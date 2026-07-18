ବାରିପଦାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରିବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଟାଣିଲେ ମହିଳା
ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାରିପଦା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରିବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା । ଲକ୍ଷଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ, ଏହି ପୀଠରେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୟ ପରିଡ଼ା
Published : July 18, 2026 at 7:38 AM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର (ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାରିପଦାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରିବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ପୀଠରେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଥାଏ । ରଥଯାତ୍ରାରେ ଏହି ପୀଠର ଏକ ଅନନ୍ୟ ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି । ଏଠାରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦେବଦଳନ ରଥକୁ ମହିଳାମାନେ ଟାଣିଥାଆନ୍ତି । ଯାହା ଆଉ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନାହିଁ । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ପରମ୍ପରା ଉଦ୍ଜୀବିତ ହୋଇ ରହିଛି । ମାତୃଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ନିଅନ୍ତା, ମା' ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ଜନନୀ । ସେଥିପାଇଁ ବାରିପଦାରେ ସମଗ୍ର ନାରୀଶକ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ କେବଳ ମହିଳାମାନେ ଟାଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି ।
ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ, ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ଦିନ ୩ଟା ସମୟରେ ରଥଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ଟଣାଯାଇ ମାଉସୀ ମା' ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ପରେ ମା' ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥକୁ ମହିଳାମାନେ ଟାଣିଥିବା ବେଳେ ଅଧା ବାଟରେ ଟାଉନ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଅଟିକି ରହିଥିଲା । ସେହିପରି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଟକି ଥିବା ବେଳେ ଆଜି (ଶନିବାର) ରଥଟଣା ଯିବ । ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା । ରଥଟଣା ସମୟରେ ବର୍ଷା ପାଗରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରଥ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ ।
ଝାଞ୍ଜ, କୀର୍ତ୍ତନ, ହୁଳହୁଳି, ହରିବୋଲ ଓ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ... ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ... ଧ୍ବନି ରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା ଦ୍ବିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର । ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ତିନି ଠାକୁର ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ତଳେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି । ରଥଯାତ୍ରା କିଭଳି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ସେନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରଥ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଥିବା ବେଳେ, ଆଜି ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନରେ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ରଥଟଣା କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସହ ମାଉସୀ ମା' ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ପହଞ୍ଚିବେ ।
ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାର ଗୋଟେ ଦିନପରେ ବାରିପଦାରେ ଦୁଇ ଦିନିଆ ରଥଟଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରିବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ପୀଠରେ କେବଳ ପହଣ୍ଡିରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ରଥାରୂଢ ହେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ।
୧୯୭୫ ମସିହାରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବାରିପଦା ଠାରେ ମା' ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ ରଥକୁ ମହିଳାମାନେ ଟାଣିବା ପରମ୍ପରା ମୂଳଦୁଆ ପଡିଥିଲା । ସେବେଠାରୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଏହି ପରମ୍ପରା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଏହାକୁ ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ବୋଲି କହିବା ସହ ନାରୀ ସମ୍ମାନକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ।
ମହାରାଣୀ ରଶ୍ମୀ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଞ୍ଜଦେଓ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ, ବାରିପଦା ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥକୁ ମହିଳାମାନେ ଟାଣନ୍ତି । ୧୯୭୫ରୁ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ନାରୀଶକ୍ତିର ଉଦାହରଣ । ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଭକ୍ତି ଆଗରେ ହାର ମାନିଲା ମିସାଇଲ ଭୟ; ବାହାରିନରେ ଧୂମଧାମରେ ପାଳିତ ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ