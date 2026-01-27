ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ, ସହର ମୁହାଁ ହଜାର ହଜାର ବାଦୁଡ଼ି, ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ ଭୟ !
ବାଦୁଡ଼ିଙ୍କ ଜନବସତି ମୁହାଁକୁ ନେଇ ଲୋୟର ସୁକତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 568 ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍ । ନିପା ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ଉପରେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ।
BALANGIR BATS ବଲାଙ୍ଗୀର: ଜଳବାୟୁରେ ଅହେତୁକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି । ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା ହେବାକୁ ବସିଛି । ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ମଣିଷ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଗଛ କାଟି ଚାଲିଛି । ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି । ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ । ଯାହାର ବଡ଼ ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ । ଗତ କିଛି ମାସ ହେଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରରେ ହଜାର ହଜାର ବାଦୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛନ୍ତି । ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଗୁଡିକରେ ବାଦୁଡ଼ି ବସା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ସହରବାସୀ । କାହିଁକି ଜନବସତି ମୁହାଁ ବାଦୁଡ଼ି ? ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ କି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟଗତ ପ୍ରଭାବ ? କଣ କହୁଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍ ଏବଂ ଡାକ୍ତର ? ଏହାକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ ।
କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାଦୁଡି ?
ସାଧାରଣତଃ ଛୋଟ ବାଦୁଡ଼ି 'ଚେମିନି' ବା 'ଗିଦଳି' ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି । ବେଳେ ବେଳେ କିଛି ବଡ଼ ବାଦୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି । କିନ୍ତୁ କିଛି ମାସ ହେଲା ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ସଞ୍ଜ ନଇଁଲେ ବାଦୁଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆକାଶ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ବ ଓ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବା ନେଇ ଲୋକେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ।
ନିପା ଭାଇରସ୍ ଭୟ !
ଲୋୟର ସୁକତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗଛ କଟା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠି ରହୁଥିବା ବାଦୁଡ଼ି ଏବେ ସହର ମୁହାଁ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ବାସିନ୍ଦା ଅମ୍ବରିସ ମିଶ୍ର । ବାଦୁଡ଼ିଙ୍କଠାରୁ ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଥିବା ସେ ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ କହିବା କଥା " ନିକଟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ କେରଳରେ ନିପା ଭାଇରସରେ କିଛି ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆମେ ଭୟ କରୁଛୁ ଯେ, ଏଠି ସେ ସ୍ଥିତି ନ ହେଉ । ତେଣୁ ଏଦିଗରେ ପ୍ରଶାସନ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବା ଜରୁରୀ ।"
ଲୋୟର ସୁକତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ: ପରିବେଶବିତ୍
ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଲୋୟର ସୁକତେଲ ବୃହତ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଲ୍ପ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି । ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 568 ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, 3,00,000ରୁ ଅଧିକ ଗଛ କଟା ଯାଇଛି । ୨୯ଟି ଗାଁ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ବଣ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଆବାସ ହରାଇଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବାଦୁଡ଼ି । ସେହପରି ମାଙ୍କଡ଼ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ବେଷଣରେ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ।
ଲୋୟର ସୁକତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିରୋଧ କରି ଆସୁଥିବା ସତ୍ୟ ବଞ୍ଛୋର କହିଛନ୍ତି," ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟର ସିଧା ସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପୂରା ଜୀବଜଗତ ଉପରେ ପଡିଛି । ସୁକତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଗଛ କଟାଯିବା ପରେ କେବଳ ବାଦୁଡି ନୁହନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ବନ୍ୟାପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ସହର ମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି ।"
ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାଦୁଡି ଦେଖା ଯାଆନ୍ତି ?
ଭାରତରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି 100ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଜାତି ବାଦୁଡି । ଓଡିଶାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ପ୍ରକାର ବାଦୁଡି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 'ଫକ୍ସଟେଲ୍' ଫଳ ଖିଆ ବାଦୁଡ଼ି ଅନ୍ୟତମ । ସେହିପରି କିଛି ଛୋଟ ଆକାରର ବାଦୁଡି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଖାାଆନ୍ତି । ବାଦୁଡି ରାତିରେ ଫୁଟୁ ଥିବା ଫୁଲ ପରାଗଣରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ହେଲେ ଆଧୁନିକୀକରଣ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ପାଲଟିଛି । ବାଦୁଡ଼ି ମାଂସ ଖାଇଲେ କିଛି ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ଅନ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିବା ବେଳେ, ଏବେ ଅତ୍ୟଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାଦୁଡ଼ି ଦେଖି ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ବାଦୁଡ଼ିରୁ ମଣିଷଙ୍କୁ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ନେଇ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ । ବଲାଙ୍ଗୀର ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଜଳ ଧର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, " ବାଦୁଡ଼ି ସିଧାସଳଖ ମଣିଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ରୋଗ ସିଧାସଳଖ ମଣିଷ ପାଖକୁ ଆସେ ନାହିଁ । କେବଳ ସଂକ୍ରମିତ ବାଦୁଡି ଖାଇଥିବା ଫଳ ମଣିଷ ଖାଇଲେ, ସେଥିରୁ ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ । " ବଲାଙ୍ଗୀର କିମ୍ବା ଆଖ ପାଖ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି କୌଣସି ସଂକ୍ରମଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ସହ, ଲୋକେ ଅପପ୍ରଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପରିବେଶବିତ୍ କାହ୍ନା ଶତପଥୀ କୁହନ୍ତି, "ପ୍ରକୃତରେ ବାଦୁଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ବଢି ନାହିଁ ବରଂ କମିଛି । ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାରେ ଏବେ ମାତ୍ର ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତ ବାଦୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଇଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା । ଏବେ ବିକାଶ ନାଁରେ ବ୍ୟାପକ ଗଛ କଟା ଯାଉ ଥିବା ବେଳେ, ବାଦୁଡି ସେମାନଙ୍କ ଆବାସ ହରାଇ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି । " ତାଙ୍କ କହିାବ କଥା, " ବାଦୁଡ଼ିଠାରୁ ମଣିଷ ପ୍ରତି କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ । ସେମାନେ ଆମ ଜୀବ ଜଗତର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ । ସେମାନେ ନ ରହିଲେ ଆମ ଜୀବଜଗତ ଅସୁନ୍ତୁଳିତ ହେବ । ତେଣୁ ଅପପ୍ରଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ଆମକୁ ଏହି ଜାତିର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।"
