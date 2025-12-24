ବାରିପଦାରେ ବିମାନବନ୍ଦର ଢାଞ୍ଚାରେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ: ତେଜୁଛି ବିରୋଧ, NGTରେ ମାମଲା, ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା ଘଟଣା
ବାରିପଦାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଆଧୁନିକ ଅଟଳ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ । ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଗଛକଟାକୁ ହେଉଛି ଘୋର ବିରୋଧ । ଏନଜିଟିରେ ହୋଇଛି ମାମଲା । ବିରୋଧ କଲା ବିଜେଡି, ଭଞ୍ଜସେନା ।
ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପରିଡା
Baripada Bus stand ବାରିପଦା(ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ବାରିପଦାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବିମାନବନ୍ଦର ସଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ । ପ୍ରାୟ 5 ଏକର ଜମିରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅଟଳ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ହେଲେ ଆରମ୍ଭରୁ ଏହାକୁ ନେଇ କେଁ ଦେଖାଯାଇଛି । ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣରେ ଗଛକଟାକୁ ନେଇ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରିଛି ଭଞ୍ଜସେନା । ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଭେଟି ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛି ବିଜେଡି । ଏନଜିଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ମାମଲା । ଏହି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ନେଇ କାହିଁକି ଦେଖାଦେଇଛି ବିରୋଧ । ଜାଣନ୍ତୁ...
ବାରିପଦାରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ:
ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା, ସହରୀ ଗତିଶୀଳତା ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାରିପଦା ଠାରେ ବିମାନବନ୍ଦର ସଦୃଶ ସୁବିଧା ସହିତ ଏକ ଆଧୁନିକ ‘ଅଟଳ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ’ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ଏନେଇ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି । ଉକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକର ସଚିବ ଓ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ ସାର୍ବଜନୀନ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବେ ଉଭୟ ହେବ ଏବଂ ଆଧୁନିକ, ସମାବେଶୀ ଓ ସୁସ୍ଥାୟୀ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଠନ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଢ଼ ସଙ୍କଳ୍ପକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବ ।
ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ କଣ କଣ ରହିବ ସୁବିଧା ?
- ପ୍ରଶସ୍ଥ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ହଲ୍
- ଶୌଚାଳୟ
- ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ
- ଖୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥାନ
- ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ-ସହଜ ସୁବିଧା
- ଡିଜିଟାଲ୍ ଯାତ୍ରୀ ସୂଚନା ପ୍ରଣାଳୀ
- CCTV ନିରୀକ୍ଷଣ
- Wi-Fi ସଂଯୋଗ
- ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜିଂ ପଏଣ୍ଟ
କାହିଁକି ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ?
ବାରିପଦା ସହର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ପୁରୁଣା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅତ୍ୟଧିକ ଭିଡ଼ ହେଉଛି । ଜାମ୍ ଓ ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେଉଛନ୍ତି । ନୂତନ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ସହର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଭିଡ଼ମୁକ୍ତ କରିବ । ଏଥିସହ ରାସ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ଉନ୍ନତ କରିବ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର, କୋଲକାତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସଂଯୋଗ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ।
ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଦେଇପାରେ ବୁଷ୍ଟ:
ଏହି ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ବୁଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ । ଯେପରି ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଓ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆୟୋଜିତ ବୈଠକରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଥିଲେ ।
ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ କାହିଁକି ବିରୋଧ ?
ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡଟି ବାରିପଦା ସହର ଉପକଣ୍ଠ ଟକଟପୁରରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟକଟପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଗଛ କଟାଯିବ । ଯାହାକୁ ସାଧାରଣରେ ବିରୋଧ ହେଉଛି । ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଥାଇ କାହିଁକି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ହେବ ? ଏଥିପାଇଁ ଗଛକଟା ଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣଲୋକେ ।
NGTରେ ମାମଲା:
ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଗଛକଟା ଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ହେମ୍ବ୍ରମ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାତୀୟ ସବୁଜ ପ୍ରାଧିକରଣ (ଏନ୍ଜିଟି)ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି । କୋଲକତା ସ୍ଥିତ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ବେଞ୍ଚର ଜୁଡିସିଆଲ ମେମ୍ବର ବିଚାରପତି ଅରୁଣ କୁମାର ତ୍ୟାଗୀ ଓ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ମେମ୍ବର ଇଶ୍ବର ସିଂ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
ଆସନ୍ତା 6ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି:
ସେପଟେ ଆବେଦନକାରୀ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଓ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉପସ୍ଥାପିତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଏହି ମାମଲାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ବାରିପଦା ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜୈବବିବିଧତା ସଦସ୍ୟ ସଚିବ, ରାଜ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ରାଜ୍ୟ ରାସ୍ତା ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ସରକାରୀ ଆଇନଜୀବୀ ଓ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଇନଜୀବୀ ଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ପାଣି ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରତିପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ ସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଜାନୁଆରୀ ୬ ତାରିଖରେ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଇନଜୀବୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଭଞ୍ଜସେନାର ବିକ୍ଷୋଭ, ଦାବିପତ୍ର ଦେଲା ବିଜେଡି:
ସେପଟେ ଗଛକଟାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ଭଞ୍ଜସେନା । ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ଭଞ୍ଜସେନା ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଛାଡି, କାହିଁକି ସେଠାରେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ?
ଏନେଇ ଭଞ୍ଜସେନାର ଆବାହକ ରାକେଶ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ‘ଗତ 5 ମାସ ତଳ ପାଲବଣିରେ ଗଛକାଟି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ । ସେ ସମୟରେ ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଗଛ ନକାଟିବାକୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲୁ । ଏଥିସହ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲୁ । ହେଲେ ଅନେକ ଫାଙ୍କା ଜାଗା ଥାଇ ସରକାର ପ୍ରବଳ ଗଛକାଟି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି । ତାହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ । କାହା ସ୍ବାର୍ଥରେ ସେଠାରେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ପ୍ରଶାସନ ଉତ୍ତର ଦେଉ ।’
ସେପଟେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଗଛ ନକାଟିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ହଜାର ହଜାର ଗଛକଟାକୁ ବିରୋଧ:
ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି କହିଛନ୍ତି,‘ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ହେଲେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେଠାରେ ଗଛକଟା ଯିବ ତାହା ଜାଣିନଥିଲୁ । ତେବେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳଟି ହେମିଙ୍ଗଟନ୍ର ଅଞ୍ଚଳ । ହେମିଙ୍ଗଟନ୍ ସାହେବ ଓ ବନବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସେଠାରେ କିଛି ଗଛ ଲଗାଯାଇଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ବାରିପଦାର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଗଛ କଟାଯାଇଛି । ଯାହାକୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀଙ୍କ ସମେତ ପରିବେଶବିତ୍ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛୁ । ଏପରିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମା’ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି । କିପରି ଏତେ ପରିମାଣରେ ଗଛ କଟା ଯାଉଛି ? ’
ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ:
ସେପଟେ ଏହି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ବିରୋଧ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେମକାନ୍ତ ସୟ । ସେ କହିଛନ୍ତି,‘ ପାଲବଣି ଠାରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଗଛ କଟାଯିବା ଏକ ତରବରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ । ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ସୀମାନ୍ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାରିପଦାରେ ଏକ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘଦିନର ଯୋଜନା । ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଅଭାବରୁ ଏହା ବିଳମ୍ବିତ ହେଉଛି । ପ୍ରତିଦିନ ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ ସହରର ପୁରାତନ ପୌରପାଳିକା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଯାଉଥିବା ହେତୁ ସମଗ୍ର ସହରରେ ଭୟଙ୍କର ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି । ଏନେଇ ଅନେକ ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଗୁହାରୀ କରିବା ପରେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡିଥିଲା ।’
ଗଛ କଟାଯିବ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହେବ:
ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ, ବନବିଭାଗ, ପୋଲିସ, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହରର ଆଖପାଖ ୪/୫ଟି ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ସେସବୁ ଜଙ୍ଗଲ କିସମର ରହିବା ଓ ସହର ଠାରୁ ଦୂର ହେଉଥିଲା । ପାଲବଣିରେ ଥିବା ରାଜସ୍ବ ଜମିରେ ୨୦୧୩-୧୪ ବର୍ଷରେ ସହରୀ ବନୀକରଣ ଯୋଜନାରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ୧୭୮୯ ଗଛକୁ କାଟିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିବଦଳରେ ସହର ଉପକଣ୍ଠ ଛେନାପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ୫୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ୧୪ଏକର ଜମି ପରିମିତରେ ଦୁଇ ଗୁଣା ଗଛ ରୋପଣ ସହିତ ବାରିପଦା ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଓ ସ୍ଥାନରେ ୧୦/୧୨ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଗଛ ରୋପଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି । କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ତଥା ଆଇନଗତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଠାରେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ।’
ଗଛକଟାକୁ ନେଇ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖିନ ହୋଇଛନ୍ତି ସରକାର । ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସ୍ଥାନରେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେବ ନା ବିରୋଧ ପରେ ସ୍ଥାନ ବଦଳାଇବେ ସରକାର । ତାହା ଉପରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ନଜର ।
