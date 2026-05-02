ରାଜ୍ୟରେ ଯୁଗ୍ମ ଟପ୍ପର ହେଲେ ବାରିପଦାର ପାର୍ଥସାରଥୀ: ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡରେ ଟପ୍ପର ହେଲେ ପ୍ରାଚୀ ମିଶ୍ର

ବାରିପଦା ପୌରପାଳିକା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୁଳସୀଚୌରା ସ୍ଥିତ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିର ଛାତ୍ର ପାର୍ଥସାରଥୀ ମହାନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଟପ୍ପର ହେବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୟ ପରିଡ଼ା।

Baripada's Parthasarathy becomes joint topper in the state
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 2, 2026 at 11:30 PM IST

STATE TOPPER PARTHASARATHY ରାଇରଙ୍ଗପୁର(ମୟୂରଭଞ୍ଜ) : ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦା ପୌରପାଳିକା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୁଳସୀଚୌରା ସ୍ଥିତ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିର ଛାତ୍ର ପାର୍ଥସାରଥୀ ମହାନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଟପ୍ପର ହେବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । ମୋଟ ୬୦୦ ନମ୍ବରରୁ ୫୮୮ ନମ୍ବର ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ପାର୍ଥସାରଥୀ ।

ବାରିପଦା ପୋୖରପାଳିକା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଧୁବନ ଅଞ୍ଚଳର ନିବାସୀ ପିତା ଗଣେଶ ମହାନ୍ତ ଓ ମାତା ସାବିତ୍ରୀ ମହାନ୍ତଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି ପାର୍ଥସାରଥୀ । ପାଠ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବେଶ ଆଗ୍ରହ ଥିବା ବେଳେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାପାଇଁ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ । ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ୫/୬ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ସେ ପାଇବା ସହ ରାଜ୍ୟ ଟପ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି । ପରୀକ୍ଷାରେ ସଂସ୍କୃତ ଓ ଗଣିତରେ ୧୦୦ରୁ ଶହେ ନମ୍ବର ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ପାଇପ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ (ପ୍ଲମ୍ବର) ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମା' ଜଣେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ସହାୟିକା । ବହୁ କଷ୍ଟରେ ବାପା-ମା ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି । ଆଉ ଆଜି ପୁଅର ସଫଳତାରେ ସେମାନେ ବେଶ୍ ଖୁସି ।

ପାର୍ଥସାରଥୀ ମଧ୍ୟ ବାପା-ମା'ଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ, ନିଜେ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ୯୮ ପ୍ରତିଶତ ମାର୍କ ହାସଲ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ଯୁଗ୍ମ ଚପ୍ପର ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି । ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ମନ ଏକାଗ୍ର କରି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ସେ ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ପିତା, ମାତା, ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସେହିପରି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସରସ୍ଵତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରାଚୀ ମିଶ୍ର ଚଳିତ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ସମଗ୍ର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡରେ ଟପ୍ପର ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି । ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସରସ୍ଵତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରାଚୀ ମିଶ୍ର 562 ନମ୍ବର ରଖି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡରେ ଟପ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୌରପାଳିକା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିକାଶ ନଗର ନିବାସୀ ପ୍ରେମ କୁମାର ମିଶ୍ର ଓ ରୂପାଲି ମିଶ୍ରଙ୍କ କନ୍ୟା ଅଟନ୍ତି । ପାଠ ପଢା ପ୍ରତି ପ୍ରାଚୀଙ୍କ ବେଶ୍ ରୁଚି ରହିଥିବା ବେଳେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ୧୦ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ । ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଡାକ୍ତର ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ସେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେବା ସହିତ ପିତାମାତା ଓ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏପରିକି ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତ 546, ପ୍ରଜୟା ନନ୍ଦ ମିଶ୍ର 541, ଜିଜ୍ଞାସା ରାଉତ 540 ନମ୍ବର ରଖି ସରସ୍ଵତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ କେଦାରନାଥ ବାରିକଙ୍କ ସମେତ ପରିଚାଳନା ସମିତିର ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟା, ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଓ ଅଭିଭାବକ ମହଲରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି । ସରସ୍ଵତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ ୧୧୭ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ A1- 04 ଜଣ, A2- 19 ଜଣ, B1- 25 ଜଣ, B2- 29 ଜଣ, C- 28 ଜଣ, D- 12 ଜଣ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି । ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସରସ୍ଵତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ରାଇରଙ୍ଗପୁରକୁ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ସଫଳତା ହାସଲ ହୋଇଛି ।

ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍, ରାଇରଙ୍ଗପୁର

