୫ ଜିଲ୍ଲାର ୭୭୫ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଛାଡିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ, ଅଯୋଧ୍ୟା ଓ ବାରାଣସୀ ବୁଲିବେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ
ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ 'ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଜନା' ଅଧୀନରେ ୫ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୭୭୫ ବରିଷ୍ଠ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଓ ୨୫ ଜଣ ଏସ୍କର୍ଟ ଅଯୋଧ୍ୟା ଓ ବାରାଣସୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି, ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : September 11, 2026 at 6:10 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ୭୭୫ ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଓ ବାରାଣସୀ ଅଭିମୁଖେ ଗଡ଼ିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ । ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ 'ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଜନା' ଅଧୀନରେ ଗଞ୍ଜାମ ସମେତ ୫ଟି ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଓ ୨୫ ଜଣ ଏସ୍କର୍ଟ ଅଯୋଧ୍ୟା ଓ ବାରାଣସୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଏହି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଟ୍ରେନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ଅବସରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀସମ୍ପଦ ବିକାଶ, ଅଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଯୋଗ ଦେଇ ଅଯୋଧ୍ୟା ଓ ବାରାଣସୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ୫ ଜିଲ୍ଲାର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇବା ସହ ପତକା ଦେଖାଇ ଟ୍ରେନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ୪୬ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିସାରିଲେଣି ।
ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ଧାଡ଼ିର ଶେଷରେ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଲ୍ୟାଣକୁ ସରକାର ସର୍ବଦା ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ, ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରୁଛି । ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ଏହାର ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଉଦାହରଣ ।"
ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ବାରାଣସୀର ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଘାଟ, ବିଭିନ୍ନ ଶୈବ ପୀଠ, ଗଙ୍ଗା ଆରତି ଓ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବେ । ଏହାସହ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବେ । ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଓ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ଏସ୍କର୍ଟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି.କୀର୍ତ୍ତି ଭାସନ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତୀର୍ଥର ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହ ମନ ଓ ଶରୀରକୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ:
- ଗଜପତି: ୭୨ ଜଣ
- ନୟାଗଡ଼: ୧୧୯ ଜଣ
- କନ୍ଧମାଳ: ୯୧ ଜଣ
- ବୌଦ୍ଧ: ୫୫ ଜଣ
- ଗଞ୍ଜାମ: ୪୩୮ ଜଣ
ତେବେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଷ୍ଟେସନରେ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ରହଣି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଓ ଭୋଜନ ଭଳି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିଲା । ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଯାଉଥିବା ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଯାଉଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି । ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ।"
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥି ରୂପେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ କେ. ଅନିଲ କୁମାର, ଛତ୍ରପୁର ବିଧାୟକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଓ ଚିକିଟି ବିଧାୟକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦ୍ୟାନ ସାମନ୍ତରା ଯୋଗ ଦେଇ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସହିତ ୫ ରାତି ଓ ୬ ଦିନର ଯାତ୍ରା ସୁଖମୟ ଓ ଆନନ୍ଦମୟ ହେଉ ବୋଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ କାମନା କରିଛନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରୁନଥିଲେ, ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ....
ମହାକାଳେଶ୍ଵର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଗଡ଼ିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର