 8 kmph during past 6 hours, lay centered at 2330 hours IST of yesterday, the 24th October, 2026 over the same region, near Latitude 15.5°N and Longitude 91.0°E, about 470 km north-northwest of Sri Vijaya Puram (Andaman Islands), 860 km east-southeast of Vishakhapatnam (Andhra Pradesh), 950 km east-southeast of Kakinada (Andhra Pradesh), 1060 km east of Machilipatnam (Andhra Pradesh) and 1130 km east of Bapatla (Andhra Pradesh). It is very likely to move nearly southwards, intensify into a Deep Depression and then gradually recurve west-northwestwards over the Eastcentral & adjoining Southeast Bay of Bengal on 25th October, 2026. Continuing to move west-northwestwards, it is very likely to intensify further into a cyclonic storm over the Eastcentral & adjoining Westcentral Bay of Bengal by 26th October morning, and into a severe cyclonic storm over westcentral Bay of Bengal around morning of 27th October, 2026. Thereafter, it is very likely to move northwestwards, intensify further into a very severe cyclonic storm and reach Westcentral Bay of Bengal near Andhra Pradesh coast around morning of 28th October, 2026. It is very likely to cross Andhra Pradesh & Yanam coasts between Bapatla and Visakhapatnam as a very severe cyclonic storm with the maximum sustained wind speed of 115-125 kmph gusting to 140 kmph by forenoon of 28th October, 2026.— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 24, 2026
ଏବେ ସୃଷ୍ଟି ଅବପାତଟି ଶ୍ରୀବିଜୟ ପୁରମ୍ (ଆଣ୍ଡାମାନ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ) ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୪୪୦ କିଲୋମିଟର ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମରେ, ବିଶାଖାପାଟଣା (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ) ଠାରୁ ୮୮୦ କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବ-ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବରେ, କାକିନାଡ଼ା (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ) ଠାରୁ ୯୮୦ କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବ-ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବରେ, ମଛଲିପାଟଣାମ (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ) ଠାରୁ ୧୦୮୦ କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରେ ଏବଂ ବାପାଟଲା (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ) ଠାରୁ ୧୧୫୦ କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରେ ଅବସ୍ଥିତ ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ...
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।ସେ କହିଛନ୍ତି,"ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାତ୍ୟା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଉପକୂଳରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବ । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳରେ 28 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବ । ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଭାବ ରହିବ । କୋରାପୁଟ, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛୁଇଁବ । ଫଳରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେବ । ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ । ତେଣୁ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଅଧିକ ହେବ । ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡା, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପବନ ସହ ବର୍ଷା ହେବ ।
ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାରେ 28, 29 ତାରିଖ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଛୁଟି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଛୁଟି ବୃଦ୍ଧି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଜିଲ୍ଲପାଳ । ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ । ରୋଗୀ, ବୟସ୍କ, ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ODRF, NDRF, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ଥାନଙ୍କୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଫେରିଆସିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସାପ କାମୁଡା ଇଞ୍ଜେକେସନ ମହଜୁଦ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବିଜୁଳି, ରାସ୍ତା, ଗଛ ପଡିବା ସ୍ଥଳେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁନଃଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ବାତ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ତତକ୍ଷଣାତ୍ ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ।
ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି । ୬୦ଟି ଓଡ୍ରାଫ୍, ୧୭ଟି NDRF ଓ 225ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ପ୍ରଭାବିତ ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ୫ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୮ ଓ ୨୯ ତାରିଖ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ବାକି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟାର ସଫଳ ମୁକାବିଲା କରାଯାଇଛି । ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି । ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆମ ଜିରୋ କାଜୁଆଲ୍ଟି ହାସଲ କରିବୁ । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।
The Depression over Eastcentral and adjoining Southeast Bay of Bengal moved southeastwards with speed of 5 kmph during past 6 hours, and lay centered at 0530 hours IST of today, the 25th October, 2026 over the same region, near Latitude 15.3°N and Longitude 91.2°E, about 440 km north-northwest of Sri Vijaya Puram (Andaman Islands), 880 km east-southeast of Vishakhapatnam (Andhra Pradesh), 980 km east-southeast of Kakinada (Andhra Pradesh), 1080 km east of Machilipatnam (Andhra Pradesh) and 1150 km east of Bapatla (Andhra Pradesh). It is very likely to move nearly southwards, intensify into a Deep Depression and then gradually recurve west-northwestwards over the Eastcentral & adjoining Southeast Bay of Bengal today 25th October. Continuing to move west-northwestwards, it is very likely to intensify further into a cyclonic storm over the Eastcentral & adjoining Westcentral Bay of Bengal by 26th October morning, and into a severe cyclonic storm over westcentral Bay of Bengal around morning of 27th October, 2026. Thereafter, it is very likely to move northwestwards, intensify further into a very severe cyclonic storm and reach Westcentral Bay of Bengal near Andhra Pradesh coast around morning of 28th October, 2026. It is very likely to cross Andhra Pradesh & Yanam coasts between Bapatla and Visakhapatnam as a very severe cyclonic storm with the maximum sustained wind speed of 115-125 kmph gusting to 140 kmph by forenoon of 28th October, 2026.— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 25, 2026
ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା...
- ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ରେ ବାତ୍ୟା
- ୨୭ରେ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା
- ୨୮ରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା
- ୧୧୫ରୁ ୧୨୫ କିଲୋମିଟର ରହିପାରେ ପବନର ବେଗ
- ୧୪୦ କିଲୋମିଟର ବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ
- ୨୯ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ବାରଣ
- ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାରେ 28, 29 ତାରିଖ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଛୁଟି
- ୬୦ଟି ଓଡ୍ରାଫ୍, ୧୭ଟି NDRF ଓ 225ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ଆସନ୍ତା ୨୭ ରୁ ୩୦ ଯାଏ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା-
ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବପାତଟି ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସକ୍ରିୟ ରହିଛି । ଯାହା ଆଜି ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ । ପରବର୍ତୀ ସମୟରେ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବା ସହ ୨୬ ଅକ୍ଟୋବର ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଏହା ଏକ 'ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଝଡ଼' ବା ବାତ୍ୟା ର ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ୨୭ ତାରିଖରେ ଏହା ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ। ଓ ପରେ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବା ସହ ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ପରିଣତ ହେବ । ୨୮ ତାରିଖ ସକାଳ ସମୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ନିକଟସ୍ଥ ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । 28 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଏକ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ଭାବେ ବାପଟଲା ଏବଂ ବିଶାଖାପାଟଣା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ୟାନାମ ଉପକୂଳ ଦଦେଇ ଗତି କରିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ବାତ୍ୟା ଟି ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ଏହାର ବେଗ ୧୧୫ ରୁ ୧୨୫ ସର୍ବାଧିକ ୧୪୦ କିମି ପବନ ରହିବ । ପ୍ରଭାବରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ୨୭ ରୁ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ ରୁ ୨୯ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳ ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ୨୬ ରେ କାଁଭାଁ ବର୍ଷା ହେବା ସହ ୨୭ସୁନ୍ଦରଗଡରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ଏହି ସମୟରେ ୪୦ ରୁ ୫୦ ସର୍ବାଧିକ ୬୦ କିମି ଝଡି ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର ଦେଓଗଡ, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଝାରସୁଗୁଡା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ଓ୍ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ । ଏହି ସମୟରେ ୩୦ ରୁ ୪୦ ସର୍ବାଧିକ ୫୦ କିମି ଝଡି ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ୨୮ ରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ରାୟଗଡା କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରିକୁ ଭୀଷଣ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ରେଡ ଆଲର୍ଟ ଥିବା ବେଳେ ୫୦ ରୁ ୬୦ ସର୍ବାଧିକ ୭୦ କିମି ଝଡି ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ସେହିପରି ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି , କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ, ବରଗଡ଼, ନୂଆପଡା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏହି ୯ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହି ସମୟରେ ୪୦ ରୁ ୫୦ ସର୍ବାଧିକ ୬୦ କିମି ଝଡି ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ ୧୬ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ। ଏହାସହ ଏହି ସମୟରେ ୩୦ ରୁ ୪୦ ସର୍ବାଧିକ ୫୦ କିମି ଝଡି ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ୩୦ ତାରିଖରେରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଓ୍ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ ।
ସେପଟେ ଓଡିଶା ଉପକୂଳରେ ୪୦ ରୁ ୫୦ ସର୍ବାଧିକ ୬୦ କିମି ପବନ ବହିବା ସହ ମେଘୁଆ ପାଗ ହୋଉଥିବା ବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହୁଛି ।ଏହାସହ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ୧୧୦ ରୁ ୧୪୦ କିମି ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଠାରୁ ୨୯ ତାରିଖ ଯାଏ ମସ୍ଥ୍ୟଜୀବି ଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର