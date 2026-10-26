Cyclone Arnab : ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ରୂପ ନେଲା ଗଭୀର ଅବପାତ, ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ ୧୫ କିଲୋମିଟର
ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ ଏହା ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଇ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବାପଟଲା ଓ ବିଶାଖାପାଟଣା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁ୍ଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ(IMD) ସୂଚନା ଦେଇଛି ।
Published : October 26, 2026 at 8:10 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ରୂପ ନେଇଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଦାନା ବାନ୍ଧିଥିବା ଗଭୀର ଅବପାତ । ଆସନ୍ତାକାଲି (ଅକ୍ଟୋବର 27)ଭୀଷଣ ବାତ୍ଯା ରୂପ ନେଇ ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡକୁ ମୁହାଁଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ ଏହା ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଇ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବାପଟଲା ଓ ବିଶାଖାପାଟଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମୟରେ ପବନର ସର୍ବାଧିକ ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୧୧୫ରୁ ୧୨୫ କିଲୋମିଟର ରହିପାରେ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ।
ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି ଗଭୀର ଅବପାତ:
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ଏହାକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଥିବା ଗଭୀର ଅବପାତ (Deep Depression) ଗତ ୬ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୧୫ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଥିଲା । ଗତକାଲି ରାତି ୧୧:୩୦ ସମୟରେ ଏହା ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ, ୧୫.୩° ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ ଏବଂ ୮୯.୭° ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମା ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଥିଲା ।
କେଉଁଠି ଥିଲା ଗଭୀର ଅବପାତ ସ୍ଥଳ ?
ଏହା ଶ୍ରୀବିଜୟ ପୁରମ୍ (ଆଣ୍ଡାମାନ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ) ଠାରୁ ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ପ୍ରାୟ ୫୨୦ କିମି, ବିଶାଖାପାଟଣା (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ) ଠାରୁ ପୂର୍ବ-ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ଦିଗରେ ୭୩୦ କିମି, କାକିନାଡ଼ା (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ) ଠାରୁ ପୂର୍ବ-ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ଦିଗରେ ୮୨୦ କିମି, ମଛଲିପାଟଣମ୍ (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ) ଠାରୁ ପୂର୍ବ-ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ଦିଗରେ ୯୨୦ କିମି ଏବଂ ବାପଟଲା (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ) ଠାରୁ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ୯୯୦ କିମି ଦୂରରେ ରହିଛି ।
The #Deep #Depression over Eastcentral and adjoining Southeast #Bay of #Bengal moved west-northwestwards with speed of 15 kmph during past 6 hours and lay centered at 2330 hours IST of yesterday, the 25th October, 2026 over the same region, near Latitude 15.3°N and Longitude 89.7°E, about 520 km north-northwest of Sri Vijaya Puram (#Andaman Islands), 730 km east-southeast of #Vishakhapatnam (#Andhra_Pradesh), 820 km east-southeast of #Kakinada (Andhra Pradesh), 920 km east-Southeast of #Machilipatnam (Andhra Pradesh) and 990 km east of #Bapatla (Andhra Pradesh). It is very likely to move nearly westwards, and intensify further into a cyclonic storm over Eastcentral & adjoining Southeast Bay of #Bengal by 26th October early morning. Then it is very likely to move west-northwestwards and intensify into a #severe #cyclonic #storm over westcentral Bay of Bengal by 27th #October, morning. Thereafter, it is very likely to move northwestwards, intensify further into a very severe cyclonic storm and reach Westcentral #Bay_of_Bengal near Andhra Pradesh coast around morning of 28th October, 2026. It is very likely to cross Andhra Pradesh & Yanam coasts between Bapatla and Visakhapatnam as a #very #severe #cyclonic #storm with the maximum sustained wind speed of 115-125 kmph gusting to 140 kmph by forenoon of 28th October, 2026.— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 25, 2026
ଅକ୍ଟୋବର 27ରେ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା:
ଏହା ପ୍ରାୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆଜି (୨୬ ଅକ୍ଟୋବର) ଭୋର ସୁଦ୍ଧା ପୂର୍ବ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଥା ଏହାକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଏକ 'ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଝଡ଼' ବା ବାତ୍ୟା (cyclonic storm) ରୂପ ନେଲା ପରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ପରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଝଡ଼ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ । ଆସନ୍ତାକାଲି (୨୭ ଅକ୍ଟୋବର) ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଏକ 'ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଝଡ଼' (severe cyclonic storm) ରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଏହା ପରେ, ଏହା ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଏକ 'ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା' (Very Severe Cyclonic Storm) ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଅକ୍ଟୋବର ୨୮ ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା, ଏହା ଏକ 'ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା' ରୂପ ନେଇ ବାପଟଲା ଏବଂ ବିଶାଖାପାଟଣା ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ୟାନାମ୍ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହି ସମୟରେ ପବନର ସର୍ବାଧିକ ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୧୧୫-୧୨୫ କିଲୋମିଟର ରହିପାରେ, ସର୍ବାଧିକ ଝଡ଼ ପବନ ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୧୪୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି ।
ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ/ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାଓ୍ୱାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ:
ଆସନ୍ନ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 8 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି । ସେମାନେ 27 ରୁ 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ରହିବେ ।
- କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ଦେଓ - କୋରାପୁଟ
- ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା - ରାୟଗଡା
- ରବି ନାୟକ - କନ୍ଧମାଳ
- ବିଭୂତି ଜେନା - ଗଞ୍ଜାମ
- କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର - ନବରଙ୍ଗପୁର
- ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ - ମାଲକାନଗିରି
- ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ - କଳାହାଣ୍ଡି
- ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ - ଗଜପତି
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟାଜନିତ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଓଡ୍ରାଫ୍, ଏନଡିଆରଏଫ୍ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି । ଏପଟେ ରିଲିଫ୍ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 5 IASଙ୍କୁ 5ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ନ ଛାଡିବାକୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ।
୫ ଜଣ IAS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ୫ ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱ:
ନିଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ରିଲିଫ୍ ବଣ୍ଟନ, ପୁନର୍ବାସ ଏବଂ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖରେ ସହଯୋଗ କରିବେ । ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ,
- କେ. ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ - ରାୟଗଡ଼ା
- ଡ. ପୋମା ଟୁଡୁ - କୋରାପୁଟ
- ବିଜୟ କୁମାର ଦାଶ - ଗଜପତି
- ୟେଦୁଲା ବିଜୟ - ମାଲକାନଗିରି
- ଡ. ମହେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଇଁ - ନବରଙ୍ଗପୁର
ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିଜ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ଏବଂ ରିଲିଫ୍ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସମନ୍ୱୟ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ବାତ୍ୟା ଓ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବକୁ ଆକଳନ କରି ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମୋଟ ୨୪ଟି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ୬ଟି ଏନଡିଆରଏଫ୍ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଟିମ୍ଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଧାର, ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ଜଳବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜରୁରୀକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା କରିବେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର