ETV Bharat / state

ବାରିପଦାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରିବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଟାଣିଲେ ମହିଳା

ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାରିପଦା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରିବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା । ଲକ୍ଷଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ, ଏହି ପୀଠରେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୟ ପରିଡ଼ା

Baripada Shri Shri Hari Baladev Jew Rath yatra women pull devi Subhadra chariot
ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାରିପଦାରେ ରଥଯାତ୍ରା (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 18, 2026 at 7:38 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ରାଇରଙ୍ଗପୁର (ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାରିପଦାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରିବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ପୀଠରେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଥାଏ । ରଥଯାତ୍ରାରେ ଏହି ପୀଠର ଏକ ଅନନ୍ୟ ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି । ଏଠାରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦେବଦଳନ ରଥକୁ ମହିଳାମାନେ ଟାଣିଥାଆନ୍ତି । ଯାହା ଆଉ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନାହିଁ । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ପରମ୍ପରା ଉଦ୍‌ଜୀବିତ ହୋଇ ରହିଛି । ମାତୃଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ନିଅନ୍ତା, ମା' ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ଜନନୀ । ସେଥିପାଇଁ ବାରିପଦାରେ ସମଗ୍ର ନାରୀଶକ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ କେବଳ ମହିଳାମାନେ ଟାଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି ।

ବାରିପଦାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରିବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା (ETV Bharat)

ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ, ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ଦିନ ୩ଟା ସମୟରେ ରଥଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ଟଣାଯାଇ ମାଉସୀ ମା' ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ପରେ ମା' ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥକୁ ମହିଳାମାନେ ଟାଣିଥିବା ବେଳେ ଅଧା ବାଟରେ ଟାଉନ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଅଟିକି ରହିଥିଲା । ସେହିପରି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଟକି ଥିବା ବେଳେ ଆଜି (ଶନିବାର) ରଥଟଣା ଯିବ । ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା । ରଥଟଣା ସମୟରେ ବର୍ଷା ପାଗରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରଥ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ ।

baripada Shri Shri Hari Baladev Jew rath yatra
ବାରିପଦାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରିବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା (ETV Bharat)

ଝାଞ୍ଜ, କୀର୍ତ୍ତନ, ହୁଳହୁଳି, ହରିବୋଲ ଓ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ... ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ... ଧ୍ବନି ରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା ଦ୍ବିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର । ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ତିନି ଠାକୁର ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ତଳେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି । ରଥଯାତ୍ରା କିଭଳି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ସେନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରଥ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଥିବା ବେଳେ, ଆଜି ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନରେ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ରଥଟଣା କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସହ ମାଉସୀ ମା' ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ପହଞ୍ଚିବେ ।

Rath Yatra
ରଥଯାତ୍ରା (ETV Bharat)

ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାର ଗୋଟେ ଦିନପରେ ବାରିପଦାରେ ଦୁଇ ଦିନିଆ ରଥଟଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରିବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ପୀଠରେ କେବଳ ପହଣ୍ଡିରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ରଥାରୂଢ ହେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ।

୧୯୭୫ ମସିହାରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବାରିପଦା ଠାରେ ମା' ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ ରଥକୁ ମହିଳାମାନେ ଟାଣିବା ପରମ୍ପରା ମୂଳଦୁଆ ପଡିଥିଲା । ସେବେଠାରୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଏହି ପରମ୍ପରା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଏହାକୁ ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ବୋଲି କହିବା ସହ ନାରୀ ସମ୍ମାନକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ।

baripada Shri Shri Hari Baladev Jew rath yatra
ବାରିପଦାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରିବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା (ETV Bharat)

ମହାରାଣୀ ରଶ୍ମୀ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଞ୍ଜଦେଓ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ, ବାରିପଦା ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥକୁ ମହିଳାମାନେ ଟାଣନ୍ତି । ୧୯୭୫ରୁ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ନାରୀଶକ୍ତିର ଉଦାହରଣ । ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉଛି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଭକ୍ତି ଆଗରେ ହାର ମାନିଲା ମିସାଇଲ ଭୟ; ବାହାରିନରେ ଧୂମଧାମରେ ପାଳିତ ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା

ଶରଧାବାଲିରେ ଲାଗିଲା ତିନି ରଥ, କାଲି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ବିଜେ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ

TAGGED:

SHRI SHRI HARI BALADEV JEW TEMPLE
SHRI HARI BALADEV JEW RATH YATRA
BARIPADA RATH YATRA
ବାରିପଦା ରଥଯାତ୍ରା
RATH YATRA 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.