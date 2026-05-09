ନବୀନ ନିବାସ ସାମ୍ନାରେ ହଟିବ ବ୍ୟାରିକେଡ୍, ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ପରେ ତତ୍ପର ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ
ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ପରେ, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି । କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ DCPଙ୍କଠାରୁ ମତାମତ ଲୋଡାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : May 9, 2026 at 10:51 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ନବୀନ ନିବାସ । ନବୀନ ନିବାସ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଜବର ଦଖଲ କରାଯାଇ ତା ଉପରେ ବେନିୟମ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତିକରି କରି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟରେ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ରାୟ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗୃହ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ଏ ଘଟଣା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କିଭଳି ରହିଛି ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ତାପରେ ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ନିବାସ ସମ୍ମୁଖରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ଏବଂ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଭଙ୍ଗା ହେଉଛି ତାକୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ।
ଦୀର୍ଘ ୨୪ ବର୍ଷ ଧରି ସରକାରରେ ଥିବା ବିଜେଡି ସରକାର ଏବେ ବିରୋଧୀ ଭୂମିକାରେ ବସିଛନ୍ତି । ନବୀନଙ୍କ ଉପରେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ନା ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ତାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ନବୀନ ନିବାସ ସମ୍ମୁଖରେ ସରକାରୀ ଜମି ଅବରୋଧ କରି ନିଜ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା । ବଢୁଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଗାଡି ଘୋଡା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି ତେଣୁ ଅବରୋଧ ହଟାଇବା ଏକ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ।
ସୂଚନା ଥାଉ କି ପିଟିସନକାରୀ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ନବୀନ ନିବାସ ସମ୍ମୁଖରେ ସରକାରୀ ଜମି ଅବରୋଧ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପୁରୁଣା ବିମାନବନ୍ଦର ରୋଡ୍ରେ ନବୀନ ନିବାସ ସମ୍ମୁଖରେ ସରକାରୀ ଜମିରେ ଜବରଦଖଲ କରି ଲୁହା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଇ ସାର୍ବଜନୀନ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି । ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ନବୀନ ଜୁନ୍ ୨୦୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୪ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ।
ହାଇକୋର୍ଟରେ ରିଟ ପିଟିସନ ପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛନ୍ତି । ହାଇକୋର୍ଟ ସାଧାରଣ ରାସ୍ତା ଜବରଦଖଲ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନରେ "ବିଳମ୍ବ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ଚିନ୍ତା" ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି । ସଂଯୁକ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର ।
ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ମିଳିତ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ, BMC, BDA, ରାଜସ୍ୱ, କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଅଧିକାରୀମାନେ ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ । ନବୀନ ନିବାସ ସମ୍ମୁଖରେ ଲୁହା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଜୋନ୍ ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତା ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ ଜମିର କିଛି ଅଂଶ ମିଳିଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର