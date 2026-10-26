ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଶିଶୁ ! ନିଖୋଜ ଶିଶୁକନ୍ୟା 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଉଦ୍ଧାର, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ, ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି
ସୋମବାର ସକାଳେ ଜଣେ ଅଜଣା ଯୁବକ ଶିଶୁଟିକୁ ଘର ପଛପଟେ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହରେ କାବୁ କରିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୟ ପରିଡା
Published : October 26, 2026 at 11:13 PM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର (ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ଜିଲ୍ଲାର ବାରିପଦା ସହରରେ ଘର ସମ୍ମୁଖରୁ ନିଖୋଜ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି । ଘର ଆଗରେ ଖେଳୁ ଥିବା ବେଳେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିବା ସାଢ଼େ ଚାରି ବର୍ଷର ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଦିନକ ପରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି । ଶିଶୁଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଫେରାର ହେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କାବୁ କରି ପୋଲିସ ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଗୋପୀବଲ୍ଲଭପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଝାଟିଗଡା ଗ୍ରାମର କ୍ରିଷ୍ଣା ଆଲିଆସ ।
ସୂଚନା ମୁତାବକ, ବାରିପଦା ପୌରାଞ୍ଚଳ ୧୮ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯମୁନାଦେଇପୁରରେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ବିଏସଏଫ ଯବାନ ସୁନିଲ ସୋରେନ ଓ ଚାନ୍ଦମଣୀ ସୋରେନଙ୍କ ଝିଅ ମାହି ମହିରା (ସିଦ୍ଧି) ଗତକାଲି ରବିବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ବେଳେ ଟ୍ୟୁସନରୁ ଫେରି ଘର ସାମ୍ନା ବାଲିଗଦା ନିକଟରେ ଖେଳୁଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ମାଆ ଘର ଭିତରକୁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶିଶୁଟି ଅଚାନକ ନିଖୋଜ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ବହୁ ଖୋଜା ଖୋଜି ପରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧାନ ନ ମିଳିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଭଞ୍ଜପୁର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରିଥିଲେ । ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପୋଲିସ ୩ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିଲା ।
ଆଜି ସୋମବାର ସକାଳେ ଜଣେ ଅଜଣା ଯୁବକ ଶିଶୁ ଟିକୁ ଘର ପଛପଟେ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହରେ କାବୁ କରିଥିଲେ । ତୁରନ୍ତ ପରିବାର ଓ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା । ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଭୟରେ ଯୁବକ ଜଣକ ଶିଶୁଟିକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଉଦ୍ଧାର ଶିଶୁଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଓ ଅପହରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଞ୍ଜପୁର ଥାନାରେ ପୋଲିସ କେସ ନଂ ୩୦୦/୨୬ ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଝିଅ ସୁରକ୍ଷିତ ଫେରିବା ପରେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ପୋଲିସ ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଯାଇଛି । ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଥିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ସେ ପିଲାକୁ ଅପହରଣ କରିଥିଲା ତାହା କହି ପାରୁନାହିଁ । ଅପହରଣ କରିଥିବା ଯୁବକକୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିବା ସହ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ଭଞ୍ଜପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ।
ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ବାରିପଦା ଠାରେ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର