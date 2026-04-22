ବାରିପଦାରୁ ନିଖୋଜ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବାଲେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଉଦ୍ଧାର, ଜନଗଣନା କାମ ପାଇଁ ଚାପରେ ଥିଲେ
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ନିଖୋଜ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚାରି ଦିନ ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପରିଡ଼ା
Published : April 22, 2026 at 8:53 AM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର(ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଇ ନିଖୋଜ ଥିବା ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଢେଙ୍କିନେଞ୍ଜିଆ ସରକାରୀ ୟୁପି ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ସାହୁଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି । ସେ ଢେଙ୍କିନେଞ୍ଜିଆ ସ୍କୁଲରେ ଗତ ୮ ବର୍ଷ ହେଲା ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀଙ୍କ ଘର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣାସ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।
ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ:
ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ଏସଡିପିଓ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟର ଦାୟିତ୍ଵ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ସେ କିପରି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ତାହା ବୁଝି ପାରିନଥିଲେ । ଏନେଇ ସେ ଚାପରେ ଥିଲେ । ୧୮ ତାରିଖ ଦିନ ୧୧.୩୦ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବାରିପଦାରେ ଥିଲେ । ପରେ ଏକ ଅଟୋ ଯୋଗେ ବାରିପଦା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇ ସେଠାରୁ ଟ୍ରେନ ଯୋଗେ ବାଲେଶ୍ଵର ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ । ବାଲେଶ୍ଵର ରେଳଷ୍ଟେସନର ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରତୀକ୍ଷାଳୟ ହଲ୍ରେ ୧୮ ତାରିଖରୁ ୨୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲେ ।
୧୯ ତାରିଖରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜଣକ ରହୁଥିବା ଭଡ଼ା ଘର ମାଲିକଙ୍କ ଠାରୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା ପୋଲିସ । ବାରିପଦା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ବାଲେଶ୍ଵର ଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା । ବାଲେଶ୍ବର ରେଳଷ୍ଟେସନର ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ।"
ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଇ ନିଖୋଜ ଥିଲେ:
ଗତ ୧୬ ତାରିଖରୁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ । ୧୮ ଏପ୍ରିଲ (ଶନିବାର) ସକାଳ ୭ଟା ସମୟରେ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେହି ଦିନ ୯ଟା ବେଳକୁ ଟିମ୍ ଲିଡରଙ୍କୁ ବାରିପଦାକୁ ଔଷଧ କିଣିବାକୁ କହି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ । ଏହାପର ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଖୋଜ ଖବର ନଥିଲା ଓ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ବିଚଅଫ୍ ଥିଲା । ନିଖୋଜ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜଣକ ନିଜ ମା’ଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଓ ସାନ ଭାଇକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା ।
ନିଖୋଜ ହେବା ପରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜଣକ ରହୁଥିବା ଭଡ଼ା ଘର ମାଲିକ, ବାରିପଦା ସଦର ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା । ବାରିପଦା ସଦର ପୋଲିସ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାଙ୍କ ଭଡ଼ା ଘର, ସ୍କୁଲ ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗାଁ ସହ ବାରିପଦା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇ ଖୋଜାଖୋଦି ଜାରି ରଖିଥିଲା । ଏଥି ସହିତ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା ।
ବାଲେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଉଦ୍ଧାର:
ସେପଟେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଟ୍ରାକ କରିବା ସହ କଲ୍ ବିବରଣୀ ଆଧାରରେ ଯାଞ୍ଚ ଜାରି ରଖିଥିଲା ପୋଲିସ । ୩ ଦିନ ଧରି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ ପୋଲିସ ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ଦେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ପାଇ ପାରିନଥିଲେ । ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରେ ବୁଲୁ ଥିବାର କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା । ପୋଲିସ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବାରିପଦା ସଦର ଥାନାକୁ ଆଣି ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ