ETV Bharat / state

ବାରିପଦାରେ ବିମାନବନ୍ଦର ଢାଞ୍ଚାରେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ: ତେଜୁଛି ବିରୋଧ, NGTରେ ମାମଲା, ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା ଘଟଣା

ବାରିପଦାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଆଧୁନିକ ଅଟଳ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ । ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଗଛକଟାକୁ ହେଉଛି ଘୋର ବିରୋଧ । ଏନଜିଟିରେ ହୋଇଛି ମାମଲା । ବିରୋଧ କଲା ବିଜେଡି, ଭଞ୍ଜସେନା ।

Oppose Bus stand In Mayurbhanj
ବାରିପଦାରେ ବିମାନବନ୍ଦର ଢାଞ୍ଚାରେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ତେଜୁଛି ବିରୋଧ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 24, 2025 at 6:11 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପରିଡା

Baripada Bus stand ବାରିପଦା(ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ବାରିପଦାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବିମାନବନ୍ଦର ସଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ । ପ୍ରାୟ 5 ଏକର ଜମିରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅଟଳ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ହେଲେ ଆରମ୍ଭରୁ ଏହାକୁ ନେଇ କେଁ ଦେଖାଯାଇଛି । ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣରେ ଗଛକଟାକୁ ନେଇ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରିଛି ଭଞ୍ଜସେନା । ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଭେଟି ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛି ବିଜେଡି । ଏନଜିଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ମାମଲା । ଏହି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ନେଇ କାହିଁକି ଦେଖାଦେଇଛି ବିରୋଧ । ଜାଣନ୍ତୁ...

ବାରିପଦାରେ ବିମାନବନ୍ଦର ଢାଞ୍ଚାରେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ତେଜୁଛି ବିରୋଧ (ETV Bharat Odisha)

ବାରିପଦାରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ:

ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା, ସହରୀ ଗତିଶୀଳତା ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାରିପଦା ଠାରେ ବିମାନବନ୍ଦର ସଦୃଶ ସୁବିଧା ସହିତ ଏକ ଆଧୁନିକ ‘ଅଟଳ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ’ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ଏନେଇ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି । ଉକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକର ସଚିବ ଓ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ ସାର୍ବଜନୀନ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବେ ଉଭୟ ହେବ ଏବଂ ଆଧୁନିକ, ସମାବେଶୀ ଓ ସୁସ୍ଥାୟୀ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଠନ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଢ଼ ସଙ୍କଳ୍ପକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବ ।

Oppose Bus stand In Mayurbhanj
ଏଇ ସ୍ଥାନରେ କଟା ଯାଉଛି ଗଛ (ETV Bharat Odisha)

ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ କଣ କଣ ରହିବ ସୁବିଧା ?

  • ପ୍ରଶସ୍ଥ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ହଲ୍
  • ଶୌଚାଳୟ
  • ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ
  • ଖୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥାନ
  • ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ-ସହଜ ସୁବିଧା
  • ଡିଜିଟାଲ୍ ଯାତ୍ରୀ ସୂଚନା ପ୍ରଣାଳୀ
  • CCTV ନିରୀକ୍ଷଣ
  • Wi-Fi ସଂଯୋଗ
  • ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜିଂ ପଏଣ୍ଟ

କାହିଁକି ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ?

ବାରିପଦା ସହର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ପୁରୁଣା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅତ୍ୟଧିକ ଭିଡ଼ ହେଉଛି । ଜାମ୍ ଓ ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେଉଛନ୍ତି । ନୂତନ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ସହର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଭିଡ଼ମୁକ୍ତ କରିବ । ଏଥିସହ ରାସ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ଉନ୍ନତ କରିବ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର, କୋଲକାତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସଂଯୋଗ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ।

Oppose Bus stand In Mayurbhanj
ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧ (ETV Bharat Odisha)

ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଦେଇପାରେ ବୁଷ୍ଟ:

ଏହି ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ବୁଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ । ଯେପରି ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଓ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆୟୋଜିତ ବୈଠକରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଥିଲେ ।

ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ କାହିଁକି ବିରୋଧ ?

ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡଟି ବାରିପଦା ସହର ଉପକଣ୍ଠ ଟକଟପୁରରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟକଟପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଗଛ କଟାଯିବ । ଯାହାକୁ ସାଧାରଣରେ ବିରୋଧ ହେଉଛି । ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଥାଇ କାହିଁକି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ହେବ ? ଏଥିପାଇଁ ଗଛକଟା ଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣଲୋକେ ।

Oppose Bus stand In Mayurbhanj
ପ୍ରବଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗଛ କଟା (ETV Bharat Odisha)

NGTରେ ମାମଲା:

ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଗଛକଟା ଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ହେମ୍ବ୍ରମ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାତୀୟ ସବୁଜ ପ୍ରାଧିକରଣ (ଏନ୍‌ଜିଟି)ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି । କୋଲକତା ସ୍ଥିତ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ବେଞ୍ଚର ଜୁଡିସିଆଲ ମେମ୍ବର ବିଚାରପତି ଅରୁଣ କୁମାର ତ୍ୟାଗୀ ଓ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ମେମ୍ବର ଇଶ୍ବର ସିଂ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।

ଆସନ୍ତା 6ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି:

ସେପଟେ ଆବେଦନକାରୀ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଓ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉପସ୍ଥାପିତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଏହି ମାମଲାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ବାରିପଦା ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜୈବବିବିଧତା ସଦସ୍ୟ ସଚିବ, ରାଜ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ରାଜ୍ୟ ରାସ୍ତା ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ସରକାରୀ ଆଇନଜୀବୀ ଓ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଇନଜୀବୀ ଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ପାଣି ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରତିପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ ସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଜାନୁଆରୀ ୬ ତାରିଖରେ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଇନଜୀବୀ କହିଛନ୍ତି ।

Oppose Bus stand In Mayurbhanj
ଭଞ୍ଜସେନା ପକ୍ଷରୁ ବିରୋଧ (ETV Bharat Odisha)

ଭଞ୍ଜସେନାର ବିକ୍ଷୋଭ, ଦାବିପତ୍ର ଦେଲା ବିଜେଡି:

ସେପଟେ ଗଛକଟାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ଭଞ୍ଜସେନା । ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ଭଞ୍ଜସେନା ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଛାଡି, କାହିଁକି ସେଠାରେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ?

ଏନେଇ ଭଞ୍ଜସେନାର ଆବାହକ ରାକେଶ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ‘ଗତ 5 ମାସ ତଳ ପାଲବଣିରେ ଗଛକାଟି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ । ସେ ସମୟରେ ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଗଛ ନକାଟିବାକୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲୁ । ଏଥିସହ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲୁ । ହେଲେ ଅନେକ ଫାଙ୍କା ଜାଗା ଥାଇ ସରକାର ପ୍ରବଳ ଗଛକାଟି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି । ତାହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ । କାହା ସ୍ବାର୍ଥରେ ସେଠାରେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ପ୍ରଶାସନ ଉତ୍ତର ଦେଉ ।’

Oppose Bus stand In Mayurbhanj
ବିଜେଡି ଦେଲା ଦାବିପତ୍ର (ETV Bharat Odisha)

ସେପଟେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଗଛ ନକାଟିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ହଜାର ହଜାର ଗଛକଟାକୁ ବିରୋଧ:

ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି କହିଛନ୍ତି,‘ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ହେଲେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେଠାରେ ଗଛକଟା ଯିବ ତାହା ଜାଣିନଥିଲୁ । ତେବେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳଟି ହେମିଙ୍ଗଟନ୍‌ର ଅଞ୍ଚଳ । ହେମିଙ୍ଗଟନ୍‌ ସାହେବ ଓ ବନବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସେଠାରେ କିଛି ଗଛ ଲଗାଯାଇଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ବାରିପଦାର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଗଛ କଟାଯାଇଛି । ଯାହାକୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀଙ୍କ ସମେତ ପରିବେଶବିତ୍‌ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛୁ । ଏପରିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମା’ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି । କିପରି ଏତେ ପରିମାଣରେ ଗଛ କଟା ଯାଉଛି ? ’

ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ:

ସେପଟେ ଏହି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ବିରୋଧ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେମକାନ୍ତ ସୟ । ସେ କହିଛନ୍ତି,‘ ପାଲବଣି ଠାରେ ବସ୍‌ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଗଛ କଟାଯିବା ଏକ ତରବରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ । ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ସୀମାନ୍ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାରିପଦାରେ ଏକ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘଦିନର ଯୋଜନା । ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଅଭାବରୁ ଏହା ବିଳମ୍ବିତ ହେଉଛି । ପ୍ରତିଦିନ ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ ସହରର ପୁରାତନ ପୌରପାଳିକା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଯାଉଥ‌ିବା ହେତୁ ସମଗ୍ର ସହରରେ ଭୟଙ୍କର ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି । ଏନେଇ ଅନେକ ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଗୁହାରୀ କରିବା ପରେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡିଥିଲା ।’

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ବାରିପଦାରେ ଖୋଲିବ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ କଳାବାଘ ସଫାରୀ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଗ୍ରୀନ ସିଗନାଲ

3 ଦିନରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଅଘଟଣ, ସ୍କୁଲ ଶୌଚାଳୟ ସୂଚନା ଫଳକ ପଡ଼ି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ମୃତ

Oppose Bus stand In Mayurbhanj
ଗଛ କଟା ଯାଇ ନିଆଯାଉଛି (ETV Bharat Odisha)

ଗଛ କଟାଯିବ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହେବ:

ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ, ବନବିଭାଗ, ପୋଲିସ, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହରର ଆଖପାଖ ୪/୫ଟି ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ସେସବୁ ଜଙ୍ଗଲ କିସମର ରହିବା ଓ ସହର ଠାରୁ ଦୂର ହେଉଥିଲା । ପାଲବଣିରେ ଥିବା ରାଜସ୍ବ ଜମିରେ ୨୦୧୩-୧୪ ବର୍ଷରେ ସହରୀ ବନୀକରଣ ଯୋଜନାରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ୧୭୮୯ ଗଛକୁ କାଟିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିବଦଳରେ ସହର ଉପକଣ୍ଠ ଛେନାପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ୫୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ୧୪ଏକର ଜମି ପରିମିତରେ ଦୁଇ ଗୁଣା ଗଛ ରୋପଣ ସହିତ ବାରିପଦା ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଓ ସ୍ଥାନରେ ୧୦/୧୨ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଗଛ ରୋପଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି । କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ତଥା ଆଇନଗତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଠାରେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ।’

ଗଛକଟାକୁ ନେଇ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖିନ ହୋଇଛନ୍ତି ସରକାର । ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସ୍ଥାନରେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେବ ନା ବିରୋଧ ପରେ ସ୍ଥାନ ବଦଳାଇବେ ସରକାର । ତାହା ଉପରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ନଜର ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ

TAGGED:

ATALA BUS STAND OPPOSE PROTEST
NGT ISSUE NOTICE BARIPADA BUS STAND
BHANJA SENA BJD
ବାରିପଦା ଅଟଳ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ
BARIPADA ATALA BUS STAND

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.